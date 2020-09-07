ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал контракт с Дугласом

Бразильский футболист возвращается в Украину

  • 07.09.2020 17:32
  • 4447 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал контракт с Дугласом
© ФК Днепр. Дуглас

30-летний экс-защитник «Днепра» Дуглас Баселар подписал контракт с «Днепром-1», как и анонсировалось ранее.
 
Трудовое соглашение рассчитано на один год. Бразилец будет играть под номером 22. 
 
Отметим, что последние два сезона Дуглас провел в составе «Шапекоэнсе».
 
Дуглас защищал цвета «Днепра» с 2013-го по 2016-й годы.

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Источник — СК Днепр-1

(10 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 18:29
    -6
    Maks, 07.09.2020 18:14
    Коноплянку подпишите..
    Об этом вы можете только мечтать.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 07.09.2020 18:28
    -3
    Maks, 07.09.2020 18:14
    Коноплянку подпишите..
    Если бесплатно, то легко
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 18:28
    -4
    Maks, 07.09.2020 18:14
    Коноплянку подпишите..
    одумайся, а то в сборной начнут ставить
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 07.09.2020 18:28
    -7
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 18:27
    0
    новости несколько дней, оперативно.
    Ссылка
    Maks
      Maks, 07.09.2020 18:14
    +10
    Коноплянку подпишите..
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 07.09.2020 17:38
    +13
    Первое возвращение! Хотя Днепр всё равно выше головы не прыгнет с Михайленко...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 07.09.2020 17:38
    +13
    Первое возвращение! Хотя Днепр всё равно выше головы не прыгнет с Михайленко...
    Ссылка
    Maks
      Maks, 07.09.2020 18:14
    +10
    Коноплянку подпишите..
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 07.09.2020 18:27
    0
    новости несколько дней, оперативно.
    Ссылка
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