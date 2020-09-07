ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал контракт с Дугласом

30-летний экс-защитник «Днепра» Дуглас Баселар подписал контракт с «Днепром-1», как и анонсировалось ранее.
Трудовое соглашение рассчитано на один год. Бразилец будет играть под номером 22.
Отметим, что последние два сезона Дуглас провел в составе «Шапекоэнсе».
Дуглас защищал цвета «Днепра» с 2013-го по 2016-й годы.
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Источник — СК Днепр-1
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