ОФИЦИАЛЬНО. Пиварич перешел в Локомотиву

Бывший защитник «Динамо» продолжит карьеру в Хорватии

  • 02.10.2020 20:59
  • 2774 просмотра
  • 21 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Пиварич перешел в Локомотиву
© ФК Локомотива

Экс-защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич подписал контракт с хорватским клубом «Локомотива» из Загреба.

Детали контракта с 31-летним хорватом не сообщаются. Пиварич уже дебютировал за новый клуб, выйдя на замену на 60-й минуте матча 7-го тура чемпионата Хорватии против «Истры».

Напомним, Йосип Пиварич, вице-чемпион мира 2018 года, отыграл за киевское «Динамо» три сезона, с 2017 по 2020 годы, проведя 29 матчей в УПЛ, 5 – во внутренних кубковых турнирах и 13 поединков в еврокубках, без забитых голов.

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(12 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 21:32
    0
    jekаfunny, 02.10.2020 21:30
    Ну думаю можно было найти желающих
    А так травма и ушел СА
    Что б нормально продавать должна играть команда, а не мучатся, такая же история сейчас была бы с Жерсоном, с коп. арендой в аутсайдеры у турков и посл. возможной продажей и тд, если б не начали его интегрировать и строить игру вместе с ним
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 21:32
    -1
    Кстати, пид...сы донецкие, через 13 дней юбилей - 25 лет назад Ахать Брагин в преисподнюю спустился
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 21:31
    0
    Maks7777, 02.10.2020 21:29
    ты бл..я уже супрягу продал за 20,Соля купил что избавиться не можете,не неси х.....Ты ещё Зозули в барсу подпиши
    Супрягу никто продавать не собирался
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 21:30
    0
    dd dent, 02.10.2020 21:29
    мутная история учитывая что несколько сезонов писали о интересе
    Ну думаю можно было найти желающих
    А так травма и ушел СА
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 21:29
    0
    jekаfunny, 02.10.2020 21:27
    ЯНВАРЯ 2019, 08:29
    Как сообщает издание Estadio Deportivo, Бетис вновь нацелился на Йосипа Пиварича.
    Ранее испанцы уже рассматривали кандидатуру хорватского защитника, но сейчас в связи с некоторыми кадровыми проблемами вновь вернули свой интерес к футболисту. Бетис планирует организовать данный трансфер уже к концу этого месяца.
    Йосип Пиварич в последнее время не получает достаточного количества игровой практики в киевском Динамо, проигрывая конкуренцию украинцу Виталию Миколенку.
    ------------
    Два петушка Алежка и Максимка, в отличии от вас я пишу то что знаю
    ты бл..я уже супрягу продал за 20,Соля купил что избавиться не можете,не неси х.....Ты ещё Зозули в барсу подпиши
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 21:29
    +1
    jekаfunny, 02.10.2020 21:21
    Бетису
    мутная история учитывая что несколько сезонов писали о интересе
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 21:28
    -1
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 21:23
    Он бредит, это норма.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 21:27
    +1
    ЯНВАРЯ 2019, 08:29
    Как сообщает издание Estadio Deportivo, Бетис вновь нацелился на Йосипа Пиварича.
    Ранее испанцы уже рассматривали кандидатуру хорватского защитника, но сейчас в связи с некоторыми кадровыми проблемами вновь вернули свой интерес к футболисту. Бетис планирует организовать данный трансфер уже к концу этого месяца.
    Йосип Пиварич в последнее время не получает достаточного количества игровой практики в киевском Динамо, проигрывая конкуренцию украинцу Виталию Миколенку.
    ------------
    Два петушка Алежка и Максимка, в отличии от вас я пишу то что знаю
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 21:24
    0
    Это что. Там загрелый с одного террихонского недоклюба 3 года уйти не может Весь Инстаграм засрал
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 21:23
    -2
    Maks7777, 02.10.2020 21:22
    Он бредит, это норма.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 21:22
    -2
    jekаfunny, 02.10.2020 21:21
    Бетису
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 21:21
    +1
    dd dent, 02.10.2020 21:15
    кому?
    Бетису
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 21:16
    -3
    dd dent, 02.10.2020 21:15
    кому?
    Локомотиву
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 21:15
    +1
    jekаfunny, 02.10.2020 21:11
    Конечно после ЧМ нужно было продавать парня
    кому?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 21:14
    -4
    jekаfunny, 02.10.2020 21:11
    Конечно после ЧМ нужно было продавать парня
    Парня))))ты это свои замашки уже к пиваричу голубиные)))гей нах с сайта
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 21:12
    -4
    jekаfunny, 02.10.2020 21:11
    Конечно после ЧМ нужно было продавать парня
    Вместе с тобой гей выкинуть с Киева в Локомотивууууууу))))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 21:11
    +1
    Конечно после ЧМ нужно было продавать парня
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 21:11
    +1
    Maks7777, 02.10.2020 21:07
    да он был агентом ФСБ!!
    Ты бы хоть статью прочитала, перед тем как высер накалякать .
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 21:10
    -3
    Maks7777, 02.10.2020 21:08
    Хорошо что не в московский))то пердаки бы подгорели)))
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 21:08
    -8
    Хорошо что не в московский))то пердаки бы подгорели)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 21:29
    +1
    jekаfunny, 02.10.2020 21:21
    Бетису
    мутная история учитывая что несколько сезонов писали о интересе
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 21:27
    +1
    ЯНВАРЯ 2019, 08:29
    Как сообщает издание Estadio Deportivo, Бетис вновь нацелился на Йосипа Пиварича.
    Ранее испанцы уже рассматривали кандидатуру хорватского защитника, но сейчас в связи с некоторыми кадровыми проблемами вновь вернули свой интерес к футболисту. Бетис планирует организовать данный трансфер уже к концу этого месяца.
    Йосип Пиварич в последнее время не получает достаточного количества игровой практики в киевском Динамо, проигрывая конкуренцию украинцу Виталию Миколенку.
    ------------
    Два петушка Алежка и Максимка, в отличии от вас я пишу то что знаю
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 21:21
    +1
    dd dent, 02.10.2020 21:15
    кому?
    Бетису
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 21:15
    +1
    jekаfunny, 02.10.2020 21:11
    Конечно после ЧМ нужно было продавать парня
    кому?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 21:11
    +1
    Конечно после ЧМ нужно было продавать парня
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 21:11
    +1
    Maks7777, 02.10.2020 21:07
    да он был агентом ФСБ!!
    Ты бы хоть статью прочитала, перед тем как высер накалякать .
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 21:32
    0
    jekаfunny, 02.10.2020 21:30
    Ну думаю можно было найти желающих
    А так травма и ушел СА
    Что б нормально продавать должна играть команда, а не мучатся, такая же история сейчас была бы с Жерсоном, с коп. арендой в аутсайдеры у турков и посл. возможной продажей и тд, если б не начали его интегрировать и строить игру вместе с ним
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 21:31
    0
    Maks7777, 02.10.2020 21:29
    ты бл..я уже супрягу продал за 20,Соля купил что избавиться не можете,не неси х.....Ты ещё Зозули в барсу подпиши
    Супрягу никто продавать не собирался
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 21:30
    0
    dd dent, 02.10.2020 21:29
    мутная история учитывая что несколько сезонов писали о интересе
    Ну думаю можно было найти желающих
    А так травма и ушел СА
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 21:29
    0
    jekаfunny, 02.10.2020 21:27
    ЯНВАРЯ 2019, 08:29
    Как сообщает издание Estadio Deportivo, Бетис вновь нацелился на Йосипа Пиварича.
    Ранее испанцы уже рассматривали кандидатуру хорватского защитника, но сейчас в связи с некоторыми кадровыми проблемами вновь вернули свой интерес к футболисту. Бетис планирует организовать данный трансфер уже к концу этого месяца.
    Йосип Пиварич в последнее время не получает достаточного количества игровой практики в киевском Динамо, проигрывая конкуренцию украинцу Виталию Миколенку.
    ------------
    Два петушка Алежка и Максимка, в отличии от вас я пишу то что знаю
    ты бл..я уже супрягу продал за 20,Соля купил что избавиться не можете,не неси х.....Ты ещё Зозули в барсу подпиши
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 02.10.2020 21:24
    0
    Это что. Там загрелый с одного террихонского недоклюба 3 года уйти не может Весь Инстаграм засрал
    Ссылка
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