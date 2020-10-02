ОФИЦИАЛЬНО. Пиварич перешел в Локомотиву

Экс-защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич подписал контракт с хорватским клубом «Локомотива» из Загреба.
Детали контракта с 31-летним хорватом не сообщаются. Пиварич уже дебютировал за новый клуб, выйдя на замену на 60-й минуте матча 7-го тура чемпионата Хорватии против «Истры».
Напомним, Йосип Пиварич, вице-чемпион мира 2018 года, отыграл за киевское «Динамо» три сезона, с 2017 по 2020 годы, проведя 29 матчей в УПЛ, 5 – во внутренних кубковых турнирах и 13 поединков в еврокубках, без забитых голов.
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А так травма и ушел СА
А так травма и ушел СА
Как сообщает издание Estadio Deportivo, Бетис вновь нацелился на Йосипа Пиварича.
Ранее испанцы уже рассматривали кандидатуру хорватского защитника, но сейчас в связи с некоторыми кадровыми проблемами вновь вернули свой интерес к футболисту. Бетис планирует организовать данный трансфер уже к концу этого месяца.
Йосип Пиварич в последнее время не получает достаточного количества игровой практики в киевском Динамо, проигрывая конкуренцию украинцу Виталию Миколенку.
------------
Два петушка Алежка и Максимка, в отличии от вас я пишу то что знаю
Как сообщает издание Estadio Deportivo, Бетис вновь нацелился на Йосипа Пиварича.
Ранее испанцы уже рассматривали кандидатуру хорватского защитника, но сейчас в связи с некоторыми кадровыми проблемами вновь вернули свой интерес к футболисту. Бетис планирует организовать данный трансфер уже к концу этого месяца.
Йосип Пиварич в последнее время не получает достаточного количества игровой практики в киевском Динамо, проигрывая конкуренцию украинцу Виталию Миколенку.
------------
Два петушка Алежка и Максимка, в отличии от вас я пишу то что знаю
Как сообщает издание Estadio Deportivo, Бетис вновь нацелился на Йосипа Пиварича.
Ранее испанцы уже рассматривали кандидатуру хорватского защитника, но сейчас в связи с некоторыми кадровыми проблемами вновь вернули свой интерес к футболисту. Бетис планирует организовать данный трансфер уже к концу этого месяца.
Йосип Пиварич в последнее время не получает достаточного количества игровой практики в киевском Динамо, проигрывая конкуренцию украинцу Виталию Миколенку.
------------
Два петушка Алежка и Максимка, в отличии от вас я пишу то что знаю
А так травма и ушел СА
А так травма и ушел СА
Как сообщает издание Estadio Deportivo, Бетис вновь нацелился на Йосипа Пиварича.
Ранее испанцы уже рассматривали кандидатуру хорватского защитника, но сейчас в связи с некоторыми кадровыми проблемами вновь вернули свой интерес к футболисту. Бетис планирует организовать данный трансфер уже к концу этого месяца.
Йосип Пиварич в последнее время не получает достаточного количества игровой практики в киевском Динамо, проигрывая конкуренцию украинцу Виталию Миколенку.
------------
Два петушка Алежка и Максимка, в отличии от вас я пишу то что знаю
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