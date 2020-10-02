ОФИЦИАЛЬНО. Фран Соль перешел в Тенерифе

Нападающий «Динамо» Фран Соль перешел в клуб испанской Сегунды «Тенерифе».
Об этом сообщает официальный твиттер островитян, не приводя пока никаких подробностей сделки.
.@Fran_sol9, nuevo jugador del #CDTenerife#Bienvenido #FranSolBlanquiazul pic.twitter.com/lVcSsiUdhO— CD Tenerife (@CDTOficial) October 2, 2020
Ранее информацию о скором отъезде Соля из команды подтвердил президент клуба Игорь Суркис, а в испанской прессе сообщалось, что «Динамо» готово отпустить Франа в «Тенерифе» в аренду с обязательством выкупа.
Напомним, Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года из «Виллем II» за 3,5 миллиона евро. С тех пор провел за «бело-синих» 23 матча, в которых забил только 4 мяча.
UPD. Официальный сайт «Динамо» подтвердил переход Соля в «Тенерифе». Сообщается, что речь идет об аренде до конца сезона, хотя конкретики о наличии пункта о выкупе «бело-синие» не приводят.
Источник — ФК Динамо Киев
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в хрюхе ))
В обоих случаях - он мягко говоря не стал незаменимым .
А возраст не уменьшается ....
Пусть притопит там Альбасете, которые итак последние. Куку не работает.)
В обоих случаях - он мягко говоря не стал незаменимым .
А возраст не уменьшается ....
Я не думаю что Тенерифе выйдет а Примеру .
Просто если честно , ни Русир ни тем более Беседин , мне не внушают надежд ....
Хотя , при румыне вон многие преобразились
В обоих случаях - он мягко говоря не стал незаменимым .
А возраст не уменьшается ....
Я не думаю что Тенерифе выйдет а Примеру .
Просто если честно , ни Русир ни тем более Беседин , мне не внушают надежд ....
Хотя , при румыне вон многие преобразились
Я не думаю что Тенерифе выйдет а Примеру .
Просто если честно , ни Русир ни тем более Беседин , мне не внушают надежд ....
Хотя , при румыне вон многие преобразились
Румяны пофиг было кто на подмену Супряге - Соль им Русин .
Решили збагрить того кому надо больше платить
Как человек - только положительные эмоции . Как игрок ... что-то все таки не пошло у него в клубе ....
Учитывая что опция выкупа активируется только при выходе островитян в Примеру ... вполне возможно что пути Соля и ДК разошлись не окончательно
Попускает? Или приступы желчи регулярны?
В обоих случаях - он мягко говоря не стал незаменимым .
А возраст не уменьшается ....
Я не думаю что Тенерифе выйдет а Примеру .
Просто если честно , ни Русир ни тем более Беседин , мне не внушают надежд ....
Хотя , при румыне вон многие преобразились
Я не думаю что Тенерифе выйдет а Примеру .
Просто если честно , ни Русир ни тем более Беседин , мне не внушают надежд ....
Хотя , при румыне вон многие преобразились
Как человек - только положительные эмоции . Как игрок ... что-то все таки не пошло у него в клубе ....
Учитывая что опция выкупа активируется только при выходе островитян в Примеру ... вполне возможно что пути Соля и ДК разошлись не окончательно
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