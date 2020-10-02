ОФИЦИАЛЬНО. Фран Соль перешел в Тенерифе

«Динамо» отпустило форварда на родину

  • 02.10.2020 22:13
  • 4049 просмотров
  • 32 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Фран Соль перешел в Тенерифе
© Instagram. Фран Соль

Нападающий «Динамо» Фран Соль перешел в клуб испанской Сегунды «Тенерифе».

Об этом сообщает официальный твиттер островитян, не приводя пока никаких подробностей сделки.

Ранее информацию о скором отъезде Соля из команды подтвердил президент клуба Игорь Суркис, а в испанской прессе сообщалось, что «Динамо» готово отпустить Франа в «Тенерифе» в аренду с обязательством выкупа.

Напомним, Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года из «Виллем II» за 3,5 миллиона евро. С тех пор провел за «бело-синих» 23 матча, в которых забил только 4 мяча.

UPD. Официальный сайт «Динамо» подтвердил переход Соля в «Тенерифе». Сообщается, что речь идет об аренде до конца сезона, хотя конкретики о наличии пункта о выкупе «бело-синие» не приводят.

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Источник — ФК Динамо Киев

(19 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 23:03
    0
    BaZia, 02.10.2020 22:51
    Русыну дадут шанс или нет?
    Минут 15 в мате или если Супряга и Вербич травмируются
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 23:02
    0
    dd dent, 02.10.2020 22:51
    Хоть тресни, но не верю ни то что они раскроются оба ни то что луч их видит в ДК, вот Русина в зорьку отдали и супер было, как раз бы в ЛЕ поиграл пока,а там бы недорого и отдал им или кому другому, про беседку и вспоминать не хочется, ну а СІЛЬ, если его ща не видят, то там уже или впарят кому или в аренду, но если будет опять забивать не удивлюсь ни сколько, тем более если его берут основным там, но там конечно еще 1ОО1 фактор еще
    Я бы тоже отдал и Русина и Беседина
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 23:01
    0
    Он ещё судиться будет что мало играл )))))
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 02.10.2020 22:58
    0
    Нормальный парень и футболист, пусть у него все будет хорошо, хотя жаль, что в Киеве не сложилось
    Ссылка
    KOLOS2-0DINAMO
      KOLOS2-0DINAMO, 02.10.2020 22:57
    -1
    Фуххххх.....избавились от личного писателя суркиса
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 02.10.2020 22:57
    -1
    BaZia, 02.10.2020 22:51
    Русыну дадут шанс или нет?
    уже
    в хрюхе ))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.10.2020 22:56
    +1
    jekаfunny, 02.10.2020 22:50
    Ну ему давали шанс при Хациоле , давали при Лесике
    В обоих случаях - он мягко говоря не стал незаменимым .
    А возраст не уменьшается ....
    А при Хациоле даже Родригеш выглядел как случайный парень со двора, а не как футболист.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 02.10.2020 22:55
    -1
    Канары не Киев. Там тепло. Он там сидел.)
    Пусть притопит там Альбасете, которые итак последние. Куку не работает.)
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.10.2020 22:55
    -1
    jekаfunny, 02.10.2020 22:50
    Ну ему давали шанс при Хациоле , давали при Лесике
    В обоих случаях - он мягко говоря не стал незаменимым .
    А возраст не уменьшается ....
    Ну лично я в нем вижу все данные, его направить немного надо в нужную сторону опытным тренером напов и все будет норм.
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 02.10.2020 22:52
    0
    BaZia, 02.10.2020 22:51
    Русыну дадут шанс или нет?
    Русина в Зарю скорее всего
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:51
    0
    jekаfunny, 02.10.2020 22:47
    Ну да , не ну может забивать там начнёт ... да вернётся .
    Я не думаю что Тенерифе выйдет а Примеру .
    Просто если честно , ни Русир ни тем более Беседин , мне не внушают надежд ....
    Хотя , при румыне вон многие преобразились
    Хоть тресни, но не верю ни то что они раскроются оба ни то что луч их видит в ДК, вот Русина в зорьку отдали и супер было, как раз бы в ЛЕ поиграл пока,а там бы недорого и отдал им или кому другому, про беседку и вспоминать не хочется, ну а СІЛЬ, если его ща не видят, то там уже или впарят кому или в аренду, но если будет опять забивать не удивлюсь ни сколько, тем более если его берут основным там, но там конечно еще 1ОО1 фактор еще
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 02.10.2020 22:51
    0
    Русыну дадут шанс или нет?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 22:50
    -1
    Андрей Овчаренко, 02.10.2020 22:48
    Ну вообще Русин уже показывал, что может играть. Возможно есть что-то чего мы просто не знаем.
    Ну ему давали шанс при Хациоле , давали при Лесике
    В обоих случаях - он мягко говоря не стал незаменимым .
    А возраст не уменьшается ....
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.10.2020 22:48
    -2
    jekаfunny, 02.10.2020 22:47
    Ну да , не ну может забивать там начнёт ... да вернётся .
    Я не думаю что Тенерифе выйдет а Примеру .
    Просто если честно , ни Русир ни тем более Беседин , мне не внушают надежд ....
    Хотя , при румыне вон многие преобразились
    Ну вообще Русин уже показывал, что может играть. Возможно есть что-то чего мы просто не знаем.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 02.10.2020 22:48
    +3
    Не сайт, а помойка. 3 новости на одну тему за полчаса
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 02.10.2020 22:48
    +2
    Может ещё вернуться в любом случае спасибо за гол Шахтеру.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 22:47
    0
    dd dent, 02.10.2020 22:45
    Зп то понятно, плохо что его не смогли интегрировать никак, хотя они Супрягу ща сплавили б в аренду, пишут что часть $ может ДК давать будет, тогда ему вообще норм и домой свалил и норм получает в той лиге
    Ну да , не ну может забивать там начнёт ... да вернётся .
    Я не думаю что Тенерифе выйдет а Примеру .
    Просто если честно , ни Русир ни тем более Беседин , мне не внушают надежд ....
    Хотя , при румыне вон многие преобразились
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:45
    -1
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:43
    Мне кажется сейчас чувак заиграет, ушёл из болота, у него всё ок будет, более чем уверен.
    Ну заиграть там он может бо то не примера даже, но еще зависит как в команде его видят
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:45
    -2
    jekаfunny, 02.10.2020 22:39
    По слухам в его случае именно ЗП стало основным фактором
    Румяны пофиг было кто на подмену Супряге - Соль им Русин .
    Решили збагрить того кому надо больше платить
    Зп то понятно, плохо что его не смогли интегрировать никак, хотя они Супрягу ща сплавили б в аренду, пишут что часть $ может ДК давать будет, тогда ему вообще норм и домой свалил и норм получает в той лиге
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:43
    -5
    dd dent, 02.10.2020 22:32
    Он конечно рассчитывал поиграть в ЛЧ против испанцев тех же, а в итоге в ссылку попал, но лучше уж продавать, если смогут, тем более на год постареет
    Мне кажется сейчас чувак заиграет, ушёл из болота, у него всё ок будет, более чем уверен.
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 02.10.2020 22:23
    +11
    Сіль? Реально его фамилия українською так пишется?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 22:17
    +8
    Удачи в новой команде Фран.
    Как человек - только положительные эмоции . Как игрок ... что-то все таки не пошло у него в клубе ....
    Учитывая что опция выкупа активируется только при выходе островитян в Примеру ... вполне возможно что пути Соля и ДК разошлись не окончательно
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 02.10.2020 22:29
    +6
    - Соль хороший нападающий его угробили два осла... Вы сами знаете кто. Желаю парню удачи, он старался не ныл и ждал свой шанс без соплей. В жизни так бывает. Удачи Фран
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.10.2020 22:27
    +5
    Йому нормально отак щоб розкритися то і шансів не давали. Не розумію навіщо брали з таким відношенням
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 02.10.2020 22:48
    +3
    Не сайт, а помойка. 3 новости на одну тему за полчаса
    Ссылка
    Shchebet
      Shchebet, 02.10.2020 22:22
    +3
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:19
    О, минус одно бревно, ну ничо, в дерьнаме почти все брёвна.
    Говнецо на Динамо - бальзам на сердце?
    Попускает? Или приступы желчи регулярны?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 02.10.2020 22:21
    +3
    Заработал в Динамо денюжку и поехал на курорт)
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 02.10.2020 22:48
    +2
    Может ещё вернуться в любом случае спасибо за гол Шахтеру.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.10.2020 22:56
    +1
    jekаfunny, 02.10.2020 22:50
    Ну ему давали шанс при Хациоле , давали при Лесике
    В обоих случаях - он мягко говоря не стал незаменимым .
    А возраст не уменьшается ....
    А при Хациоле даже Родригеш выглядел как случайный парень со двора, а не как футболист.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:28
    +1
    Эх, такие надежды были когда к нам шел, ск статей ни о чем писали, пиарили, а на деле какой-то пшик вышел и радость теперь у многих что избавились.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 23:03
    0
    BaZia, 02.10.2020 22:51
    Русыну дадут шанс или нет?
    Минут 15 в мате или если Супряга и Вербич травмируются
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 23:02
    0
    dd dent, 02.10.2020 22:51
    Хоть тресни, но не верю ни то что они раскроются оба ни то что луч их видит в ДК, вот Русина в зорьку отдали и супер было, как раз бы в ЛЕ поиграл пока,а там бы недорого и отдал им или кому другому, про беседку и вспоминать не хочется, ну а СІЛЬ, если его ща не видят, то там уже или впарят кому или в аренду, но если будет опять забивать не удивлюсь ни сколько, тем более если его берут основным там, но там конечно еще 1ОО1 фактор еще
    Я бы тоже отдал и Русина и Беседина
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 23:01
    0
    Он ещё судиться будет что мало играл )))))
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 02.10.2020 22:58
    0
    Нормальный парень и футболист, пусть у него все будет хорошо, хотя жаль, что в Киеве не сложилось
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 02.10.2020 22:52
    0
    BaZia, 02.10.2020 22:51
    Русыну дадут шанс или нет?
    Русина в Зарю скорее всего
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:51
    0
    jekаfunny, 02.10.2020 22:47
    Ну да , не ну может забивать там начнёт ... да вернётся .
    Я не думаю что Тенерифе выйдет а Примеру .
    Просто если честно , ни Русир ни тем более Беседин , мне не внушают надежд ....
    Хотя , при румыне вон многие преобразились
    Хоть тресни, но не верю ни то что они раскроются оба ни то что луч их видит в ДК, вот Русина в зорьку отдали и супер было, как раз бы в ЛЕ поиграл пока,а там бы недорого и отдал им или кому другому, про беседку и вспоминать не хочется, ну а СІЛЬ, если его ща не видят, то там уже или впарят кому или в аренду, но если будет опять забивать не удивлюсь ни сколько, тем более если его берут основным там, но там конечно еще 1ОО1 фактор еще
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 02.10.2020 22:51
    0
    Русыну дадут шанс или нет?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 22:47
    0
    dd dent, 02.10.2020 22:45
    Зп то понятно, плохо что его не смогли интегрировать никак, хотя они Супрягу ща сплавили б в аренду, пишут что часть $ может ДК давать будет, тогда ему вообще норм и домой свалил и норм получает в той лиге
    Ну да , не ну может забивать там начнёт ... да вернётся .
    Я не думаю что Тенерифе выйдет а Примеру .
    Просто если честно , ни Русир ни тем более Беседин , мне не внушают надежд ....
    Хотя , при румыне вон многие преобразились
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 22:32
    0
    jekаfunny, 02.10.2020 22:17
    Удачи в новой команде Фран.
    Как человек - только положительные эмоции . Как игрок ... что-то все таки не пошло у него в клубе ....
    Учитывая что опция выкупа активируется только при выходе островитян в Примеру ... вполне возможно что пути Соля и ДК разошлись не окончательно
    Он конечно рассчитывал поиграть в ЛЧ против испанцев тех же, а в итоге в ссылку попал, но лучше уж продавать, если смогут, тем более на год постареет
    Ссылка
    Олійник Володимир
      Олійник Володимир, 02.10.2020 22:30
    0
    seregka1991, 02.10.2020 22:23
    Сіль? Реально его фамилия українською так пишется?
    Соль-сонце,а наші "дятли" в адмінах тупо перекладають автоперекладачими або просто тупі.тупі.знаю,що забанять
    Ссылка
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