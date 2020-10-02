ОФИЦИАЛЬНО. Фран Соль перешел в Тенерифе

Нападающий «Динамо» Фран Соль перешел в клуб испанской Сегунды «Тенерифе».

Об этом сообщает официальный твиттер островитян, не приводя пока никаких подробностей сделки.

Ранее информацию о скором отъезде Соля из команды подтвердил президент клуба Игорь Суркис, а в испанской прессе сообщалось, что «Динамо» готово отпустить Франа в «Тенерифе» в аренду с обязательством выкупа.

Напомним, Соль перешел в «Динамо» в январе 2019 года из «Виллем II» за 3,5 миллиона евро. С тех пор провел за «бело-синих» 23 матча, в которых забил только 4 мяча.

UPD. Официальный сайт «Динамо» подтвердил переход Соля в «Тенерифе». Сообщается, что речь идет об аренде до конца сезона, хотя конкретики о наличии пункта о выкупе «бело-синие» не приводят.