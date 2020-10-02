До конца сезона. Динамо подтвердило, что отдало Соля в аренду Тенерифе

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2020/2021

  • 02.10.2020 22:27
  • 937 просмотров
  • 9 комментариев
До конца сезона. Динамо подтвердило, что отдало Соля в аренду Тенерифе
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

28-летний нападающий Динамо Фран Соль будет играть на правах аренды в команде с Канарских островов – «Тенерифе», которая выступает в испанской Сегунде.

Пресс-служба киевлян сообщила, что соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2020/21.

Напомним, Фран Соль родился в Мадриде и занимался в футбольных академиях «Викальваро», «Райо Вальекано» и мадридского «Реала». До подписания контракта с киевским Динамо в январе 2019 года выступал за испанские клубы «Реал Мадрид» С, «Луго», «Реал Овьедо», «Вильярреал» Б, «Вильярреал» и нидерландский «Виллем» II.

В составе бело-синих провел 24 матча во всех турнирах и отличился 4-мя голами. Киевское «Динамо» пожелало Франу успешного этапа карьеры в составе «Тенерифе».

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:45
    0
    Леха Аксютенко, 02.10.2020 22:42
    Зато в крымских командах суперзвезд прям пачками штампуют. В Европе уже некуда их девать, сплошные обладатели золотых мячей
    Мне пох как-то, для меня Шахтёр куда важнее, точнее скачать самое важное.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 02.10.2020 22:42
    0
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:39
    Скорее всего так и будет, в брёвнанаме игроки не прогрессируют, в таком дне ничего хорошего не может быть.
    Зато в крымских командах суперзвезд прям пачками штампуют. В Европе уже некуда их девать, сплошные обладатели золотых мячей
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:39
    -2
    Леха Аксютенко, 02.10.2020 22:37
    Я в очередной раз буду ржать, если и Фран переехав из Украины, начнет забивать...
    Скорее всего так и будет, в брёвнанаме игроки не прогрессируют, в таком дне ничего хорошего не может быть.
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 02.10.2020 22:38
    +4
    - Соль хороший нападающий его угробили два осла... Вы сами знаете кто. Желаю парню удачи, он старался не ныл и ждал свой шанс без соплей. В жизни так бывает. Удачи Фран
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 02.10.2020 22:38
    0
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:32
    Минус одно бревно, ничо, в брёвнанаме почти все онли брёвна.
    А чого ти скоросуєш своє гарне ім"я : Олєгофрен?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 02.10.2020 22:37
    +3
    Я в очередной раз буду ржать, если и Фран переехав из Украины, начнет забивать...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 22:36
    -1
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:32
    Минус одно бревно, ничо, в брёвнанаме почти все онли брёвна.
    Лошье из Уфы, а ты сидишь и кажду секунду страницу обновляешь , чтобы первым свой высер настрочить ?
    Вон же счастье с взрослого самодостаточного бизнесмена , наштамповать 20 аккаунтов и сутками унижаться на ветках чужой команды
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:32
    -7
    Минус одно бревно, ничо, в брёвнанаме почти все онли брёвна.
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 02.10.2020 22:31
    +2
    Удачи.
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 02.10.2020 22:38
    +4
    - Соль хороший нападающий его угробили два осла... Вы сами знаете кто. Желаю парню удачи, он старался не ныл и ждал свой шанс без соплей. В жизни так бывает. Удачи Фран
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 02.10.2020 22:37
    +3
    Я в очередной раз буду ржать, если и Фран переехав из Украины, начнет забивать...
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 02.10.2020 22:31
    +2
    Удачи.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:45
    0
    Леха Аксютенко, 02.10.2020 22:42
    Зато в крымских командах суперзвезд прям пачками штампуют. В Европе уже некуда их девать, сплошные обладатели золотых мячей
    Мне пох как-то, для меня Шахтёр куда важнее, точнее скачать самое важное.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 02.10.2020 22:42
    0
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:39
    Скорее всего так и будет, в брёвнанаме игроки не прогрессируют, в таком дне ничего хорошего не может быть.
    Зато в крымских командах суперзвезд прям пачками штампуют. В Европе уже некуда их девать, сплошные обладатели золотых мячей
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 02.10.2020 22:38
    0
    Олег Тимофеюк, 02.10.2020 22:32
    Минус одно бревно, ничо, в брёвнанаме почти все онли брёвна.
    А чого ти скоросуєш своє гарне ім"я : Олєгофрен?
    Ссылка
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