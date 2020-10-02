До конца сезона. Динамо подтвердило, что отдало Соля в аренду Тенерифе

28-летний нападающий Динамо Фран Соль будет играть на правах аренды в команде с Канарских островов – «Тенерифе», которая выступает в испанской Сегунде.
Пресс-служба киевлян сообщила, что соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2020/21.
Напомним, Фран Соль родился в Мадриде и занимался в футбольных академиях «Викальваро», «Райо Вальекано» и мадридского «Реала». До подписания контракта с киевским Динамо в январе 2019 года выступал за испанские клубы «Реал Мадрид» С, «Луго», «Реал Овьедо», «Вильярреал» Б, «Вильярреал» и нидерландский «Виллем» II.
В составе бело-синих провел 24 матча во всех турнирах и отличился 4-мя голами. Киевское «Динамо» пожелало Франу успешного этапа карьеры в составе «Тенерифе».
Источник — ФК Динамо Киев
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