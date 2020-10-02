Динамо ведет переговоры о продаже Соля

О возможном уходе игрока рассказал Игорь Суркис

  • 02.10.2020 16:22
  • 1492 просмотра
  • 2 комментария
Динамо ведет переговоры о продаже Соля
© marca.com

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что в ближайшее время команду может покинуть форвард Фран Соль.

«Фран Соль может сменить клуб в ближайшее время. Ему нужна игровая практика, мы находимся в стадии переговорного процесса», - сказал Суркис.

В СМИ сообщают, что в услугах игрока заинтересован испанский «Тенерифе». Ранее была информация о том, что киевский клуб не хочет отдавать футболиста в аренду, а надеется на продажу.

В нынешнем сезоне УПЛ Соль провел на поле 55 минут.

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Источник — ТаТоТаке

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 16:30
    +2
    Уже улетел.
    Скорее всего аренда с правом выкупа, Тенерифе
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 16:23
    0
    Интересно чего не дали толком шанс в этом сезоне даже
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.10.2020 16:30
    +2
    Уже улетел.
    Скорее всего аренда с правом выкупа, Тенерифе
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.10.2020 16:23
    0
    Интересно чего не дали толком шанс в этом сезоне даже
    Ссылка
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