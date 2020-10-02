Динамо ведет переговоры о продаже Соля

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил, что в ближайшее время команду может покинуть форвард Фран Соль.

«Фран Соль может сменить клуб в ближайшее время. Ему нужна игровая практика, мы находимся в стадии переговорного процесса», - сказал Суркис.

В СМИ сообщают, что в услугах игрока заинтересован испанский «Тенерифе». Ранее была информация о том, что киевский клуб не хочет отдавать футболиста в аренду, а надеется на продажу.

В нынешнем сезоне УПЛ Соль провел на поле 55 минут.