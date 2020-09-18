Заря подписала защитника молодежной сборной Северной Македонии

Луганская «Заря» подписала центрального защитника хорватской «Истры 1961» и молодежной сборной Северной Македонии Агрона Руфати.

Украинский клуб пока не объявил о трансфере, но «Истра 1961» уже выступила с официальным заявлением, в котором подтвердила переход.

21-летний футболист на протяжении всей карьеры выступал за хорватские клубы. Ранее он был в системе загребских «Динамо» и «Локомотивы», но за первые команды не играл.

Отметим, что Руфати провел 8 матчей за сборную Северной Македонии U-21, забил 1 мяч. В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в составе «Истры 1961». Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Заря» усилится нападающим турецкого гранда.