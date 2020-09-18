Заря подписала защитника молодежной сборной Северной Македонии

О трансфере Агрона Руфати уже объявил его бывший клуб

  • 18.09.2020 20:05
  • 1092 просмотра
  • 4 комментария
Заря подписала защитника молодежной сборной Северной Македонии
© ФК Истра 1961. Агрон Руфати

Луганская «Заря» подписала центрального защитника хорватской «Истры 1961» и молодежной сборной Северной Македонии Агрона Руфати.

Украинский клуб пока не объявил о трансфере, но «Истра 1961» уже выступила с официальным заявлением, в котором подтвердила переход.

21-летний футболист на протяжении всей карьеры выступал за хорватские клубы. Ранее он был в системе загребских «Динамо» и «Локомотивы», но за первые команды не играл.

Отметим, что Руфати провел 8 матчей за сборную Северной Македонии U-21, забил 1 мяч. В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в составе «Истры 1961». Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Заря» усилится нападающим турецкого гранда.

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(5 голосов)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 18.09.2020 20:57
    -2
    Андрей Овчаренко, 18.09.2020 20:05
    Интересно наблюдать за работой скаутов нашего чемпионата. Надеюсь, заиграет парень.
    ты про работу скаутов каких клубов? у нас чемпионат свободных агентов, что за завуалированные намёки на свою динаму.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 18.09.2020 20:56
    -3
    Al Zolo, 18.09.2020 20:06
    неплохо для группы ЛЕ
    игрок стоимостью 150 тысяч неплохо для группы ЛЕ?!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 20:06
    +1
    неплохо для группы ЛЕ
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 20:05
    0
    Интересно наблюдать за работой скаутов нашего чемпионата. Надеюсь, заиграет парень.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 20:06
    +1
    неплохо для группы ЛЕ
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 20:05
    0
    Интересно наблюдать за работой скаутов нашего чемпионата. Надеюсь, заиграет парень.
    Ссылка
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