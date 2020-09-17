Заря усилится нападающим турецкого гранда

19-летний форвард «Фенербахче» будет набираться опыта в украинской команде

  • 17.09.2020 11:38
  • 2793 просмотра
  • 5 комментариев
Заря усилится нападающим турецкого гранда
© tasnimnews. Аллахьяр Сайядманеш

Нападающий турецкого «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш продолжит карьеру в луганской «Заре».
 
По информации источника, речь идёт об аренде. «Фенербахче» согласился отдать 19-летнего таланта в долгосрочную аренду (1,5 года) для приобретения опыта. О включении возможной опции выкупа в договор аренды пока не сообщается.
 
Летом прошлого года «Фенербахче» приобрел иранца за 750 тысяч евро и отдал в аренду в «Истанбулспор», за который он сумел сыграть 11 матчей за полсезона в первой турецкой лиге. Остаток прошлого сезона Аллахьяр провёл в «Фенербахче», за который сыграл в 3 матчах турецкой «Суперлиги». 
 
Сайядманеш является игроком национальной сборной Ирана и уже сумел отличиться голом в своем первом официальном поединке.

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Источник — Территория Зари

(3 голоса)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 12:30
    0
    Diamond66689, 17.09.2020 12:09
    Не надо наши комментаторы язык сломают произнося имя и фамилию.
    Просто Аллах
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 12:28
    0
    Ему лет 25)))
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 17.09.2020 12:20
    0
    Robert Monroe, 17.09.2020 12:02
    Малопонятный персонаж, но для Зари вариант интересный.
    на самом деле шикарный вариант! Без иронии. Очень хотелось бы взглянуть на него в УПЛ.
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 17.09.2020 12:09
    0
    Не надо наши комментаторы язык сломают произнося имя и фамилию.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 17.09.2020 12:02
    0
    Малопонятный персонаж, но для Зари вариант интересный.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 12:30
    0
    Diamond66689, 17.09.2020 12:09
    Не надо наши комментаторы язык сломают произнося имя и фамилию.
    Просто Аллах
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 17.09.2020 12:28
    0
    Ему лет 25)))
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 17.09.2020 12:20
    0
    Robert Monroe, 17.09.2020 12:02
    Малопонятный персонаж, но для Зари вариант интересный.
    на самом деле шикарный вариант! Без иронии. Очень хотелось бы взглянуть на него в УПЛ.
    Ссылка
    Diamond66689
      Diamond66689, 17.09.2020 12:09
    0
    Не надо наши комментаторы язык сломают произнося имя и фамилию.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 17.09.2020 12:02
    0
    Малопонятный персонаж, но для Зари вариант интересный.
    Ссылка
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