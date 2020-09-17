Заря усилится нападающим турецкого гранда

Нападающий турецкого «Фенербахче» Аллахьяр Сайядманеш продолжит карьеру в луганской «Заре».



По информации источника, речь идёт об аренде. «Фенербахче» согласился отдать 19-летнего таланта в долгосрочную аренду (1,5 года) для приобретения опыта. О включении возможной опции выкупа в договор аренды пока не сообщается.



Летом прошлого года «Фенербахче» приобрел иранца за 750 тысяч евро и отдал в аренду в «Истанбулспор», за который он сумел сыграть 11 матчей за полсезона в первой турецкой лиге. Остаток прошлого сезона Аллахьяр провёл в «Фенербахче», за который сыграл в 3 матчах турецкой «Суперлиги».



Сайядманеш является игроком национальной сборной Ирана и уже сумел отличиться голом в своем первом официальном поединке.

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