Соль заинтересовал четыре испанских клуба

Нападающий киевского «Динамо» Фран Соль имеет несколько вариантов продолжения карьеры.



Сообщается, что сразу четыре испанских клуба заинтересованы в услугах форварда столичного клуба. Речь идет о двух клубах Ла лиги («Сельта» и «Эльче») и двух коллективах дивизионом ниже («Эспаньол» и «Альмерия»).



Напомним, соглашение Соля с «Динамо» рассчитано до конца 2023 года. В прошлом сезоне Фран провел в составе киевлян 16 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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