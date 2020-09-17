Соль заинтересовал четыре испанских клуба

Неожиданный интерес к форварду, которого многие уже списали

  • 17.09.2020 10:40
  • 2322 просмотра
  • 2 комментария
Соль заинтересовал четыре испанских клуба
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Нападающий киевского «Динамо» Фран Соль имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
 
Сообщается, что сразу четыре испанских клуба заинтересованы в услугах форварда столичного клуба. Речь идет о двух клубах Ла лиги («Сельта» и «Эльче») и двух коллективах дивизионом ниже («Эспаньол» и «Альмерия»).
 
Напомним, соглашение Соля с «Динамо» рассчитано до конца 2023 года. В прошлом сезоне Фран провел в составе киевлян 16 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Источник — Twitter

(9 голосов)

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Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 17.09.2020 11:27
    0
    Шо ви людей дурете, не 4 клуби, а 20 клубів цікавляться
    Ссылка
    Forever_young_13
      Forever_young_13, 17.09.2020 11:03
    +1
    Супербонбандир наверное стоит очень дорого - лямов так 50-т
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.09.2020 11:03
    +1
    Супербонбандир наверное стоит очень дорого - лямов так 50-т
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 17.09.2020 11:27
    0
    Шо ви людей дурете, не 4 клуби, а 20 клубів цікавляться
    Ссылка
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