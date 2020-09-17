Пора продавать? Врачи не могут определить характер травмы Цыганкова

У киевлян серьезные проблемы с одним из лучших футболистов команды

  • 17.09.2020 10:18
  • 5084 просмотра
  • 19 комментариев
Пора продавать? Врачи не могут определить характер травмы Цыганкова
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Один из лидеров киевского «Динамо» Виктор Цыганков из-за повреждения не попал в заявку на матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против АЗ из Нидерландов (2:0).
 
По информации источника, за несколько дней до игры с голландцами футболист пожаловался на боли, которые мешают ему проводить полноценные тренировки. Однако врачам определить характер травмы Цыганкова пока не удалось. В итоге из-за этого полузащитник не готовился к игре с АЗ и теперь также рискует пропустить предстоящий матч чемпионата Украины против «Львова», который состоится 19 сентября.
 
Напомним, что в двух стартовых играх УПЛ киевляне взяли верх над «Олимпиком» (4:1) и сыграли вничью с «Десной» (0:0).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.09.2020 11:18
    -1
    Frankov, 17.09.2020 11:16
    Врачи не могут определить у Цыганкова кокаин?Кокаин он и в Африке кркаин.
    Это только у тебя от кокаина мышечные травмы , потому что какой за гаражами кокаин, так, тайд в перемешку с мукой
    Ссылка
    Frankov
    online
      Frankov, 17.09.2020 11:16
    -2
    Врачи не могут определить у Цыганкова кокаин?Кокаин он и в Африке кркаин.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 17.09.2020 11:08
    0
    жаль... очень жаль
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.09.2020 11:05
    -1
    jekаfunny, 17.09.2020 11:03
    Уважаемая редакция спорт юа , добавьте пожалуйста смайлик петуха , чтобы пользователи могли общаться с Форевер Янгом
    Уважаемая редакция спорт юа , добавьте пожалуйста смайлик Бори Моисеева , чтобы пользователи могли общаться с jekafunny
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.09.2020 11:03
    -1
    Уважаемая редакция спорт юа , добавьте пожалуйста смайлик петуха , чтобы пользователи могли общаться с Форевер Янгом
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.09.2020 10:58
    +3
    erty, 17.09.2020 10:56
    ты не пробовал думать?
    він не вміє думати, там пустота, лише думки про ануси і т.д. і т.п.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.09.2020 10:57
    +3
    Forever_young_13, 17.09.2020 10:54
    Скотину имбицильную ты увидишь в зеркале
    Я її бачив на фоні ковра і ще в футболці МЮ
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 17.09.2020 10:56
    +2
    Forever_young_13, 17.09.2020 10:50
    По информации источника, за несколько дней до игры с голландцами футболист пожаловался на АНАЛЬНЫЕ боли, которые мешают ему проводить полноценные тренировки. Однако врачам определить характер травмы Цыганкова пока не удалось. (с)
    @Характер травмы определить легко. Витя просто утаил от врачей, что его уже давно потрахивает домашний любимец Лаки. Эвтаназия кобеля решит все проблемы
    ты не пробовал думать?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.09.2020 10:54
    -6
    APL, 17.09.2020 10:52
    Хто про що, а дибіл форевка про ануси, яка ж ти хвора людина, даже не людина, а скотина
    Скотину имбицильную ты увидишь в зеркале
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.09.2020 10:54
    +3
    Forever_young_13, 17.09.2020 10:50
    По информации источника, за несколько дней до игры с голландцами футболист пожаловался на АНАЛЬНЫЕ боли, которые мешают ему проводить полноценные тренировки. Однако врачам определить характер травмы Цыганкова пока не удалось. (с)
    @Характер травмы определить легко. Витя просто утаил от врачей, что его уже давно потрахивает домашний любимец Лаки. Эвтаназия кобеля решит все проблемы
    Кто о чем а заднеприводный 🐓, Форевер Янг, о своих похотливых фантазиях в отношении чужих собак
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.09.2020 10:52
    +4
    Forever_young_13, 17.09.2020 10:50
    По информации источника, за несколько дней до игры с голландцами футболист пожаловался на АНАЛЬНЫЕ боли, которые мешают ему проводить полноценные тренировки. Однако врачам определить характер травмы Цыганкова пока не удалось. (с)
    @Характер травмы определить легко. Витя просто утаил от врачей, что его уже давно потрахивает домашний любимец Лаки. Эвтаназия кобеля решит все проблемы
    Хто про що, а дибіл форевка про ануси, яка ж ти хвора людина, даже не людина, а скотина
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.09.2020 10:50
    -7
    По информации источника, за несколько дней до игры с голландцами футболист пожаловался на АНАЛЬНЫЕ боли, которые мешают ему проводить полноценные тренировки. Однако врачам определить характер травмы Цыганкова пока не удалось. (с)
    @Характер травмы определить легко. Витя просто утаил от врачей, что его уже давно потрахивает домашний любимец Лаки. Эвтаназия кобеля решит все проблемы
    Ссылка
    anatoliy120
    online
      anatoliy120, 17.09.2020 10:49
    0
    Более элементарной ситуации чем у Цыганкова не существует. Обратитесь в Киевскую миссию (0508073774). Там не только определят в чем причина, так называемой, травмы и как ее устранить, но и сделают Цыганкова лучшим футболистом планеты. Сущая правда.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.09.2020 10:48
    +4
    ZloyDeda, 17.09.2020 10:40
    З папереднікамі Вітя взагалі збори не проходив и взагалі ігор 10-13 за сезон грав, то хто загнав? А при Мірчі прийшлось раніше приступити до тренувань, а Вітіна фізиологія цього не сприймає - от і шариться, що навіть лікарі не можуть знайти, що в нього Нажаль - але час позбавлятись від таких!
    Вітя добре грав перед тим як прийшов Хац, тай сезон при його керівництві теж на відмінно провів, а потім бульбаш просто загнав його, ось і вийшло те що зараз є, а хлопця шкода
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 17.09.2020 10:42
    +3
    боли где?конкретно -в ноге,в спине,так можно долго лечить!
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    ZloyDeda
      ZloyDeda, 17.09.2020 10:40
    -2
    APL, 17.09.2020 10:33
    Загнали Вітю попередні фізруки, а шкода, дуже хороший футболіст мав бути
    З папереднікамі Вітя взагалі збори не проходив и взагалі ігор 10-13 за сезон грав, то хто загнав? А при Мірчі прийшлось раніше приступити до тренувань, а Вітіна фізиологія цього не сприймає - от і шариться, що навіть лікарі не можуть знайти, що в нього Нажаль - але час позбавлятись від таких!
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 17.09.2020 10:37
    +1
    Пора уже про него забывать и двигаться дальше! Отсутствия Цыганкова в команде никак не влияет на сегодняшнюю игру и результат!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 17.09.2020 10:35
    +3
    APL, 17.09.2020 10:33
    Загнали Вітю попередні фізруки, а шкода, дуже хороший футболіст мав бути
    Тут скорее намек на старые толстые обстоятельства, когда Суркис тянет до последнего и трансфер срывается. Если есть предложение надо отпускать. А оно есть? Скоро узнаем.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.09.2020 10:33
    +7
    Загнали Вітю попередні фізруки, а шкода, дуже хороший футболіст мав бути
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.09.2020 10:33
    +7
    Загнали Вітю попередні фізруки, а шкода, дуже хороший футболіст мав бути
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.09.2020 10:52
    +4
    Forever_young_13, 17.09.2020 10:50
    По информации источника, за несколько дней до игры с голландцами футболист пожаловался на АНАЛЬНЫЕ боли, которые мешают ему проводить полноценные тренировки. Однако врачам определить характер травмы Цыганкова пока не удалось. (с)
    @Характер травмы определить легко. Витя просто утаил от врачей, что его уже давно потрахивает домашний любимец Лаки. Эвтаназия кобеля решит все проблемы
    Хто про що, а дибіл форевка про ануси, яка ж ти хвора людина, даже не людина, а скотина
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.09.2020 10:48
    +4
    ZloyDeda, 17.09.2020 10:40
    З папереднікамі Вітя взагалі збори не проходив и взагалі ігор 10-13 за сезон грав, то хто загнав? А при Мірчі прийшлось раніше приступити до тренувань, а Вітіна фізиологія цього не сприймає - от і шариться, що навіть лікарі не можуть знайти, що в нього Нажаль - але час позбавлятись від таких!
    Вітя добре грав перед тим як прийшов Хац, тай сезон при його керівництві теж на відмінно провів, а потім бульбаш просто загнав його, ось і вийшло те що зараз є, а хлопця шкода
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.09.2020 10:58
    +3
    erty, 17.09.2020 10:56
    ты не пробовал думать?
    він не вміє думати, там пустота, лише думки про ануси і т.д. і т.п.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.09.2020 10:57
    +3
    Forever_young_13, 17.09.2020 10:54
    Скотину имбицильную ты увидишь в зеркале
    Я її бачив на фоні ковра і ще в футболці МЮ
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 17.09.2020 10:54
    +3
    Forever_young_13, 17.09.2020 10:50
    По информации источника, за несколько дней до игры с голландцами футболист пожаловался на АНАЛЬНЫЕ боли, которые мешают ему проводить полноценные тренировки. Однако врачам определить характер травмы Цыганкова пока не удалось. (с)
    @Характер травмы определить легко. Витя просто утаил от врачей, что его уже давно потрахивает домашний любимец Лаки. Эвтаназия кобеля решит все проблемы
    Кто о чем а заднеприводный 🐓, Форевер Янг, о своих похотливых фантазиях в отношении чужих собак
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 17.09.2020 10:42
    +3
    боли где?конкретно -в ноге,в спине,так можно долго лечить!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 17.09.2020 10:35
    +3
    APL, 17.09.2020 10:33
    Загнали Вітю попередні фізруки, а шкода, дуже хороший футболіст мав бути
    Тут скорее намек на старые толстые обстоятельства, когда Суркис тянет до последнего и трансфер срывается. Если есть предложение надо отпускать. А оно есть? Скоро узнаем.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 17.09.2020 10:56
    +2
    Forever_young_13, 17.09.2020 10:50
    По информации источника, за несколько дней до игры с голландцами футболист пожаловался на АНАЛЬНЫЕ боли, которые мешают ему проводить полноценные тренировки. Однако врачам определить характер травмы Цыганкова пока не удалось. (с)
    @Характер травмы определить легко. Витя просто утаил от врачей, что его уже давно потрахивает домашний любимец Лаки. Эвтаназия кобеля решит все проблемы
    ты не пробовал думать?
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 17.09.2020 10:37
    +1
    Пора уже про него забывать и двигаться дальше! Отсутствия Цыганкова в команде никак не влияет на сегодняшнюю игру и результат!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 17.09.2020 11:08
    0
    жаль... очень жаль
    Ссылка
    anatoliy120
    online
      anatoliy120, 17.09.2020 10:49
    0
    Более элементарной ситуации чем у Цыганкова не существует. Обратитесь в Киевскую миссию (0508073774). Там не только определят в чем причина, так называемой, травмы и как ее устранить, но и сделают Цыганкова лучшим футболистом планеты. Сущая правда.
    Ссылка
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