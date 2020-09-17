Пора продавать? Врачи не могут определить характер травмы Цыганкова

Один из лидеров киевского «Динамо» Виктор Цыганков из-за повреждения не попал в заявку на матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против АЗ из Нидерландов (2:0).
По информации источника, за несколько дней до игры с голландцами футболист пожаловался на боли, которые мешают ему проводить полноценные тренировки. Однако врачам определить характер травмы Цыганкова пока не удалось. В итоге из-за этого полузащитник не готовился к игре с АЗ и теперь также рискует пропустить предстоящий матч чемпионата Украины против «Львова», который состоится 19 сентября.
Напомним, что в двух стартовых играх УПЛ киевляне взяли верх над «Олимпиком» (4:1) и сыграли вничью с «Десной» (0:0).
Источник — Meta-ratings.com.ua
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@Характер травмы определить легко. Витя просто утаил от врачей, что его уже давно потрахивает домашний любимец Лаки. Эвтаназия кобеля решит все проблемы
@Характер травмы определить легко. Витя просто утаил от врачей, что его уже давно потрахивает домашний любимец Лаки. Эвтаназия кобеля решит все проблемы
@Характер травмы определить легко. Витя просто утаил от врачей, что его уже давно потрахивает домашний любимец Лаки. Эвтаназия кобеля решит все проблемы
@Характер травмы определить легко. Витя просто утаил от врачей, что его уже давно потрахивает домашний любимец Лаки. Эвтаназия кобеля решит все проблемы
@Характер травмы определить легко. Витя просто утаил от врачей, что его уже давно потрахивает домашний любимец Лаки. Эвтаназия кобеля решит все проблемы
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