Пора продавать? Врачи не могут определить характер травмы Цыганкова

Один из лидеров киевского «Динамо» Виктор Цыганков из-за повреждения не попал в заявку на матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против АЗ из Нидерландов (2:0).



По информации источника, за несколько дней до игры с голландцами футболист пожаловался на боли, которые мешают ему проводить полноценные тренировки. Однако врачам определить характер травмы Цыганкова пока не удалось. В итоге из-за этого полузащитник не готовился к игре с АЗ и теперь также рискует пропустить предстоящий матч чемпионата Украины против «Львова», который состоится 19 сентября.



Напомним, что в двух стартовых играх УПЛ киевляне взяли верх над «Олимпиком» (4:1) и сыграли вничью с «Десной» (0:0).