ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока молодежной сборной Украины

21-летний украинский полузащитник Вадим Янчак подписал контракт с «Александрией».
Хавбек, на счету которого 1 матч за сборную Украины U-21, поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 3 года.
Последним клубом Янчака был словацкий «Попрад», который он покинул на правах свободного агента. Провел за клуб 17 матчей, забил 1 гол.
Напомним, недавно Янчак принял участие в спарринге против «Кривбасса» (4:2).
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Источник — ФК Александрия
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