ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока молодежной сборной Украины

Вадим Янчак пополнил ряды команды Владимира Шарана

  • 08.09.2020 11:39
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока молодежной сборной Украины
© ФК Александрия. Вадим Янчак

21-летний украинский полузащитник Вадим Янчак подписал контракт с «Александрией».

Хавбек, на счету которого 1 матч за сборную Украины U-21, поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 3 года.

Последним клубом Янчака был словацкий «Попрад», который он покинул на правах свободного агента. Провел за клуб 17 матчей, забил 1 гол.

Напомним, недавно Янчак принял участие в спарринге против «Кривбасса» (4:2).

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Источник — ФК Александрия

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