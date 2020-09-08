ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала игрока молодежной сборной Украины

21-летний украинский полузащитник Вадим Янчак подписал контракт с «Александрией».

Хавбек, на счету которого 1 матч за сборную Украины U-21, поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 3 года.

Последним клубом Янчака был словацкий «Попрад», который он покинул на правах свободного агента. Провел за клуб 17 матчей, забил 1 гол.

Напомним, недавно Янчак принял участие в спарринге против «Кривбасса» (4:2).