Один из самых дорогих игроков Львова перешел в азербайджанский клуб

25-летний бразильский полузащитник «Львова» Альваро перешел в азербайджанскую «Кешлю».

Футболист подписал контракт с «Кешлей» до конца сезона 2020/21. Детали трансфера не разглашаются.

Стоит отметить, что Альваро был одним из самых дорогих игроков «Львова». Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро, но сообщает, что бразилец перешел в новый клуб на правах свободного агента.

Дороже Альваро во «Львове» только другой бразилец Ренан, который оценивается в 400 тысяч евро. В прошлом сезоне Альваро провел 24 матча в УПЛ, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир «Львова» перейдет в португальский клуб.