Один из самых дорогих игроков Львова перешел в азербайджанский клуб

Альваро продолжит карьеру в «Кешле»

  • 09.09.2020 20:57
  • 2581 просмотр
  • 12 комментариев
Один из самых дорогих игроков Львова перешел в азербайджанский клуб
© ФК Кешля. Альваро

25-летний бразильский полузащитник «Львова» Альваро перешел в азербайджанскую «Кешлю».

Футболист подписал контракт с «Кешлей» до конца сезона 2020/21. Детали трансфера не разглашаются.

Стоит отметить, что Альваро был одним из самых дорогих игроков «Львова». Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро, но сообщает, что бразилец перешел в новый клуб на правах свободного агента.

Дороже Альваро во «Львове» только другой бразилец Ренан, который оценивается в 400 тысяч евро. В прошлом сезоне Альваро провел 24 матча в УПЛ, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир «Львова» перейдет в португальский клуб.

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Источник — ФК Кешля

(12 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 09.09.2020 22:17
    -2
    zhyr, 09.09.2020 22:10
    Та мені плювати на тебе зоофіла і твій гівноклуб. Бомбануло. Було б від чого. Люди заходять на новини про фекалів, щоб на тебе подивитись, як на клоуна.
    Ще раз бомбануло! Рве тебе, вівця!
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 09.09.2020 22:10
    +1
    PFCLviv, 09.09.2020 22:04
    Гарно бомбагуло в тебе !
    Та мені плювати на тебе зоофіла і твій гівноклуб. Бомбануло. Було б від чого. Люди заходять на новини про фекалів, щоб на тебе подивитись, як на клоуна.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 09.09.2020 22:04
    -2
    zhyr, 09.09.2020 22:03
    Ну не знаю. Клуб вже міг би і купити 3 маски і 3 пари рукавичок для своїх фанатів.
    Гарно бомбагуло в тебе !
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 09.09.2020 22:03
    0
    Ну не знаю. Клуб вже міг би і купити 3 маски і 3 пари рукавичок для своїх фанатів.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 09.09.2020 21:51
    -4
    У четвер, 10 вересня, о 14:30 на стадіоні «Україна» відбудеться прес-конференція ПФК «Львів» напередодні старту «синьо-золотих левів» у Favbet лізі сезону 2020/2021 років. Запрошуємо представників мас-медіа та прихильників нашого клубу до відвідин звітної події.
    В офіційному заході візьмуть участь генеральний директор «Львова» Андрій Паньків та головний тренер команди Георгій Цецадзе. Також під час прес-конференції відбудеться представлення новачків клубу, нового екіпірування та нових партнерів ПФК «Львів».
    Вболівальники та представники ЗМІ матимуть змогу відвідати захід за умов дотримання карантинних норм (маски, рукавички).
    Вхід на стадіон здійснюватиметься через службовий вхід.
    Довідки за телефоном: 063 -25-28-765 (Володимир)
    Професійний футбольний клуб "Львів"
    Ми любимо наше Місто!
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    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 09.09.2020 21:48
    +3
    PFCLviv, 09.09.2020 21:46
    Фігасє, як тут вівцями смердить !
    калом лучше?
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 09.09.2020 21:46
    -6
    Фігасє, як тут вівцями смердить !
    Ссылка
    acfred
      acfred, 09.09.2020 21:31
    +2
    )) мегауровень, трансеферная ка....шка (или почти бомба)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.09.2020 21:29
    -3
    Вот это я понимаю уровень, достойно.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 09.09.2020 21:11
    +3
    нашел клуб своего уровня... все леги Фекалии найдены на пляжах Бразилии за пачку чипсов
    Ссылка
    Den96
      Den96, 09.09.2020 21:09
    +4
    Shevchenka2019, 09.09.2020 21:05
    Де той сонячний хлопчик?) Давай на маньєж...поржемо)))
    Ага, зараз почнеться "вівці, вчіться, як треба продавати гравців..."
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 09.09.2020 21:05
    +3
    Де той сонячний хлопчик?) Давай на маньєж...поржемо)))
    Ссылка
    Den96
      Den96, 09.09.2020 21:09
    +4
    Shevchenka2019, 09.09.2020 21:05
    Де той сонячний хлопчик?) Давай на маньєж...поржемо)))
    Ага, зараз почнеться "вівці, вчіться, як треба продавати гравців..."
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 09.09.2020 21:48
    +3
    PFCLviv, 09.09.2020 21:46
    Фігасє, як тут вівцями смердить !
    калом лучше?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 09.09.2020 21:11
    +3
    нашел клуб своего уровня... все леги Фекалии найдены на пляжах Бразилии за пачку чипсов
    Ссылка
    Shevchenka2019
    online
      Shevchenka2019, 09.09.2020 21:05
    +3
    Де той сонячний хлопчик?) Давай на маньєж...поржемо)))
    Ссылка
    acfred
      acfred, 09.09.2020 21:31
    +2
    )) мегауровень, трансеферная ка....шка (или почти бомба)
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 09.09.2020 22:10
    +1
    PFCLviv, 09.09.2020 22:04
    Гарно бомбагуло в тебе !
    Та мені плювати на тебе зоофіла і твій гівноклуб. Бомбануло. Було б від чого. Люди заходять на новини про фекалів, щоб на тебе подивитись, як на клоуна.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 09.09.2020 22:03
    0
    Ну не знаю. Клуб вже міг би і купити 3 маски і 3 пари рукавичок для своїх фанатів.
    Ссылка
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