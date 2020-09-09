Один из самых дорогих игроков Львова перешел в азербайджанский клуб

25-летний бразильский полузащитник «Львова» Альваро перешел в азербайджанскую «Кешлю».
Футболист подписал контракт с «Кешлей» до конца сезона 2020/21. Детали трансфера не разглашаются.
Стоит отметить, что Альваро был одним из самых дорогих игроков «Львова». Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро, но сообщает, что бразилец перешел в новый клуб на правах свободного агента.
Дороже Альваро во «Львове» только другой бразилец Ренан, который оценивается в 400 тысяч евро. В прошлом сезоне Альваро провел 24 матча в УПЛ, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что лучший бомбардир «Львова» перейдет в португальский клуб.
Источник — ФК Кешля
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В офіційному заході візьмуть участь генеральний директор «Львова» Андрій Паньків та головний тренер команди Георгій Цецадзе. Також під час прес-конференції відбудеться представлення новачків клубу, нового екіпірування та нових партнерів ПФК «Львів».
Вболівальники та представники ЗМІ матимуть змогу відвідати захід за умов дотримання карантинних норм (маски, рукавички).
Вхід на стадіон здійснюватиметься через службовий вхід.
Довідки за телефоном: 063 -25-28-765 (Володимир)
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