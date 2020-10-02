Рух подписал двух молодых игроков Карпат

Львовский «Рух» подписал двух молодых игроков львовских «Карпат». Речь о защитнике Олеге Веремеенко и полузащитнике Остапе Притуле.
Оба футболиста уже успели дебютировать за молодежную команду «Руха» в матче 5-го тура чемпионата U-21 против «Львова».
В прошлом сезоне 20-летний Веремеенко и 21-летний Притула сыграли по 6 матчей в украинской Премьер-лиге, последний сумел отличиться результативной передачей.
Напомним, недавно «Рух» попрощался с двумя игроками.
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Источник — Sport.ua
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