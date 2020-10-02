Рух подписал двух молодых игроков Карпат

Львовский «Рух» подписал двух молодых игроков львовских «Карпат». Речь о защитнике Олеге Веремеенко и полузащитнике Остапе Притуле.

Оба футболиста уже успели дебютировать за молодежную команду «Руха» в матче 5-го тура чемпионата U-21 против «Львова».

В прошлом сезоне 20-летний Веремеенко и 21-летний Притула сыграли по 6 матчей в украинской Премьер-лиге, последний сумел отличиться результативной передачей.

Напомним, недавно «Рух» попрощался с двумя игроками.