Рух подписал двух молодых игроков Карпат

Олег Веремеенко и Остап Притула сменили клубную прописку

  • 02.10.2020 21:59
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  • 1 комментарий
Рух подписал двух молодых игроков Карпат
© ФК Карпаты. Олег Веремеенко

Львовский «Рух» подписал двух молодых игроков львовских «Карпат». Речь о защитнике Олеге Веремеенко и полузащитнике Остапе Притуле.

Оба футболиста уже успели дебютировать за молодежную команду «Руха» в матче 5-го тура чемпионата U-21 против «Львова».

В прошлом сезоне 20-летний Веремеенко и 21-летний Притула сыграли по 6 матчей в украинской Премьер-лиге, последний сумел отличиться результативной передачей.

Напомним, недавно «Рух» попрощался с двумя игроками.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:32
    0
    Налітай... Розбирай!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 02.10.2020 22:32
    0
    Налітай... Розбирай!
    Ссылка
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