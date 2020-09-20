Черноморец подписал Ковбасу и Бугая

Одесский «Черноморец» объявил о подписании контрактов с тремя футболистами.



В новом сезоне цвета «моряков» будут защищать 23-летний полузащитник Артем Ковбаса, 27-летний центральный защитник Евгений Мартыненко и 22-летний нападающий Владислав Бугай.



Ковбаса получил 17-й номер, Мартыненко – 25-й, Бугай – 18-й.



Отметим, что Мартыненко – воспитанник СДЮШОР «Черноморец», играл в «Ворскле», Ковбаса выступал за «Динамо-2» и «Оболонь-Бровар», Бугай – за донецкий «Шахтер» U-21 и U-19 и «Мариуполь».