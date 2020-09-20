Черноморец подписал Ковбасу и Бугая

Также контракт с клубом заключил воспитанник СДЮШОР «Черноморец» Евгений Мартыненко

  • 20.09.2020 10:05
  • 590 просмотров
  • 1 комментарий
Черноморец подписал Ковбасу и Бугая
© ФК Черноморец. Артем Ковбаса

Одесский «Черноморец» объявил о подписании контрактов с тремя футболистами.
 
В новом сезоне цвета «моряков» будут защищать 23-летний полузащитник Артем Ковбаса, 27-летний центральный защитник Евгений Мартыненко и 22-летний нападающий Владислав Бугай.
 
Ковбаса получил 17-й номер, Мартыненко – 25-й, Бугай – 18-й.
 
Отметим, что Мартыненко – воспитанник СДЮШОР «Черноморец», играл в «Ворскле», Ковбаса выступал за «Динамо-2» и «Оболонь-Бровар», Бугай – за донецкий «Шахтер» U-21 и U-19 и «Мариуполь».

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Источник — ФК Черноморец

(2 голоса)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.09.2020 10:10
    +3
    " С Бугая Ковбасу "
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.09.2020 10:10
    +3
    " С Бугая Ковбасу "
    Ссылка
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