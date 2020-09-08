ОФИЦИАЛЬНО: Романюк покинул Рух

23-летний украинский правый защитник Юрий Романюк покидает львовский «Рух».
Футболист присоединился к «желто-черным» в январе этого года. С главной командой Юрий прошел зимние тренировочные сборы, принял участие в 13-ти контрольных спаррингах (в частности, против «Динамо» и «Шахтера»), но так и не успел дебютировать за львовян в официальных матчах.
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Источник — ФК Рух Львов
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