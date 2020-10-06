ОФИЦИАЛЬНО: Олимпик подписал воспитанника Лиона

Иссиар Драме продолжит карьеру в донецком клубе

  • 06.10.2020 20:18
  • 2504 просмотра
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Олимпик подписал воспитанника Лиона
© ФК Олимпик Донецк. Иссиар Драме

Донецкий «Олимпик» усилил линию обороны французским центральным защитником. 21-летний Иссиар Драме поставил подпись под двухгодичным контрактом с «Олимпиком».

Воспитанник «Лиона» так и не успел дебютировать за первую команду французского клуба. При этом на счету защитника 14 поединков за «Лион II», выступающий в четвертом по силе дивизионе Франции.

До этого Драме выступал за молодежный состав «Лиона», имеет в своем активе 4 поединка в юношеской Лиге чемпионов УЕФА.

В «Олимпике» Иссиар будет выступать под №6.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Олимпик Донецк

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 06.10.2020 21:31
    0
    Maks7777, 06.10.2020 21:15
    Олимпик молодец с таким усилением и составом,возможно с ДК за бронзу побороться!!!
    Пфф увидим... Пока что вы в этом сезоне никакие
    Ссылка
    barsch.
      barsch., 06.10.2020 21:23
    -2
    Maks7777, 06.10.2020 21:15
    Олимпик молодец с таким усилением и составом,возможно с ДК за бронзу побороться!!!
    Ну да! Шахта то на 5-6-м месте окопается...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.10.2020 21:15
    -2
    Олимпик молодец с таким усилением и составом,возможно с ДК за бронзу побороться!!!
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 06.10.2020 21:01
    +2
    Львову б повчитися селекції Олімпіка. Скільки вже чорношкірих класних гравців підписали донеччани. Згадую Моху, Матара Диайє, зараз Максім Тейшейра і Шахаб. Мончтри і реально вищі за голову за українців, а то наберуть шлак бразільський з пляжів і хочуть заробляти
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 06.10.2020 20:30
    +6
    Годится..
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 06.10.2020 20:30
    +6
    Годится..
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 06.10.2020 21:01
    +2
    Львову б повчитися селекції Олімпіка. Скільки вже чорношкірих класних гравців підписали донеччани. Згадую Моху, Матара Диайє, зараз Максім Тейшейра і Шахаб. Мончтри і реально вищі за голову за українців, а то наберуть шлак бразільський з пляжів і хочуть заробляти
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 06.10.2020 21:31
    0
    Maks7777, 06.10.2020 21:15
    Олимпик молодец с таким усилением и составом,возможно с ДК за бронзу побороться!!!
    Пфф увидим... Пока что вы в этом сезоне никакие
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности