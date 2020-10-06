ОФИЦИАЛЬНО: Олимпик подписал воспитанника Лиона

Донецкий «Олимпик» усилил линию обороны французским центральным защитником. 21-летний Иссиар Драме поставил подпись под двухгодичным контрактом с «Олимпиком».

Воспитанник «Лиона» так и не успел дебютировать за первую команду французского клуба. При этом на счету защитника 14 поединков за «Лион II», выступающий в четвертом по силе дивизионе Франции.

До этого Драме выступал за молодежный состав «Лиона», имеет в своем активе 4 поединка в юношеской Лиге чемпионов УЕФА.

В «Олимпике» Иссиар будет выступать под №6.