Шахтер, Динамо – в ЛК, Полесье – out, Судаков уходит, жеребьевки ЛЧ и Кубка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 августа.
1А. Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень
1B. ТУРАН: «По уровню матч можно было бы назвать квалификацией Лиги чемпионов»
Наставник Шахтера провел пресс-конференцию после ответного матча Q4 ЛК с Серветтом
1C. Серветт – Шахтер – 1:2 OT. Выгрызли путевку в Лигу конференций. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча Q4 Лиги конференций 2025/26
2А. Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Киевляне не сумели победить с нужным счетом
2B. ШОВКОВСКИЙ: «Уже два месяца, как мы уехали из Киева и не возвращались»
Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию после матча с Маккаби Т-А
2C. Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги Европы
3A. Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине
Житомирская команда по ходу матча вела в счете 2:0, но проиграла и вылетела из ЛК
3B. РОТАНЬ: «Мы хотим играть в нормальных условиях, как это делает Фиорентина»
Наставник Полесья прокомментировал поражение фиалкам (2:3) в Q4 Лиги конференций
3C. Фиорентина – Полесье – 3:2. Супергол Андриевского. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матч плей-офф квалификации Лиги конференций
4А. Итоги Q4 Лиги конференций. Шахтер в овертайме вырвал победу, Полесье – аут
Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги конференций
4B. Итоги Q4 Лиги Европы. Дальше без Динамо: Тель-Авив поставил шлагбаум
Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги Европы
4C. Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда
Динамо Киев выбыло из турнира, уступив Маккаби Тель-Авив
4D. Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Горняки вошли в первую корзину, а столичная команда – во вторую
5А. Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Вечером 28 августа состоялась компьютерная жеребьевка ЛЧ
5B. Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда
6А. Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов
6B. Личные условия согласованы. Скира назвал срок контракта Судакова с Бенфикой
Георгий подпишет соглашение с орлами до 2030 года
7A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал одноклубника Неймара
Лука Мейреллиш присоединился к горнякам из Сантоса
7B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского хавбека. Два трансфера за день
Изеки Силва перешел в украинскую команду
8А. Трансфер Ваната в Жирону еще не оформлен. Сколько хочет получить Динамо?
Киевляне хотят 15 миллионов евро, «Жирона» пока дает меньше
8B. Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Киевляне обсуждают с «Жироной» последние детали трансфера
9А. Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Марта в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез во втором раунде Открытого чемпионата США
9B. Ястремская успешно стартовала в парном разряде US Open 2025
Даяна вместе с Алишей Паркс в двух сетах переиграла тандем Биррелл / Гадеки
9C. Защита трофея не удалась: Киченок проиграла Винус и Лейле на старте US Open
Людмила вместе с Эллен Перес в двух сетах уступили Уильямс и Фернандес в 1-м раунде
9D. Киченок с напарницей навязали борьбу лидерам посева в первом сете на USO-25
Надежда и Алдила Сутджиади в двух сетах уступили Синяковой и Таунсенд в 1-м круге
9E. Стародубцева окончательно завершила выступления на US Open 2025
Юлия и Оксана Калашникова в трех сетах проиграли тандему Эйкери / Ходзуми
10. Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Первое место занял Хэмиш Керр, который прыгнул на 2.32 м
11А. У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…
11B. Кейс Осимхена. Откуда у турецких клубов деньги на трансферы мирового уровня
Футбол в Турции нынче слишком важен, чтобы допустить его крах. И этим пользуются…
11C. Он научил Судакова за 15 минут, а после Шахтера не нужен даже в Боснии
В карьере Марино Пушича впервые за 10 последних лет возникла пауза из-за безработицы…
11D. Формула-1. Гран-при Нидерландов. Результаты, расписание и прогноз на этап
Анонс 15-го этапа Ф1. Непредсказуемая погода и финальная часть борьбы за титул
