Шахтер, Динамо – в ЛК, Полесье – out, Судаков уходит, жеребьевки ЛЧ и Кубка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 августа.

1А. Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций

Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень

1B. ТУРАН: «По уровню матч можно было бы назвать квалификацией Лиги чемпионов»

Наставник Шахтера провел пресс-конференцию после ответного матча Q4 ЛК с Серветтом

1C. Серветт – Шахтер – 1:2 OT. Выгрызли путевку в Лигу конференций. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча Q4 Лиги конференций 2025/26

2А. Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби

Киевляне не сумели победить с нужным счетом

2B. ШОВКОВСКИЙ: «Уже два месяца, как мы уехали из Киева и не возвращались»

Главный тренер Динамо дал пресс-конференцию после матча с Маккаби Т-А

2C. Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги Европы

3A. Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине

Житомирская команда по ходу матча вела в счете 2:0, но проиграла и вылетела из ЛК

3B. РОТАНЬ: «Мы хотим играть в нормальных условиях, как это делает Фиорентина»

Наставник Полесья прокомментировал поражение фиалкам (2:3) в Q4 Лиги конференций

3C. Фиорентина – Полесье – 3:2. Супергол Андриевского. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матч плей-офф квалификации Лиги конференций

4А. Итоги Q4 Лиги конференций. Шахтер в овертайме вырвал победу, Полесье – аут

Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги конференций

4B. Итоги Q4 Лиги Европы. Дальше без Динамо: Тель-Авив поставил шлагбаум

Вечером 28 августа завершен 4-й раунд квалификации Лиги Европы

4C. Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда

Динамо Киев выбыло из турнира, уступив Маккаби Тель-Авив

4D. Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?

Горняки вошли в первую корзину, а столичная команда – во вторую

5А. Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников

Вечером 28 августа состоялась компьютерная жеребьевка ЛЧ

5B. Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера

В Киеве состоялась жеребьевка очередного раунда

6А. Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера

Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов

6B. Личные условия согласованы. Скира назвал срок контракта Судакова с Бенфикой

Георгий подпишет соглашение с орлами до 2030 года

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал одноклубника Неймара

Лука Мейреллиш присоединился к горнякам из Сантоса

7B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал бразильского хавбека. Два трансфера за день

Изеки Силва перешел в украинскую команду

8А. Трансфер Ваната в Жирону еще не оформлен. Сколько хочет получить Динамо?

Киевляне хотят 15 миллионов евро, «Жирона» пока дает меньше

8B. Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону

Киевляне обсуждают с «Жироной» последние детали трансфера

9А. Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025

Марта в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез во втором раунде Открытого чемпионата США

9B. Ястремская успешно стартовала в парном разряде US Open 2025

Даяна вместе с Алишей Паркс в двух сетах переиграла тандем Биррелл / Гадеки

9C. Защита трофея не удалась: Киченок проиграла Винус и Лейле на старте US Open

Людмила вместе с Эллен Перес в двух сетах уступили Уильямс и Фернандес в 1-м раунде

9D. Киченок с напарницей навязали борьбу лидерам посева в первом сете на USO-25

Надежда и Алдила Сутджиади в двух сетах уступили Синяковой и Таунсенд в 1-м круге

9E. Стародубцева окончательно завершила выступления на US Open 2025

Юлия и Оксана Калашникова в трех сетах проиграли тандему Эйкери / Ходзуми

10. Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги

Первое место занял Хэмиш Керр, который прыгнул на 2.32 м

11А. У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского

Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…

11B. Кейс Осимхена. Откуда у турецких клубов деньги на трансферы мирового уровня

Футбол в Турции нынче слишком важен, чтобы допустить его крах. И этим пользуются…

11C. Он научил Судакова за 15 минут, а после Шахтера не нужен даже в Боснии

В карьере Марино Пушича впервые за 10 последних лет возникла пауза из-за безработицы…

11D. Формула-1. Гран-при Нидерландов. Результаты, расписание и прогноз на этап

Анонс 15-го этапа Ф1. Непредсказуемая погода и финальная часть борьбы за титул