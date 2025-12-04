Демарш Лыскун, голы Яремчука и Безуса, фиаско Жироны, соперник для Усика
Главные новости за 3 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 декабря.
1. Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
София Лыскун изменила родине
2. Усик попросил провести добровольную защиту титула. Уже назвали соперника
Сулейман дал добро на бой с Уайлдером
3А. Трабзонспор, благодаря голу Сикана, вышел в основной этап Кубка Турции
Команда из Трабзона переиграла Ванспор со счетом 2:0
3B. Кубок Кипра. Роман Безус впервые забил гол за Анортосис
Украинский хавбек на 90+3 минуте расписался в воротах клуба Кармиотисса
3С. Жирона Ваната и Цыганкова опозорилась против команды D3 и вылетела из Кубка
Подопечные Мичела в 1/32 финала Кубка Испании потерпели поражение от Оренсе
3D. Без Малиновского нет игры. Аталанта разгромила Дженоа в Кубке Италии
Хозяева поля отгрузили соперникам 4 мяча в матче 1/8 финала
3E. С голом Яремчука. Олимпиакос разгромил соперника в Кубке Греции
Команда Мендилибара одержала победу со счетом 5:2 над «Эллас Сиру»
4. Буяльский, Попов, Ярмоленко. Динамо рассказало обо всех травмированных
Ситуация Ярмоленко, Буяльского, Бражко, Шапаренко и других
5А. Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Житомирский клуб заинтересован в услугах 24-летнего форварда Даниила Сикана
5B. Украинскому футболисту прогнозируют трансфер за 40 миллионов евро
Ожидается, что цена на Батагова может скоро возрасти
5С. Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Вратарь настроен оставить «Бенфику» ради топовой лиги
6. ОФИЦИАЛЬНО. Бой украинского супертяжа признан несостоявшимся
Богдан Миронець был дисквалифицирован после поединка с аргентинцем Вергарой
7. ОФИЦИАЛЬНО. Женская сборная Украины 3х3 второй раз подряд сыграет на ЧМ
Украинки отобрались на турнир благодаря высокому рейтингу
8. Украинки завершили выступления в Кубке вызова победой
Балта одержала победу в ответном матче против хорватского коллектива
9. Серена Уильямс может вернуться в 2026 году. Что известно? Реакция легенды
ITIA включило именитую американку в актуальный пул допинг-тестирования
10. Синий водоворот. Украинские одежки с Кубком императора
Sport.ua рассказывает историю главного открытия украинского спорта в 2025-м
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Проблемы Полтавы
Украинский вратарь может покинуть мадридский клуб