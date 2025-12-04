Демарш Лыскун, голы Яремчука и Безуса, фиаско Жироны, соперник для Усика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 декабря.

1. Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф

​​​ София Лыскун изменила родине

2. Усик попросил провести добровольную защиту титула. Уже назвали соперника

​​Сулейман дал добро на бой с Уайлдером

3А. Трабзонспор, благодаря голу Сикана, вышел в основной этап Кубка Турции

Команда из Трабзона переиграла Ванспор со счетом 2:0

3B. Кубок Кипра. Роман Безус впервые забил гол за Анортосис

Украинский хавбек на 90+3 минуте расписался в воротах клуба Кармиотисса

3С. Жирона Ваната и Цыганкова опозорилась против команды D3 и вылетела из Кубка

Подопечные Мичела в 1/32 финала Кубка Испании потерпели поражение от Оренсе

3D. Без Малиновского нет игры. Аталанта разгромила Дженоа в Кубке Италии

​​Хозяева поля отгрузили соперникам 4 мяча в матче 1/8 финала

3E. С голом Яремчука. Олимпиакос разгромил соперника в Кубке Греции

Команда Мендилибара одержала победу со счетом 5:2 над «Эллас Сиру»

4. Буяльский, Попов, Ярмоленко. Динамо рассказало обо всех травмированных

Ситуация Ярмоленко, Буяльского, Бражко, Шапаренко и других

5А. Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера

Житомирский клуб заинтересован в услугах 24-летнего форварда Даниила Сикана

5B. Украинскому футболисту прогнозируют трансфер за 40 миллионов евро

Ожидается, что цена на Батагова может скоро возрасти

5С. Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение

​​ Вратарь настроен оставить «Бенфику» ради топовой лиги

6. ОФИЦИАЛЬНО. Бой украинского супертяжа признан несостоявшимся

​​​​​Богдан Миронець был дисквалифицирован после поединка с аргентинцем Вергарой

7. ОФИЦИАЛЬНО. Женская сборная Украины 3х3 второй раз подряд сыграет на ЧМ

Украинки отобрались на турнир благодаря высокому рейтингу

8. Украинки завершили выступления в Кубке вызова победой

Балта одержала победу в ответном матче против хорватского коллектива

9. Серена Уильямс может вернуться в 2026 году. Что известно? Реакция легенды

​​​ITIA включило именитую американку в актуальный пул допинг-тестирования

10. Синий водоворот. Украинские одежки с Кубком императора

​​​Sport.ua рассказывает историю главного открытия украинского спорта в 2025-м