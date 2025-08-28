Он научил Судакова за 15 минут, а после Шахтера не нужен даже в Боснии

В октябре 2023 года в Шахтере решились на кардинальные меры. По ходу сезона, что ранее было крайне несвойственно президенту “горняков” Ринату Ахметову, был отправлен в отставку Патрик ван Леувен, а на пост главного тренера спустя несколько дней оказался назначен босниец Марино Пушич. Предыдущие четыре года, которые предшествовали приходу в украинский клуб, этот наставник трудился ассистентом Арне Слота – коуча, который в настоящий момент возглавляет Ливерпуль и в минувшем сезоне привел эту команду к победе в английской Премьер-лиге.

Приход Пушича в Шахтер на старте получился крайне успешным. Коуч не стал прятаться от ответственности и сел на скамейку запасных уже через несколько часов после назначения. Причем не в каком-то там рядовом поединке, а в матче Лиги чемпионов против Барселоны, да еще и на выезде. Ту игру “горняки” проиграли, но с достойным счетом – 1:2, а спустя две недели на номинально домашней арене и вовсе нанесли каталонцам сенсационное поражение – 1:0.

Вскоре о Пушиче в восторженных тонах начали публично высказываться его подопечные. Например, один из лидеров команды Георгий Судаков, который высказал весьма неоднозначную, однако крайне откровенную мысль: “Это хороший и положительный человек. По тем идеям, которые он дал нам за 15 минут, мы поняли его стиль футбола. За 15 минут поняли больше, чем за три месяца до этого. Надеюсь, что у нас впереди очень хороший путь. Верим в это. Со стороны футболистов есть полное доверие к новому тренеру”.

Понятное дело, что этими словами Судаков, очевидно, хотел не только понравится своему новому непосредственному начальнику, но и как-то задеть прежнего босса – нидерландца Патрика ван Леувена, чей подход к тренировочному процессу, по слухам, вызвал отторжение у ряда игроков Шахтера, среди которых оказался и Георгий.

С Пушичем Шахтер сумел исправить ситуацию и выиграл чемпионат Украины-2023/24. Более того, “горняки” выдали по ходу того сезона феноменальную 15-матчевую победную серию в лиге, которая во многом и помогла им досрочно завоевать “золотые” награды. Это был момент триумфа как Пушича, так и спортивного директора донецкого клуба Дарио Срны, который, как поговаривали в кулуарах, и настоял на приглашении в стан “оранжево-черных” боснийского наставника.

Впрочем, уже тогда, сразу по завершении сезона-2023/24, в экспертной среде кое-где, но мелькала мысль о том, что триумф Шахтера отнюдь не только заслуга Пушича. Отчасти тот успех являлся и плодом проделанной работы штабом Патрика ван Леувена, который на летних сборах пускай и загонял своих подопечных, однако, тем самым, заложил команде отличный базис физической подготовки, без которого все дальнейшие успехи, скорее всего, были бы невозможны.

Правдоподобность этой версии показал уже сезон-2024/25, в котором Шахтер выглядел бледной тенью себя прежнего. Команда Марино Пушича на этот раз не только не сумела навязать Динамо реальную борьбу за чемпионство, но еще и впервые со времен президентства в клубе Рината Ахметова умудрилась финишировать вне топ-2 в итоговой турнирной таблице, предоставив шанс ухватиться за “серебро” Александрии под руководством Руслана Ротаня.

Шахтер в минувшем сезоне, помимо отвратительных результатов, запомнился тем, что его футболисты (особенно из числа тех, которые не вызываются в национальные сборные, а это практически все легионеры, по крайней мере, бразильцы) неоднократно получали от Марино Пушича продолжительные выходные. Иногда речь шла о недельных “отгулах” и даже чуть больше. Пока “сборники” ездили в национальные команды, все остальные просто жили в свое удовольствие. Все, начиная с самого Марино Пушича.

Расплата за такое отношение к делу, собственно, и пришла к боснийскому коучу на финише сезона. Пушича, контракт которого с Шахтером был рассчитан до завершения сезона-2025/26, “попросили из клуба”, а новым коучем “горняков” был назначен молодой и амбициозный турок Арда Туран, который летом на сборах вновь-таки многим напомнил времена Патрика ван Леувена, но против методов которого ни Судаков, ни кто-то другой пока так и не решился выступить публично.

Getty images. Марино Пушич и Георгий Судаков

Что же касается Пушича, то ныне заканчивается уже третий месяц, как Марино сидит в статусе безработного. Тренер, который триумфально выигрывал свой первый сезон в УПЛ, а также обыгрывал Барселону в Лиге чемпионов, внезапно оказался никому не нужен. Более того, впервые за последние десять лет в профессиональной карьере Пушича вообще возникла пауза, связанная с отсутствие работы.

Тренерскую деятельность Марино Пушич начал еще в 2010 году. Поначалу босниец работал с юниорами, а после переквалифицировался в ассистенты главного тренера во взрослых командах. Летом 2015-го Пушич ушел из штаба азербайджанской Кешли (ныне этот клуб носит иное название – Шамахы), после чего четыре месяца был безработным, пока не получил приглашение от Твенте. Далее в карьере Марино пауз на безработицу не было вообще. В Твенте он вскоре дорос до уровня главного тренера первой команды, откуда в мае 2019-го был уволен, но уже в июле приступил к работе в штабе АЗ, где пробыл до начала февраля 2021 года. Покинуть клуб из Алкмара босниец был вынужден по той же причине, что и его шеф – Арне Слот. Оба они уже согласовали детали контракта с Фейенордом, куда должны были перебраться в новом сезоне, а потому руководители АЗ посчитали, что специалисты более не сконцентрированы должным образом на выполнении своих обязательств и заблаговременно с ними попрощались.

Формально тогда Пушич оказался без работы на пять месяцев, но юридически у него уже был новый контракт, а потому этот период можно просто считать вынужденным простоем или паузой, необходимой для того, чтобы “перезагрузить батарейки”.

Непосредственно из Фейенорда Пушич и переходил в Шахтер. После чего началась вся та история, которую мы вкратце уже успели пересказать выше. И вот сейчас Марино так и не смог найти себе работу в межсезонье, что является определенным показателем его уровня. Как правило, топовые специалисты крайне редко приходят в команды по ходу сезона. Они предпочитают провести полноценные сборы, трансферную кампанию, после чего браться за дело, а не выступать в роли “пожарных”. Очевидно, что за время работы со Слотом в Фейенорде и самостоятельных трудов в Шахтере Марино Пушич до такого уровня так и не дорос, ибо все еще остается ни с чем…

Что симптоматично: в прессе даже нет особых слухов о заинтересованности в услугах Пушича со стороны того или иного клуба. Единственная новость этим летом, связанная с экс-коучем Шахтера, гласила о том, что кандидатуру Марино рассматривали боссы боснийского Сараево, но там в итоге решили не начинать сотрудничество с, как его преподносила пресса, “победителем Барселоны”, а склонили свой выбор в пользу 64-летнего Хусрефа Мусемича.

Пушич же по-прежнему сидит без работы. Его прежний штаб в Шахтере постепенно начинает расходиться по другим клубам. Например, с июня должность в нидерландском Херенвене получил молодой Йерун Схепенс, который отныне является ассистентом главного тренера в этой команде.

Нет у Марино уже приглашения и от экс-босса Арне Слота, который какое-то время назад, еще когда Пушич был в Шахтере, предлагал своему бывшему помощнику перебраться в стан “красных” и стать его ассистентом уже на Энфилде. Но тогда босниец отказался, пожелав остаться во главе “горняков”…

К слову, назначение в Боснию, в Сараево, по слухам, было вполне желанным вариантом для Пушича. Перейти работать в эту скромную по общеевропейским меркам команду Марино был готов ради того, чтобы быть поближе к своему сыну – Ноа, который буквально недавно был представлен как новичок Бораца из Баня-Луки. Однако пока, как видим, специалист, который “за 15 минут дал Судакову больше, чем за три месяца до этого”, вот уже те самые три месяца сидит безработным. И, есть ощущение, что в ближайшее время эта ситуация вряд ли сдвинется с мертвой точки. Впрочем, последим, проверим…



Текст: meta.ua