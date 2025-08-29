Защита трофея не удалась: Киченок проиграла Винус и Лейле на старте US Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) в двух сетах потерпели поражение от тандема Винус Уильямс (США) / Лейла Фернандес (Канада) за 1 час и 19 минут.

US Open 2025. Пары, 1/32 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Винус Уильямс (США) / Лейла Фернандес (Канада) – 6:7 (4:7), 3:6

В первой партии Людмила и Эллен побеждали 5:2 с одним брейком, но упустили преимущество.

Киченок в прошлом году выиграла трофей US Open вместе с Аленой Остапенко. В LIVE-рейтинге WTA Людмила идет 30-й.

Фернандес и Уильямс провели первый совместный матч. Во втором круге канадка и американка поборются против Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.

Пока что единственной представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала парного разряда в Нью-Йорке, является Даяна Ястремская.