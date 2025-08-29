Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защита трофея не удалась: Киченок проиграла Винус и Лейле на старте US Open
US Open
29 августа 2025, 00:05 | Обновлено 29 августа 2025, 00:09
Защита трофея не удалась: Киченок проиграла Винус и Лейле на старте US Open

Людмила вместе с Эллен Перес в двух сетах уступили Уильямс и Фернандес в 1-м раунде

Защита трофея не удалась: Киченок проиграла Винус и Лейле на старте US Open
Instagram. Эллен Перес и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) в двух сетах потерпели поражение от тандема Винус Уильямс (США) / Лейла Фернандес (Канада) за 1 час и 19 минут.

US Open 2025. Пары, 1/32 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Винус Уильямс (США) / Лейла Фернандес (Канада) – 6:7 (4:7), 3:6

В первой партии Людмила и Эллен побеждали 5:2 с одним брейком, но упустили преимущество.

Киченок в прошлом году выиграла трофей US Open вместе с Аленой Остапенко. В LIVE-рейтинге WTA Людмила идет 30-й.

Фернандес и Уильямс провели первый совместный матч. Во втором круге канадка и американка поборются против Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми.

Пока что единственной представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала парного разряда в Нью-Йорке, является Даяна Ястремская.

Людмила Киченок Эллен Перес Винус Уильямс Лейла Фернандес US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Alehandro
Люда сьогодні якась варена була. Стільки дурнуватих помилок... прийом ніякий
dimando560
Мамка порішала)
