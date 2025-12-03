ФОТО. 45-летняя Винус Уильямс сообщила о помолвке с итальянским актером
Андреа Прети сделал предложение американской теннисистке еще 31 января 2025 года
Именитая 45-летняя американская теннисистка Винус Уильмс впервые опубликовала фотографии с помолвки.
Женихом Винус является 37-летней итальянский актер Андреа Прети. Прети сделал предложение Уильямс-старшей еще 31 января 2025 года. С тех пор новостей о свадьбе не было.
Винус в рейтинге WTA занимает 575-е место. В 2025 году она провела четыре одиночных матча и добыла одну победу. В парном разряде US Open Винус вместе с Лейлой Фернандес дошла до четвертьфинала.
