Именитая 45-летняя американская теннисистка Винус Уильмс впервые опубликовала фотографии с помолвки.

Женихом Винус является 37-летней итальянский актер Андреа Прети. Прети сделал предложение Уильямс-старшей еще 31 января 2025 года. С тех пор новостей о свадьбе не было.

Винус в рейтинге WTA занимает 575-е место. В 2025 году она провела четыре одиночных матча и добыла одну победу. В парном разряде US Open Винус вместе с Лейлой Фернандес дошла до четвертьфинала.

ФОТО. 45-летняя Винус Уильямс сообщила о помолвке с итальянским актером