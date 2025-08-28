Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ястремская успешно стартовала в парном разряде US Open 2025
28 августа 2025, 22:42 | Обновлено 28 августа 2025, 22:43
Даяна вместе с Алишей Паркс в двух сетах переиграла тандем Биррелл / Гадеки

Ястремская успешно стартовала в парном разряде US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла стартовый матч в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.

В первом раунде украинка и ее напарница Алиша Паркс (США) в двух сетах переиграли австралийский тандем Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки за 1 час и 47 минут.

US Open 2025. Пары, 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) / Алиша Паркс (США) – Кимберли Биррелл (Австралия) / Оливия Гадеки (Австралия) – 7:6 (7:4), 6:3

Ястремская и Паркс проводят первые совместные соревнования. Перед стартом игры украинкско-американский дуэт считался небольшим андердгом.

Во втором круге Даяна и Алиша поборются либо против Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд, либо против Надежды Киченок и Алдилы Сутджиади.

И Ястремская, и Паркс уже завершили выступления в одиночном разряде US Open. Обе проиграли в первом раунде. Даяна уступила Анастасии Павлюченковой, а Алиша проиграла Мирре Андреевой.

Ястремская стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала парного турнира на мейджоре в Нью-Йорке.

Даяна Ястремская Алиша Паркс Кимберли Биррелл Оливия Гадеки US Open 2025
Даниил Агарков
