Ястремская успешно стартовала в парном разряде US Open 2025
Даяна вместе с Алишей Паркс в двух сетах переиграла тандем Биррелл / Гадеки
Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла стартовый матч в парном разряде Открытого чемпионата США 2025.
В первом раунде украинка и ее напарница Алиша Паркс (США) в двух сетах переиграли австралийский тандем Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки за 1 час и 47 минут.
US Open 2025. Пары, 1/32 финала
Даяна Ястремская (Украина) / Алиша Паркс (США) – Кимберли Биррелл (Австралия) / Оливия Гадеки (Австралия) – 7:6 (7:4), 6:3
Ястремская и Паркс проводят первые совместные соревнования. Перед стартом игры украинкско-американский дуэт считался небольшим андердгом.
Во втором круге Даяна и Алиша поборются либо против Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд, либо против Надежды Киченок и Алдилы Сутджиади.
И Ястремская, и Паркс уже завершили выступления в одиночном разряде US Open. Обе проиграли в первом раунде. Даяна уступила Анастасии Павлюченковой, а Алиша проиграла Мирре Андреевой.
Ястремская стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала парного турнира на мейджоре в Нью-Йорке.
