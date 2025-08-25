Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
25 августа 2025, 20:59
Пятый сезон подряд: Ястремская снова покинула US Open в первом же раунде

Даяна в трех сетах уступила Павлюченковой в 1/32 финала мейджора в Нью-Йорке

Пятый сезон подряд: Ястремская снова покинула US Open в первом же раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка в трех сетах уступила «нейтралке» Анастасии Павлюченковой (WTA 45) за 2 часа и 40 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Анастаси Павлюченкова – Даяна Ястремская (Украина) [30] – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4

Во второй партии Даяна повела 2:0 на тай-брейке, но упустила минимальное преимущество.

Ястремская провела второе очное противостояние против Павлюченковой и потерпела второе поражение. В 2019 году Даяна проиграла Анастасии на соревнованиях в Осаке.

Ястремская пятый сезон подряд не может выти во второй круг на мейджоре в Нью-Йорке. Ее лучшим результатом в карьере на US Open является стадия 1/16 финала в 2019 году.

Даяна стала второй представительницей Украины, которая покинула американский слэм. Днем ранее свой стартовый поединок проиграла Юлия Стародубцева.

Павлюченкова в 1/32 финала USO-2025 поборется против Виктории Азаренко.

Alehandro
Коли суперниця подає на матч, здавалося б, будь-хто буде грати
максимально обережно і надійно, будь-якою ціною намагатиметься втримати
м"яча в корті... Даяна все одно лупить в сітку/аут щосили з прийому. Її навіть не
шкода. Там таке гівно в голові, що ніколи вже не вивітриться
Ответить
+13
Попандопуло из Одессы
Ничего не меняется, и не изменится уже, наверное, никогда. Эта девочка настойчиво тупа.
Ответить
+9
introvert
Головне - кохання. Теніс то таке.
Намолений вболівальниками Гойснер ніякий не чарівник, або недостатньо чарівник. З характером Даяни тренером потрібен навіть не Гаррі Поттер, а справжній Мерлін.
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
Обсервер Влад
Ястремська в своєму репертуарі, нічого нового. Розходимось
Ответить
+5
Forcer Petya
Дуже прикра і несподівана поразка 😥 а особливо враховуючи те що українки програють вже п'ятий матч поспіль на цьому турнірі і вилітають з першого ж матчу - спочатку три в кваліфікації, тепер Юля і Даяна в основній сітці, та ще й від росіянок... 🤦 Це просто жесть якась... Дуже шкода Даяну... 😭
Ответить
+3
C.Пеклов
Час рікою пливе...Так знов була ромашка ,ні не любовна, а тенісна-влучить не влучить,на жаль сьогодні  більш не влучила.Чому ,може Гьоснер дасть відповідь?
Ответить
+3
taras_sidyi
Та норм, тепер хачіна потренує її мохнатку перед наступним турніром
Ответить
+3
Диванний Експерт
Більше ніколи не буду дивитись Ястремську. Їй все пох. Ніякої думки, ніякого прогресу за 5 років. Йде шляхом Гелі. Скоро і Марта туди ж покотиться. Професіоналізму ноль.Молоді, хочеться гульбану, сєкасу , повипендрюватись в соцмережі . Дарма витрачати час на них.
Ответить
+2
Lucky_Loser
гри не має в Ястремської, на жаль.
Ответить
+2
Vlad Holl
Недолуга ! Програти 34- річній товстій ватній тітці - це треба мати особливий талант. А наступна була б 36 - річна бульбашка. Та куди там- коли  ракетка в сумці , а .у. бородатого на думці.
25 років ,а перспектив виграти хоть щось НУЛЬ.
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Mishgan2507
Товстій тенисістці програла. Дивився 2 сет. Павлюченкова ніяка, але Даяна своїми фігась-хуяк просто не давала їй програти
Ответить
0
Arera
Просрать кацапке??! Лохушка однозначно!
Ответить
0
C.Пеклов
Після поразок сьогодні у волейболі,думал теніс порадує,де там, не з нашим щастям.Може у вівторок хоч порадують трохи...
Ответить
0
М-Харьков 1925
Теперь все надежды на харьковскую Родину-Мать и ее ученицу Марту!
Ответить
0
Андрій Заліщук
Знову Еліна вимушена тягнути наш теніс, бо в Марту мало надій, і сестрички Кіченок можуть далеко зайти
Ответить
0
pawa
Черговий смачний плювок від Даяни в українських вболювальників!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Брэд Питт
Даяна ще візьме свій ТБШ. Стиль дозволяє 
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
