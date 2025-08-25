Пятый сезон подряд: Ястремская снова покинула US Open в первом же раунде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В первом раунде украинка в трех сетах уступила «нейтралке» Анастасии Павлюченковой (WTA 45) за 2 часа и 40 минут.

US Open 2025. 1/64 финала

Анастаси Павлюченкова – Даяна Ястремская (Украина) [30] – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4

Во второй партии Даяна повела 2:0 на тай-брейке, но упустила минимальное преимущество.

Ястремская провела второе очное противостояние против Павлюченковой и потерпела второе поражение. В 2019 году Даяна проиграла Анастасии на соревнованиях в Осаке.

Ястремская пятый сезон подряд не может выти во второй круг на мейджоре в Нью-Йорке. Ее лучшим результатом в карьере на US Open является стадия 1/16 финала в 2019 году.

Даяна стала второй представительницей Украины, которая покинула американский слэм. Днем ранее свой стартовый поединок проиграла Юлия Стародубцева.

Павлюченкова в 1/32 финала USO-2025 поборется против Виктории Азаренко.

Getty Images/Global Images Ukraine

