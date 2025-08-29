Киченок с напарницей навязали борьбу лидерам посева в первом сете на USO-25
Надежда и Алдила Сутджиади в двух сетах уступили Синяковой и Таунсенд в 1-м круге
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025 в парном разряде.
В первом раунде украинка и ее напарница Алдила Сутджиади (Индонезия) в двух сетах уступили первому сеяному тандему Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) за 1 час и 37 минут.
US Open 2025. Пары, 1/32 финала
Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – 5:7, 2:6
Надежда и Алдила провели четвертый совместный матч и потерпели четвертое поражение.
Синякова и Таунсенд во втором круге поборются против украинско-американского дуэта Даяна Ястремская / Алиша Паркс, который на старте мейджора выбил австралиек Кимберли Биррелл и Оливию Гадеки.
