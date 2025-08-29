Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Киченок с напарницей навязали борьбу лидерам посева в первом сете на USO-25

Надежда и Алдила Сутджиади в двух сетах уступили Синяковой и Таунсенд в 1-м круге

Киченок с напарницей навязали борьбу лидерам посева в первом сете на USO-25
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате США 2025 в парном разряде.

В первом раунде украинка и ее напарница Алдила Сутджиади (Индонезия) в двух сетах уступили первому сеяному тандему Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) за 1 час и 37 минут.

US Open 2025. Пары, 1/32 финала

Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – 5:7, 2:6

Надежда и Алдила провели четвертый совместный матч и потерпели четвертое поражение.

Синякова и Таунсенд во втором круге поборются против украинско-американского дуэта Даяна Ястремская / Алиша Паркс, который на старте мейджора выбил австралиек Кимберли Биррелл и Оливию Гадеки.

Надежда Киченок Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Алдила Сутджиади US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
