Яркое шоу Ман Сити, победа Барселоны над Атлетико, успех сборной в socca

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 2 декабря.

1A. Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1

Для коуча горожан Пепа Гвардиолы это был чрезвычайно нервный поединок

1B. Гол Грилиша помог Эвертону одолеть Борнмут, Миколенко сыграл весь матч

Поединок 14-го тура АПЛ завершился минимальной победой «ирисок»

2. Вновь гол в компенсированное. Барселона в волевом стиле дожала Атлетико

Команда Флика продолжает успешные выступления на обновленном «Камп Ноу»

3. Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca

Сине-желтые еще до перерыва решили исход поединка в свою пользу

4A. В битве Испании и Германии определен победитель женской Лиги наций

Сборная Испании забила соперницам три мяча и завоевала трофей

4B. Ничья с Румынией. Украина WU-19 вышла в Лигу A как лучшая вторая команда

Игра отбора к ЧЕ-2026 завершилась без забитых голов, что устроило обе сборные

4C. Украина WU-17 упустила перевес над Румынией и вылетела в Лигу B отбора ЧЕ

Сине-желтая команда набрала лишь 1 очко в 3 матчах отборочной группы

5A. Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо

Президент клуба не хочет видеть тренера из УПЛ

5B. Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение

Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги

6. Украинский клуб стартовал в 1/16 финала Кубка вызова с сухим поражением

Балта уступила в первом матче против хорватской команды

7. Олейникова стартовала на турнире WTA 125 в Эквадоре с непростой победы

Александра в Кито в 3 сетах одолела 478-ю ракетку мира Мартину Колменью

8. Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ

Украинские биатлонистки в зачетную зону индивидуальной гонки не попали

9. Ронни О'Салливан сенсационно выбыл на старте в Йорке, Селби прошел дальше

Китаец Чжоу Юэлун переиграл знаменитого английского снукериста

10A. Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья

Самые интересные события 14-го тура УПЛ

10B. Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо

Динамо уступило Полтаве, а Шахтер с трудом спас игру с Кривбассом