Яркое шоу Ман Сити, победа Барселоны над Атлетико, успех сборной в socca

1A. Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Для коуча горожан Пепа Гвардиолы это был чрезвычайно нервный поединок
1B. Гол Грилиша помог Эвертону одолеть Борнмут, Миколенко сыграл весь матч
Поединок 14-го тура АПЛ завершился минимальной победой «ирисок»
2. Вновь гол в компенсированное. Барселона в волевом стиле дожала Атлетико
Команда Флика продолжает успешные выступления на обновленном «Камп Ноу»
3. Яркий первый тайм. Украина разгромила Колумбию на чемпионате мира по socca
Сине-желтые еще до перерыва решили исход поединка в свою пользу
4A. В битве Испании и Германии определен победитель женской Лиги наций
Сборная Испании забила соперницам три мяча и завоевала трофей
4B. Ничья с Румынией. Украина WU-19 вышла в Лигу A как лучшая вторая команда
Игра отбора к ЧЕ-2026 завершилась без забитых голов, что устроило обе сборные
4C. Украина WU-17 упустила перевес над Румынией и вылетела в Лигу B отбора ЧЕ
Сине-желтая команда набрала лишь 1 очко в 3 матчах отборочной группы
5A. Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Президент клуба не хочет видеть тренера из УПЛ
5B. Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги
6. Украинский клуб стартовал в 1/16 финала Кубка вызова с сухим поражением
Балта уступила в первом матче против хорватской команды
7. Олейникова стартовала на турнире WTA 125 в Эквадоре с непростой победы
Александра в Кито в 3 сетах одолела 478-ю ракетку мира Мартину Колменью
8. Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Украинские биатлонистки в зачетную зону индивидуальной гонки не попали
9. Ронни О'Салливан сенсационно выбыл на старте в Йорке, Селби прошел дальше
Китаец Чжоу Юэлун переиграл знаменитого английского снукериста
10A. Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Самые интересные события 14-го тура УПЛ
10B. Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Динамо уступило Полтаве, а Шахтер с трудом спас игру с Кривбассом
