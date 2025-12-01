Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо

С 28 ноября по 1 декабря прошел 14-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу был сыгран один матч, два поединка состоялись в субботу, три – в воскресенье, две игры были проведены в понедельник.

Донецкий Шахтер остается лидером (31 очко) после ничьей в игре с Кривбассом (2:2), причем горняки спаслись от поражения в компенсированное время.

Киевское Динамо сенсационно потерпело 4-е поражение подряд – от аутсайдера Полтавы (1:2) – и занимает 7-ю позицию (20 очков).

Топ-8 УПЛ: Шахтер (31 очко), ЛНЗ (29), Полесье (27), Колос (23), Кривбасс (22), Металлист 1925 (21), Динамо, Заря (по 20).

В опасной зоне – Рух (13), Эпицентр (11), Александрия (10), Полтава (9).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига

14-й тур. 28 ноября – 1 декабря

28.11. 18:00 Оболонь – Колос – 0:0

29.11. 15:30 ЛНЗ Черкассы – Кудровка – 1:0

– Кудровка – 1:0 29.11. 18:00 Верес – Карпаты – 0:0

30.11. 13:00 Александрия – Рух – 0:1

– 0:1 30.11. 15:30 Эпицентр – Металлист 1925 – 0:0

30.11. 18:00 Полесье – Заря – 2:0

– Заря – 2:0 01.12. 15:30 Динамо – Полтава – 1:2

– 1:2 01.12. 18:00 Шахтер – Кривбасс – 2:2

Турнирная таблица УПЛ