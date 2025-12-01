Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Динамо уступило Полтаве, а Шахтер с трудом спас игру с Кривбассом
С 28 ноября по 1 декабря прошел 14-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.
В пятницу был сыгран один матч, два поединка состоялись в субботу, три – в воскресенье, две игры были проведены в понедельник.
Донецкий Шахтер остается лидером (31 очко) после ничьей в игре с Кривбассом (2:2), причем горняки спаслись от поражения в компенсированное время.
Киевское Динамо сенсационно потерпело 4-е поражение подряд – от аутсайдера Полтавы (1:2) – и занимает 7-ю позицию (20 очков).
Топ-8 УПЛ: Шахтер (31 очко), ЛНЗ (29), Полесье (27), Колос (23), Кривбасс (22), Металлист 1925 (21), Динамо, Заря (по 20).
В опасной зоне – Рух (13), Эпицентр (11), Александрия (10), Полтава (9).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
⚽️ Украинская Премьер-лига
14-й тур. 28 ноября – 1 декабря
- 28.11. 18:00 Оболонь – Колос – 0:0
- 29.11. 15:30 ЛНЗ Черкассы – Кудровка – 1:0
- 29.11. 18:00 Верес – Карпаты – 0:0
- 30.11. 13:00 Александрия – Рух – 0:1
- 30.11. 15:30 Эпицентр – Металлист 1925 – 0:0
- 30.11. 18:00 Полесье – Заря – 2:0
- 01.12. 15:30 Динамо – Полтава – 1:2
- 01.12. 18:00 Шахтер – Кривбасс – 2:2
Турнирная таблица УПЛ
