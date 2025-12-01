Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 20:01 | Обновлено 01 декабря 2025, 20:04
4261
10

Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо

Динамо уступило Полтаве, а Шахтер с трудом спас игру с Кривбассом

01 декабря 2025, 20:01 | Обновлено 01 декабря 2025, 20:04
4261
10 Comments
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк

С 28 ноября по 1 декабря прошел 14-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу был сыгран один матч, два поединка состоялись в субботу, три – в воскресенье, две игры были проведены в понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер остается лидером (31 очко) после ничьей в игре с Кривбассом (2:2), причем горняки спаслись от поражения в компенсированное время.

Киевское Динамо сенсационно потерпело 4-е поражение подряд – от аутсайдера Полтавы (1:2) – и занимает 7-ю позицию (20 очков).

Топ-8 УПЛ: Шахтер (31 очко), ЛНЗ (29), Полесье (27), Колос (23), Кривбасс (22), Металлист 1925 (21), Динамо, Заря (по 20).

В опасной зоне – Рух (13), Эпицентр (11), Александрия (10), Полтава (9).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига

14-й тур. 28 ноября – 1 декабря

  • 28.11. 18:00 Оболонь – Колос – 0:0
  • 29.11. 15:30 ЛНЗ Черкассы – Кудровка – 1:0
  • 29.11. 18:00 Верес – Карпаты – 0:0
  • 30.11. 13:00 Александрия – Рух – 0:1
  • 30.11. 15:30 Эпицентр – Металлист 1925 – 0:0
  • 30.11. 18:00 Полесье – Заря – 2:0
  • 01.12. 15:30 Динамо – Полтава – 1:2
  • 01.12. 18:00 Шахтер – Кривбасс – 2:2

Турнирная таблица УПЛ

По теме:
Лидер Динамо признался, что команда посещает церковь
«Ну, что Костюк?» Йожеф Сабо разнес Динамо после поражения от Полтавы
КОСТЮК: «Команда после игры находится в подавленном состоянии»
статистические расклады Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Футбол | 01 декабря 2025, 10:47 8
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо

Ушел из жизни Владимир Мунтян

Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Футбол | 01 декабря 2025, 08:40 22
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет

Александр Козлов также покинул киевский клуб

ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?
Футбол | 01.12.2025, 19:22
ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?
ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.12.2025, 12:40
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Футбол | 01.12.2025, 07:44
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lesovij7
Я ожидал что Костюк изменит состав , да шовковский показал себя как слабый тренер, но  проблема именно в футболистах, он мог выпустить в основе  игроков u19, они бы хотели доказать свое право на место в составе, а так единственный гол благодаря дебютанту. Все понимают что Костюк это до зимней паузы , лучше бы u19 вышли , из основы от силы 5 игроков наберётся , остальные пассажиры . 
Ответить
+3
umnuy2
закрепились на седьмом месте
Ответить
+1
Brian
Як би Зоря з Карпатами виграли свої матчі, Динамо опинилось би на історично низькому для себе 9му місці. Щоб треба змінювати, катастрофа вже поряд.
Ответить
+1
Al Fredli
Ну вибачте,але все по ділу.Вони не виграли це факт,але і не програли,бо це б було по футбольному несправедливо.Шахтар був більш, активний,заряджений і уж на нічию награв на всі сто процентів.Може когось це обурило,але вибачайте.Лайф із Лайф.
Ответить
+1
Денис Брегін
Кривбас не дав бориспільцям піти у відрив. То вже було б за дуже. Залишили інтригу на  друге коло.
Ответить
+1
Кипрский еврей
Пафосная таблица
Ответить
0
Alexander Киев
Таблиця каааайфффф всі на своїх місцях 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
З одного боку прикро, що не здолали ККР, з іншого - максимально закручується інтрига за найвищі місця! 😊
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 2
Футбол
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
30.11.2025, 11:26
Футбол
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 4
Футбол
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
29.11.2025, 23:19 4
Футбол
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 45
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем