Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса

Во Львове состоялся заключительный поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Шахтер» и «Кривбасс». Тренерский штаб Арды Турана провел существенную ротацию по сравнению с матчем Лиги конференций против «Шемрок Роверс». В составе гостей отметим отсутствие одного из лидеров криворожской команды Глейкера Мендозы.

Встреча началась с опасного момента у ворот криворожской команды. После скидки партнера Марлос Гомес выскочил один на один с голкипером, но пробил выше ворот. «Горняки» вели игру с хорошим настроем, пытаясь оказывать давление на оборону соперников. Криворожцы не всегда успевали за быстрыми перемещениями футболистов «Шахтера». Еще один шанс открыть счет упустил Педро Энрике, пробивший рядом со штангой.

«Красно-бело-черные» играли вторым номером, но не стеснялись отвечать своими атаками. И первый же голевой момент у ворот «Шахтера» завершился результативным ударом. Пареко на фланге отобрал мяч у Марлона Гомеса и прострелил во вратарскую на Задераку, который переправил футбольный снаряд в сетку.

«Оранжево-черные» с еще большей интенсивностью начали бежать в атаку, и вскоре Мейреллиш точным ударом замкнул прострел Марлона Гомеса. Правда, после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав нарушение правил со стороны Марлона.

В дальнейшем криворожцы довольно неплохо справлялись с атаками «горняков», но при угловом «Шахтера» не уследили за Очеретько, который из пределов вратарской расстрелял ворота. Но счет ничейным оставался совсем недолго. «Кривбасс» ответил своим результативным «корнером», который завершился точным ударом Виливальда. Затем Виливальд едва не стал автором гола в свои ворота, но гостей спасла перекладина.

Во второй половине встречи первый опасный момент создали футболисты «Кривбасса». Твердохлиб с разворота пробил под перекладину, и Фесюн в этом эпизоде сыграл надежно. Кстати, вратарь «оранжево-черных» проводил свой дебютный поединок в УПЛ. Вскоре уже Маханькову пришлось демонстрировать свое мастерство: голкипер отбил удар головой от Мейреллиша.

Игра какое-то время шла на встречных курсах, и, все же, «горняки» смогли завладеть территориальным преимуществом. Но криворожцы самоотверженно оборонялись, не забывая проводить контратаки. В конце поединка «оранжево-черные» начали штурмовать ворота соперников и добились своего в компенсированное время. После навеса со штрафного Марлон Гомес сделал скидку на Эгиналду, который нанес точный удар. «Шахтер» мог еще и вырвать победу, но Маханьков среагировал на удар соперника.

«Кривбасс» упустил шанс впервые в истории выиграть гостевой поединок у «Шахтера». При этом безвыиграшная серия криворожцев в противостоянии с «горняками» продлилась до 18 матчей. В следующем туре команда Арды Турана в Ковалевке встретится с «Колосом», а подопечные Патрика ван Леувена будут принимать «Александрию».

Наши оценки:

«Шахтёр» (замены): Кауан Элиас – 6,0, Исакки – 5,5, Криськов – 5,5, Тобиас – б/о.

«Кривбасс» (замены): Бекавац – 5,5, Шевченко – 5,5, Мулик – б/о.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

Шахтёр – Кривбасс – 2:2

Голы: Очеретько, 38, Эгиналду, 90+6 – Задерака, 13, Виливальд, 40

Предупреждения: Педро Энрике, 27, Эгиналду, 57 – Конате, 28

Шахтёр: Фесюн – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Тобиас, 80) – Марлон Гомес, Очеретько (Криськов, 63), Бондаренко (Исакки, 63) – Невертон, Мейреллиш (Кауан Элиас, 63), Эгиналду.

Кривбасс: Маханьков – Дибанго, Виливальд, Конате, Юрчец – Араухо – Микитишин (Бекавац, 74), Твердохлеб, Задерака, Бар Лин (Шевченко, 74) – Парако (Мулик, 88).

Судья: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

