  4. Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Премьер-лига
Шахтер Донецк
01.12.2025 18:00 – FT 2 : 2
Кривбасс
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 20:01 | Обновлено 01 декабря 2025, 20:27
2619
97

Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса

Гол Эгиналду спас «горняков» на последней минуте

Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
ФК Кривбасс

Во Львове состоялся заключительный поединок 14 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Шахтер» и «Кривбасс». Тренерский штаб Арды Турана провел существенную ротацию по сравнению с матчем Лиги конференций против «Шемрок Роверс». В составе гостей отметим отсутствие одного из лидеров криворожской команды Глейкера Мендозы.

Встреча началась с опасного момента у ворот криворожской команды. После скидки партнера Марлос Гомес выскочил один на один с голкипером, но пробил выше ворот. «Горняки» вели игру с хорошим настроем, пытаясь оказывать давление на оборону соперников. Криворожцы не всегда успевали за быстрыми перемещениями футболистов «Шахтера». Еще один шанс открыть счет упустил Педро Энрике, пробивший рядом со штангой.

«Красно-бело-черные» играли вторым номером, но не стеснялись отвечать своими атаками. И первый же голевой момент у ворот «Шахтера» завершился результативным ударом. Пареко на фланге отобрал мяч у Марлона Гомеса и прострелил во вратарскую на Задераку, который переправил футбольный снаряд в сетку.

«Оранжево-черные» с еще большей интенсивностью начали бежать в атаку, и вскоре Мейреллиш точным ударом замкнул прострел Марлона Гомеса. Правда, после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав нарушение правил со стороны Марлона.

В дальнейшем криворожцы довольно неплохо справлялись с атаками «горняков», но при угловом «Шахтера» не уследили за Очеретько, который из пределов вратарской расстрелял ворота. Но счет ничейным оставался совсем недолго. «Кривбасс» ответил своим результативным «корнером», который завершился точным ударом Виливальда. Затем Виливальд едва не стал автором гола в свои ворота, но гостей спасла перекладина.

Во второй половине встречи первый опасный момент создали футболисты «Кривбасса». Твердохлиб с разворота пробил под перекладину, и Фесюн в этом эпизоде сыграл надежно. Кстати, вратарь «оранжево-черных» проводил свой дебютный поединок в УПЛ. Вскоре уже Маханькову пришлось демонстрировать свое мастерство: голкипер отбил удар головой от Мейреллиша.

Игра какое-то время шла на встречных курсах, и, все же, «горняки» смогли завладеть территориальным преимуществом. Но криворожцы самоотверженно оборонялись, не забывая проводить контратаки. В конце поединка «оранжево-черные» начали штурмовать ворота соперников и добились своего в компенсированное время. После навеса со штрафного Марлон Гомес сделал скидку на Эгиналду, который нанес точный удар. «Шахтер» мог еще и вырвать победу, но Маханьков среагировал на удар соперника.

«Кривбасс» упустил шанс впервые в истории выиграть гостевой поединок у «Шахтера». При этом безвыиграшная серия криворожцев в противостоянии с «горняками» продлилась до 18 матчей. В следующем туре команда Арды Турана в Ковалевке встретится с «Колосом», а подопечные Патрика ван Леувена будут принимать «Александрию».

Наши оценки:

«Шахтёр» (замены): Кауан Элиас – 6,0, Исакки – 5,5, Криськов – 5,5, Тобиас – б/о.

«Кривбасс» (замены): Бекавац – 5,5, Шевченко – 5,5, Мулик – б/о.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

Шахтёр – Кривбасс – 2:2

Голы: Очеретько, 38, Эгиналду, 90+6 – Задерака, 13, Виливальд, 40

Предупреждения: Педро Энрике, 27, Эгиналду, 57 – Конате, 28

Шахтёр: Фесюн – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Тобиас, 80) – Марлон Гомес, Очеретько (Криськов, 63), Бондаренко (Исакки, 63) – Невертон, Мейреллиш (Кауан Элиас, 63), Эгиналду.

Кривбасс: Маханьков – Дибанго, Виливальд, Конате, Юрчец – Араухо – Микитишин (Бекавац, 74), Твердохлеб, Задерака, Бар Лин (Шевченко, 74) – Парако (Мулик, 88).

Судья: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

ШАХТЕР – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Лёша Херсон
Шахтёр по крайней мере показал,что у него есть яйца,до последнего играть.
В отличие от Динамо,команда горит 0:2,а они в развалочку идут аут подавать.
Ответить
+12
Показать Скрыть 3 ответа
Bulba_sumkin
А откуда у дырявых такой интерес к тому как лидеры чемпионата сыграли?)) Их больше Кудривка должна интересовать, или цифровые с Зорей)) От вечно нос в дела сильнейших суют, но получают от Полтавы))
Ответить
+11
TradyT
Кривбас сподобався. Сподіваюсь навесні Кривбас, ЛНЗ і Полісся не збавлять обертів і нас чекатиме реальна боротьба за чемпіонство і призові місця 
Ответить
+8
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Такі ж рятівні емоції, як і в Гамбурзі в лютому 2024 року!🟧⚒️⬛
⚽Поступаємось Марселю 1-2... 90+3 гол Егіналду в стрибку головою => 2-2!
⚽Поступаємось Кривбасу 1-2... 90+6 гол Егіналду в стрибку головою => 2-2! 😊
Ответить
+8
8number
Запальна гра! 🔥 Шалені швидкості, суперконтри від Кривбасу, Матвієнко як справжній капітан, неймовірна інтрига, нерви Турана, жодного пенальті, червоних та питань до арбітра, справедливий результат! 🤩😛
В цьому матчі було все, що я хочу бачити від футболу 🥹🥹🥹

Усіх з гарно проведеним часом! Матч на запис і в колекцію 🤩
Ответить
+8
u6464u
Реал вчора також внічию зіграв , після єврокубків таке буває .
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
New Zealander
Знову Шахтарю щось не вистачає в атаці. На першій хвилині стовідсотковий момент у Марлона. На 53-й хвилині стовідсотковий момент у Мейрелеша коли в притул головою розстрілював кіпера. На 97-й хвилині - Еліас. Правда й фортуна теж сьогодні була за криворіжців адже на 42-й хвилині Кривбас врятувала ще й смачна поперечина після пасу Егіналдо та зрізки. Мабуть треба чекати на Оба та Алісона
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Найкращий матч цього сезону! 
Весь матч Шахтар летів вперед, такого бажання я давно у них не бачив і це не фінали, а звичайний матч за 3 очки. Браво! 
Кривбас - не маючи такого складу, тримався як міг. Захищатись значно тяжче і вони вистояли. 
Браво командам! Таку УПЛ хочеться дивитись 🙂
Ответить
+7
New Zealander
Дуже сподобалась зарядженість футболістів Шахтаря в кінцівці матчу
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Футбол це така штука що часто результат здобувається на куражі - той хто перший забє гол часто стає куражною командою. Слабша команда але якщо на куражі то може часто розвинути рахунок навіть до розгромного. Такі результати кожного тижня стаються - ПСВ - Юніон Сен Жілуаз 1-3 потім Ліверпуль - ПСВ 1-4. Але Шахтар не дав сьогодні куражній команді піти у відрив - Туран зробив висновки після поразки від ЛНЗ і захисники Шахтаря вже вчасно поверталися в оборону при контрах Кривбасу
Ответить
+5
AK.228
Жаль что не оторвались от ЛНЗ и Полесья 
Ответить
+5
Показать Скрыть 8 ответов
Demid Romanchik
Матч хороший был! Да не победили,но в целом приятные эмоции 
Ответить
+5
Xvalenok03
Если динама и шахта друг другу так комплименты будут отвешивать, то чемпионом кто-то третий станет.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
і тим часом, диряві ОПЗЖ замерзають АХАХХАХА -11 від найкращого клубу України - Шахтаря 
Ответить
+3
Bulba_sumkin
Еще раз повторюсь, интересно бы услышать комменты от фанов ЛНЗ, Полисся, Колоса или Кривбаса, но жалкий скулеж дерьнамовского отребья с 7 места не интересно никому)) 
Ответить
+1
Віталій Ткачук
А наш чемпіонат таки цікавий. Рівень впав майже до нуля, але інтрига жива. 
Ответить
+1
Bulba_sumkin
Дерьнамовцы сидят и сопли на 7 место наматывают)))
Ответить
+1
Кипрский еврей
Пафосная игра и все рады☝️ Только дыркочи после куканов Полтавы в печали
Ответить
+1
New Zealander
Неймовірний автобус від Кривбаса і супер відскок на 97-й хвилині коли мав добивати суперника Еліас. Матч нагадав вчорашній Жирона-Реал. Те саме сьогодні було на футбольному полі. Але без таких сенсацій футбол був би нецікавим.
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Абибас обосранный , не скули тут
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
