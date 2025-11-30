Шахтер Донецк

В понедельник, 1 декабря, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтёром» и криворожским «Кривбассом». Игра пройдёт во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнётся в 18:00.

Шахтер

Пять побед подряд во всех турнирах, первое место в чемпионате Украины и четвёртое место в Лиге конференций — отличный отрезок для подопечных Арды Турана. В четверг «Шахтёр» одержал ещё одну победу в еврокубках, обыграв ирландский «Шемрок Роверс» со счётом 2:1. Но даже в этом матче «горняки» заставили понервничать украинских болельщиков: ирландцы сократили отставание на 87-й минуте, и у них ещё было достаточно времени, чтобы сравнять счёт. В очередной раз хромает реализация в еврокубках: «Шахтёр» мог забивать и три, и четыре мяча и заранее решать исход встречи.

Там, где реализация не подводит донецкий клуб, так это в чемпионате Украины. Игроки «Шахтёра» полностью доминируют в последних турах. Жертвами мощной атаки становились и киевская «Оболонь», и СК «Полтава». Полтавчане пропустили 7 голов, а «Оболонь» в последнем туре справилась чуть лучше — всего 6 мячей. Правда, киевляне навряд ли заслуживали такого результата после сильного первого тайма. Но пропущенный гол перед перерывом и красная карточка дали «горнякам» возможность показать всю мощь атаки. «Шахтёр» повторил достижение сезона 2014/15, когда команда забивала 6+ мячей в двух матчах подряд. Кроме того, во второй раз в этом сезоне за «Шахтёр» отличились пять разных бразильцев.

Что касается предстоящего матча с «Кривбассом», статус основного вратаря команды Дмитрия Ризныка остаётся под вопросом. Голкипер получил травму на предматчевой тренировке в четверг и не сыграл против «Шемрок Роверс», на его месте в воротах вышел Кирилл Фесюн. Также на этой неделе появилась информация, что «Шахтёр» уже договорился о подписании одного из лучших нападающих этого сезона в Украине. Игрок «ЛНЗ» Проспер Оба может перейти в донецкую команду уже зимой.

Кривбасс

Кривбасс снова потерял очки в очередном туре Украинской Премьер-лиги. Команда Патрика ван Леувена не может добыть заветные три очка уже четыре игры подряд, хотя в поединке с «Вересом» шансы на победу были максимально реальны. Криворожане забили быстрый гол сопернику, а к концу тайма удвоили счёт, продолжая создавать опасные моменты. Казалось, что после перерыва «Кривбасс» окончательно закроет игру. Но ровенчане сумели перевернуть ход матча во второй половине, отыгравшись и зафиксировав ничью 2:2. Несмотря на это, «Кривбасс» остаётся пятым в турнирной таблице, но позади команды идут плотно, готовые воспользоваться любой осечкой криворожан, чтобы подняться выше.

Патрик ван Леувен отметил, что команда была хорошо подготовлена к матчу с «Вересом». Особенно это было заметно в первом тайме, когда «Кривбасс» контролировал игру и должен был забивать больше. Однако пропущенные два гола после перерыва могут говорить о недостатке опыта. Моменты во второй половине были, но их оказалось недостаточно, чтобы оформить победу. Теперь тренера криворожан ждёт встреча со своей бывшей командой, которую он руководил в 2023 году, но был уволен после всего 12 матчей у руля клуба.

Несмотря на не самые позитивные результаты последних туров, «Кривбасс» подходит к предстоящему поединку во Львове в отличном настроении и не боится такого серьёзного соперника. После дисквалификаций в общую группу вернулись Егор Твердохлеб и Александр Кемкин, которые смогут помочь «красно-белым». Напомним, что в прошлом году криворожане уже отбирали очки у «Шахтёра» во Львове, поэтому на предстоящий матч едут только за положительным результатом.

Статистика встреч

В рамках Украинской Премьер-лиги команды провели внушительное количество очных поединков. Всего между «Шахтёром» и «Кривбассом» было сыграно 48 матчей, и ожидаемо большинство из них завершилось в пользу донецкого клуба — 33 победы. Ещё 9 встреч завершились вничью, а криворожская команда добилась успеха в 6 матчах. Отдельно стоит отметить, что в домашних играх «Шахтёр» ни разу не уступил «Кривбассу», выиграв 19 из 24 поединков. Неудивительно, что разница мячей также уверенно на стороне «горняков» — 95:29. В прошлом сезоне команды встречались дважды: в Кривом Роге донецкий клуб одержал победу со счётом 2:1, а матч во Львове сильнейшего не выявил — 1:1.

Прогноз на противостояние

«Шахтёр» в последних турах чемпионата по-настоящему прорвало: команда забила 20 мячей в четырёх матчах, что делает её самой результативной в лиге. В двух последних турах под горячую руку «горняков» попали «Оболонь» и СК «Полтава», пропустив в свои ворота 6 и 7 голов соответственно. Донецкий клуб сейчас показывает мощнейший атакующий футбол, и трудно представить, кто способен остановить эту машину. Вряд ли это под силу и «Кривбассу». Криворожская команда не может похвастаться надёжностью обороны — среди клубов верхней части таблицы она пропускает больше всех. Однако подопечные Патрика ван Леувена компенсируют это мощью впереди: «Кривбасс» занимает третье место в чемпионате по количеству забитых мячей. К тому же в последние годы встречи с «Шахтёром» всегда получаются яркими и богатыми на голы.

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Фесюн, Педро Энрике, Марлон, Матвиенко, Тобиас, Марлон Гомес, Очеретько, Бондаренко, Невертон, Кауан Элиас, Эгинальду.

«Кривбасс»: Кемкин, Дибанго, Виливальд, Конате, Юрчец, Араухо, Мендоза, Твердохлеб, Задерака, Микитишин, Парако.

