Туран объяснил сенсацию в матче Шахтер – Кривбасс в УПЛ: «Трудный день»

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился эмоциями после матча своей команды против Кривбасса (2:2) в 14-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Сегодня был действительно важный день в контексте положения команд в турнирной таблице. По моему убеждению, мы хорошо начали матч, создали несколько действительно опасных поводов, однако нам не хватило эффективности на стадии реализации. И также потом нас наказали за опрометчивую игру с мячом на нашей половине поля – мы потеряли мяч, и, как следствие, соперник сумел отличиться.

Затем мы сумели сравнять счет, однако снова были недостаточно осмотрительны и сконцентрированы уже во время стандартного положения и пропустили второй мяч. Если анализировать игру в целом, то, считаю, в будущем мы должны лучше реагировать на подобные эпизоды, которые не в нашу пользу.

И что касается наших паттернов игры, то мы всегда предпочитаем пас пас дриблингом, а сегодня, по моему мнению, нам этого немного не хватило. Да, мне понравилась та энергия, которую сегодня привнесли игроки на футбольное поле, с другой стороны, не понравился тот факт, что мы очень часто вынуждены действовать вне нашего основного паттерна. И, конечно, большие клубы, которым мы считаем «Шахтер», всегда грустны, когда они получают что-то меньше трех очков. Но в футболе мы также должны рассматривать и положительные стороны противостояния: сегодня мы сумели получить важный зачетный балл, который также уйдет в копилку наших достижений в этом сезоне.

– Дмитрий Ризнык и Марлон Сантос оказались вне заявки. Как они себя чувствуют?

– Да, Ризнык сейчас травмирован и не попал в заявку. Как мы постоянно подчеркиваем, должны оберегать наших игроков и защищать их в случае необходимости. С другой стороны, Фесюн сегодня отлично выступил, и я полностью доволен тем, как он вошел в игру и заменил своего партнера по команде. Что касается Марлона Сантоса, он травмировался на вчерашней тренировке. Скажу откровенно, я не очень люблю затрагивать медицинскую тематику и оставляю это на квалифицированных людей в нашем штабе, поскольку не слишком компетентен в сфере медицины.

– Сегодня был эмоциональный поединок, мы видели ваши эмоции, когда команда забила. Но прежде было несколько эпизодов, когда возникали споры между двумя тренерскими штабами. Если говорить об этих эпизодах и о том, что происходило после матча, то расскажите, в чем суть случившейся перепалки?

– Это не о результате матча, это прежде всего касается уважения. Я понимаю, что в каждой игре у нас будут зашкаливать эмоции, иногда мы будем хотеть проявить их больше, чем обычно. Однако, как я сказал, это никак не касается того счета, который был на табло в сегодняшнем поединке. Что касается уважения к сопернику, то всегда, когда на поле встречается любая травма – либо у нас, либо у соперника, – я даю указание своим футболистам выбить мяч в аут. Так же было в матче с ЛНЗ, если помните: несмотря на то, что мы уступали в счете, я дал это указание. И то противостояние вербальное, которое вы могли видеть, – я понимаю водоворот эмоций, однако есть вещи, красные линии, которых нельзя пересекать. И все, что касается высказываний о семье или близких людях, я считаю, что это недостойные высказывания и к ним нельзя прибегать ни при каких обстоятельствах. Поэтому, возможно, я несколько преувеличил со своей реакцией, однако в подобных эпизодах я никогда не буду сожалеть о том, что моя реакция была слишком резкой.

– В футболе у ​​нас есть Ферги-тайм – вы знаете, это когда команда забивает на последних минутах. Можем ли мы уже говорить о чем-то вроде Арда Туран – тайма?

– Спасибо за сравнение. Однако я напомню, что, чтобы иметь возможность сравниться с сэром Алексом Фергюсоном, я должен провести, пожалуй, всю жизнь как тренер. Возможно, даже всей жизни не хватит, чтобы получить уважение, чтобы получить такое сравнение. Но спасибо.

– Главный тренер «Шахтера» U19 Алексей Белик заявил, что вы лучше его только по количеству подписчиков в Instagram. Ваше отношение к этому?

– У юношеской команды «Шахтера» действительно фантастический тренер, я действительно люблю то, что он делает, и поддерживаю его во всех начинаниях. И, возможно, ему действительно удалось бы тренировать «Шахтер» лучше меня.