Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран объяснил сенсацию в матче Шахтер – Кривбасс в УПЛ: «Трудный день»
Премьер-лига
Шахтер Донецк
01.12.2025 18:00 – FT 2 : 2
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 08:33 |
844
0

Туран объяснил сенсацию в матче Шахтер – Кривбасс в УПЛ: «Трудный день»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

02 декабря 2025, 08:33 |
844
0
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтер – Кривбасс в УПЛ: «Трудный день»
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился эмоциями после матча своей команды против Кривбасса (2:2) в 14-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Сегодня был действительно важный день в контексте положения команд в турнирной таблице. По моему убеждению, мы хорошо начали матч, создали несколько действительно опасных поводов, однако нам не хватило эффективности на стадии реализации. И также потом нас наказали за опрометчивую игру с мячом на нашей половине поля – мы потеряли мяч, и, как следствие, соперник сумел отличиться.

Затем мы сумели сравнять счет, однако снова были недостаточно осмотрительны и сконцентрированы уже во время стандартного положения и пропустили второй мяч. Если анализировать игру в целом, то, считаю, в будущем мы должны лучше реагировать на подобные эпизоды, которые не в нашу пользу.

И что касается наших паттернов игры, то мы всегда предпочитаем пас пас дриблингом, а сегодня, по моему мнению, нам этого немного не хватило. Да, мне понравилась та энергия, которую сегодня привнесли игроки на футбольное поле, с другой стороны, не понравился тот факт, что мы очень часто вынуждены действовать вне нашего основного паттерна. И, конечно, большие клубы, которым мы считаем «Шахтер», всегда грустны, когда они получают что-то меньше трех очков. Но в футболе мы также должны рассматривать и положительные стороны противостояния: сегодня мы сумели получить важный зачетный балл, который также уйдет в копилку наших достижений в этом сезоне.

– Дмитрий Ризнык и Марлон Сантос оказались вне заявки. Как они себя чувствуют?

– Да, Ризнык сейчас травмирован и не попал в заявку. Как мы постоянно подчеркиваем, должны оберегать наших игроков и защищать их в случае необходимости. С другой стороны, Фесюн сегодня отлично выступил, и я полностью доволен тем, как он вошел в игру и заменил своего партнера по команде. Что касается Марлона Сантоса, он травмировался на вчерашней тренировке. Скажу откровенно, я не очень люблю затрагивать медицинскую тематику и оставляю это на квалифицированных людей в нашем штабе, поскольку не слишком компетентен в сфере медицины.

– Сегодня был эмоциональный поединок, мы видели ваши эмоции, когда команда забила. Но прежде было несколько эпизодов, когда возникали споры между двумя тренерскими штабами. Если говорить об этих эпизодах и о том, что происходило после матча, то расскажите, в чем суть случившейся перепалки?

– Это не о результате матча, это прежде всего касается уважения. Я понимаю, что в каждой игре у нас будут зашкаливать эмоции, иногда мы будем хотеть проявить их больше, чем обычно. Однако, как я сказал, это никак не касается того счета, который был на табло в сегодняшнем поединке. Что касается уважения к сопернику, то всегда, когда на поле встречается любая травма – либо у нас, либо у соперника, – я даю указание своим футболистам выбить мяч в аут. Так же было в матче с ЛНЗ, если помните: несмотря на то, что мы уступали в счете, я дал это указание. И то противостояние вербальное, которое вы могли видеть, – я понимаю водоворот эмоций, однако есть вещи, красные линии, которых нельзя пересекать. И все, что касается высказываний о семье или близких людях, я считаю, что это недостойные высказывания и к ним нельзя прибегать ни при каких обстоятельствах. Поэтому, возможно, я несколько преувеличил со своей реакцией, однако в подобных эпизодах я никогда не буду сожалеть о том, что моя реакция была слишком резкой.

– В футболе у ​​нас есть Ферги-тайм – вы знаете, это когда команда забивает на последних минутах. Можем ли мы уже говорить о чем-то вроде Арда Туран – тайма?

– Спасибо за сравнение. Однако я напомню, что, чтобы иметь возможность сравниться с сэром Алексом Фергюсоном, я должен провести, пожалуй, всю жизнь как тренер. Возможно, даже всей жизни не хватит, чтобы получить уважение, чтобы получить такое сравнение. Но спасибо.

– Главный тренер «Шахтера» U19 Алексей Белик заявил, что вы лучше его только по количеству подписчиков в Instagram. Ваше отношение к этому?

– У юношеской команды «Шахтера» действительно фантастический тренер, я действительно люблю то, что он делает, и поддерживаю его во всех начинаниях. И, возможно, ему действительно удалось бы тренировать «Шахтер» лучше меня.

По теме:
Ван Леувен пояснил, как Кривбассу удалось шокировать Шахтер в матче УПЛ
Одещина – Крижинка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дебютант Динамо РЕДУШКО: «Мог забить, но ограничился ассистом»
Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале считают: Мбаппе, Винисиус и Беллингем несовместимы
Футбол | 02 декабря 2025, 01:45 0
В Реале считают: Мбаппе, Винисиус и Беллингем несовместимы
В Реале считают: Мбаппе, Винисиус и Беллингем несовместимы

Проблема кроется не только в Алонсо

ЯМАЛЬ: Многие говорят, что снова смотрят футбол благодаря мне
Футбол | 02 декабря 2025, 05:51 3
ЯМАЛЬ: Многие говорят, что снова смотрят футбол благодаря мне
ЯМАЛЬ: Многие говорят, что снова смотрят футбол благодаря мне

Вингер Барселоны рассказал о своем стиле игры

Суркис определился с будущим Костюка
Футбол | 01.12.2025, 18:38
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Футбол | 01.12.2025, 23:46
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Футбол | 01.12.2025, 08:40
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 28
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 8
Футбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
30.11.2025, 11:26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем