Шахтер Донецк

В понедельник, 1 декабря, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтёром» и криворожским «Кривбассом». Игра пройдёт во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнётся в 18:00.

Пять побед подряд во всех турнирах, первое место в чемпионате Украины и четвёртое место в Лиге конференций — отличный отрезок для подопечных Арды Турана. В четверг «Шахтёр» одержал ещё одну победу в еврокубках, обыграв ирландский «Шемрок Роверс» со счётом 2:1. А перед этим в чемпионате «горняки» снова показали мощь атаки. На этот раз киевская «Оболонь» получила в свои ворота шесть мячей и практически не смогла навязать сопротивление. В то же время «Кривбасс» продолжает терять очки уже четыре тура подряд. Криворожане должны были на предыдущих выходных уходить с поля с тремя очками: после первого тайма они уверенно вели 2:0 против «Вереса». Но во втором тайме команда Патрика ван Леувена упустила победу и пока остаётся на пятом месте в чемпионате, хотя за их спиной идёт плотная группа преследователей, готовых воспользоваться любой осечкой криворожан.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

