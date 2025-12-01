Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Шахтер – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 14-го тура чемпионата Украины стартовал 1 декабря в 18:00 по киевскому времени

Шахтер – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 1 декабря, проходит матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

Встреча началась в 18:00 по киевскому времени. Команды играют на стадионе «Арена Львов». Главным арбитром назначен Виктор Копиевский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Кривбасс» разместился на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 21 балл. «Шахтер» набрал 30 пунктов после 13-ти туров и занимает первое место.

В предыдущем туре подопечные Арды Турана разгромили на выезде киевскую «Оболонь» со счетом 6:0. Криворожский клуб сыграл вничью с ровенским «Вересом» на домашней арене (2:2).

Украинская Премьер-лига, 14-й тур. 1 декабря

Шахтер – Кривбасс – 1:2 (обновляется)

Голы: Очеретько, 38 – Задерака, 13, Виливальд, 40

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Задерака, 13 мин

ГОЛ, 1:1! Очеретько, 38 мин

ГОЛ, 1:2! Виливальд, 40 мин

Талантливый футболист Динамо дебютировал за первую команду в матче УПЛ
ПИХАЛЕНОК: «Если мы будем опускать руки – лучше вообще не выходить играть»
ВИДЕО. Очеретько сравнял счет, но Шахтер пропустил второй мяч от Кривбасса
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
