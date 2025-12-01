Шахтер – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В понедельник, 1 декабря, проходит матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

Встреча началась в 18:00 по киевскому времени. Команды играют на стадионе «Арена Львов». Главным арбитром назначен Виктор Копиевский.

«Кривбасс» разместился на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 21 балл. «Шахтер» набрал 30 пунктов после 13-ти туров и занимает первое место.

В предыдущем туре подопечные Арды Турана разгромили на выезде киевскую «Оболонь» со счетом 6:0. Криворожский клуб сыграл вничью с ровенским «Вересом» на домашней арене (2:2).

Украинская Премьер-лига, 14-й тур. 1 декабря

Шахтер – Кривбасс – 1:2 (обновляется)

Голы: Очеретько, 38 – Задерака, 13, Виливальд, 40

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Задерака, 13 мин

ГОЛ, 1:1! Очеретько, 38 мин

ГОЛ, 1:2! Виливальд, 40 мин