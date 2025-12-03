Вновь гол в компенсированное. Барселона в волевом стиле дожала Атлетико
Команда Флик продолжает успешные выступления на обновленном «Камп Ноу»
Испанская Ла Лига. 19-й тур.
«Барселона» – «Атлетико» - 3:1
Голы: Рафинья, 26, Ольмо, 65, Торрес, 90+6 – Баэна, 19
На 36-й минуте Роберт Левандовски («Барселона») не забил пенальти (промах).
Предупреждение: Мартин, 45+4 – Баэна, 41
«Барселона»: Ж. Гарсия – Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде – Ольмо (Рашфорд, 66), Э. Гарсия, Педри (Дро, 74) – Рафинья (Касадо, 74), Левандовски (Торрес, 67), Ямал (Кристенсен, 88).
«Атлетико»: Облак – Ганцко, Лэнгле, Хименес, Молина – Барриос, Кардосо (Коке, 14, Гризманн, 75) – Гонсалес (Галлахер, 46), Баэна (Альмада, 62), Симеоне (Серлот, 63) – Альварес.
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоечеа (Бильбао, Испания).
Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).
Удары (в створ) – 19 (6): 7 (2)
Угловые – 5:4
Оффсайды – 1:4
Температура: 15°C
