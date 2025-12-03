Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вновь гол в компенсированное. Барселона в волевом стиле дожала Атлетико
Чемпионат Испании
Барселона
02.12.2025 22:00 – FT 3 : 1
Атлетико Мадрид
03 декабря 2025, 00:12
Вновь гол в компенсированное. Барселона в волевом стиле дожала Атлетико

Команда Флик продолжает успешные выступления на обновленном «Камп Ноу»

Вновь гол в компенсированное. Барселона в волевом стиле дожала Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Испанская Ла Лига. 19-й тур.

«Барселона» – «Атлетико» - 3:1

Голы: Рафинья, 26, Ольмо, 65, Торрес, 90+6 – Баэна, 19

На 36-й минуте Роберт Левандовски («Барселона») не забил пенальти (промах).

Предупреждение: Мартин, 45+4 – Баэна, 41

«Барселона»: Ж. Гарсия – Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде – Ольмо (Рашфорд, 66), Э. Гарсия, Педри (Дро, 74) – Рафинья (Касадо, 74), Левандовски (Торрес, 67), Ямал (Кристенсен, 88).

«Атлетико»: Облак – Ганцко, Лэнгле, Хименес, Молина – Барриос, Кардосо (Коке, 14, Гризманн, 75) – Гонсалес (Галлахер, 46), Баэна (Альмада, 62), Симеоне (Серлот, 63) – Альварес.

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоечеа (Бильбао, Испания).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

Удары (в створ) – 19 (6): 7 (2)
Угловые – 5:4
Оффсайды – 1:4

БАРСЕЛОНА - АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C

Александр Снитко
