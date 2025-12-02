2 декабря на Камп Ноу пройдет матч 19-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Барселона

Команда во многом остается заложником той финансовой ситуации, в которой застрял уже давно легендарный клуб. Но все это не помешало Флику в 2024/2025, с первой же попытки, выиграть все, что можно, в испанском футболе. И только в Лиге чемпионов прогрессирующий Ямаль и компания, по сути, разочаровали, вылетев от Интера.

Сейчас, кстати, в еврокубке не все получается. Есть пара побед, но при этом с Брюгге была только ничья, а ПСЖ и, на этой неделе, с Челси, были поражения. Причем англичанам закончили 0:3! Не обошлось без осечек и в Примере, в том числе Реалу проиграли 1:2. Но к концу осени после неудач конкурента получилось нивелировать преимущество последнего. Так что в Ла Лиге вся борьба за титул фактически стартует заново.

Атлетико

Клуб очень долго играет под руководством Симеоне. Правда, уже достаточно давно нет заметных успехов и титулов. А в позапрошлом сезоне финишировал даже только четвертым, пропустив выше сенсационную Жирону. Ну а в следующем розыгрыше вернули себе привычную третью позицию, вот только даже с обновленным составом не получилось как-то побороться с Барселоной и/или Реалом.

Нынешнюю темпораду начинали откровенно плохо, в том числе и в Лиге чемпионов, и в Примере. Но аргентинец еще раз показал, почему его оставляют на посту: снова получилось переломить ситуацию. Тут 5:2 с Реалом в дерби, серия побед, что длится с конца октября - получается сейчас выигрывать у всех соперников подряд как на внутренней арене, так и в еврокубке - на этой неделе победили даже Интер. Но сейчас будет самый серьезный тест на реальный уровень потенциала.

Статистика личных встреч

Каталонцы в последнее время доминируют. В том числе весной они выиграли оба крайних очных поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в новый успех хозяев. Но гости тоже хороши - ставим на них на выезде с форой +1 гол (коэффициент - 1,68).