Во вторник, 2-го декабря, состоится поединок 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Барселоне, на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 22:00.

Зимой в испанском футболе будут проводить Суперкубок страны, поэтому необходимо разгрузить расписание для его участников. Команда Ханса-Дитера Флика сыграет в том турнире в полуфинале против другого «атлетического» клуба из Бильбао, тогда как сейчас ей предстоит принимать коллектив Диего Симеоне, который в этом сезоне уже отстает от зоны лидеров, но хочет в нее вернуться. А иначе место «третьей силы» может уйти к другому клубу.

