Чемпионат Испании
Барселона
02.12.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Испания
Барселона – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура испанской Ла Лиги

Коллаж Sport.ua

Во вторник, 2-го декабря, состоится поединок 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Барселоне, на поле стадиона «Камп Ноу», начало в 22:00.

Зимой в испанском футболе будут проводить Суперкубок страны, поэтому необходимо разгрузить расписание для его участников. Команда Ханса-Дитера Флика сыграет в том турнире в полуфинале против другого «атлетического» клуба из Бильбао, тогда как сейчас ей предстоит принимать коллектив Диего Симеоне, который в этом сезоне уже отстает от зоны лидеров, но хочет в нее вернуться. А иначе место «третьей силы» может уйти к другому клубу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Барселона
2 декабря 2025 -
22:00
Атлетико Мадрид
