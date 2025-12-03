Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Атлетико – 3:1. Победа на Камп Ноу. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Барселона
02.12.2025 22:00 – FT - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 декабря 2025, 00:45 |
680
0

Барселона – Атлетико – 3:1. Победа на Камп Ноу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ 2025/26

03 декабря 2025, 00:45 |
680
0
Барселона – Атлетико – 3:1. Победа на Камп Ноу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря Барселона и Атлетико провели матчи 19-го тура Ла Лиги 2025/26.

Команды сыграли на стадионе Камп Ноу в Каталонии. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу сине-гранатовых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев отличились Рафинья, Дани Ольмо и Ферран Торрес. У гостей единственный гол забил Алекс Баэна.

Польский форвард Роберт Левандовски в первом тайме не сумел реализовать пенальти, а Ольмо после гола травмировал плечо.

Ла Лига 2025/26. 19-й тур, 2 декабря

Барселона – Атлетико – 3:1

Голы: Рафинья, 26, Ольмо, 66, Ферран Торрес, 90+6 – Баэна, 19

Незабитый пенальти: Левандовски, 36 (Барселона)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Баэна, 19 мин.

ГОЛ! 1:1 Рафинья, 26 мин.

ГОЛ! 2:1 Ольмо, 65 мин.

ГОЛ! 3:1 Ферран Торрес, 90+6 мин.

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона), асcист Алехандро Бальде.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона), асcист Педри.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Атлетико Мадрид), асcист Науэль Молина.
По теме:
Борнмут – Эвертон – 0:1. Удар Грилиша, горчичник для Миколенко. Видео гола
Ювентус – Удинезе – 2:0. 1/8 финала Кубка Италии. Видео голов и обзор
6 побед за 14 лет: ужасающая статистика Симеоне против Барселоны
Барселона Атлетико Мадрид Барселона - Атлетико видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Рафинья Диас Роберт Левандовски пенальти Алехандро Баэна Ферран Торрес Дани Ольмо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Футбол | 02 декабря 2025, 15:59 16
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»

Бондарь ждет больше уважения со стороны соперников

«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Футбол | 02 декабря 2025, 08:12 4
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы

Киевляне потеряли очки в матче против аутсайдера УПЛ

Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Футбол | 02.12.2025, 14:51
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Футбол | 02.12.2025, 23:29
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Футбол | 02.12.2025, 12:43
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 13
Биатлон
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 7
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 27
Футбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 6
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 134
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем