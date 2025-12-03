Барселона – Атлетико – 3:1. Победа на Камп Ноу. Видео голов и обзор матча
2 декабря Барселона и Атлетико провели матчи 19-го тура Ла Лиги 2025/26.
Команды сыграли на стадионе Камп Ноу в Каталонии. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу сине-гранатовых.
Голами за хозяев отличились Рафинья, Дани Ольмо и Ферран Торрес. У гостей единственный гол забил Алекс Баэна.
Польский форвард Роберт Левандовски в первом тайме не сумел реализовать пенальти, а Ольмо после гола травмировал плечо.
Ла Лига 2025/26. 19-й тур, 2 декабря
Барселона – Атлетико – 3:1
Голы: Рафинья, 26, Ольмо, 66, Ферран Торрес, 90+6 – Баэна, 19
Незабитый пенальти: Левандовски, 36 (Барселона)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Баэна, 19 мин.
ГОЛ! 1:1 Рафинья, 26 мин.
ГОЛ! 2:1 Ольмо, 65 мин.
ГОЛ! 3:1 Ферран Торрес, 90+6 мин.
События матча
