Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья

ЛНЗ обыграл «Кудровку» и закрепился на втором месте. А на третьем месте закрепилось «Полесье», одолевшее «Зарю». А вот «Динамо» снова проиграло. В этот раз «Полтаве». Не помогла киевской команде и смена на тренерском мостике. В поединке тура «Шахтер» и «Кривбасс» расписали боевую ничью.

Тенденция тура

УПЛ

«Оболонь» и «Колос» снова сыграли вничью. Уже пятый раз подряд. Понятное дело, ничья лучше, чем ничего, однако для «пивоваров» она вряд ли стала утешением. Киевская команда не может выиграть в родных стенах уже шесть матчей подряд – это повторение клубного антирекорда.

Откровение тура

После минимальной победы над «Кудровкой» главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев признал, что действия его подопечных в этом поединке были далеки от идеальных: «Мы очень самоуверенно вышли на эту игру, и некоторые игроки еще до начала матча думали, что уже победили. Как показала игра, нужно на каждого соперника настраиваться очень серьезно. Мы не должны так играть, как в первом тайме. Хорошо, что победили, но на победу мы не наиграли. Была равная игра».

Травма тура

В начале второй половины встречи «Верес» – «Карпаты» в борьбе с полузащитником хозяев Айдином травмировался центрбек «Карпат» Адамюк. Владимир покинул поле самостоятельно, но сильно прихрамывая. После матча наставник «зелено-белых» Лупашко относительно этот травмы отметил, что что-то конкретное можно будет сказать лишь после тщательного медицинского обследования. Позже стало известно, что «Карпаты» потеряли Адамюка до конца года.

Ошибка тура

В довольно простой ситуации голкипер «Александрии» Виктор Долгий пропустил единственный гол в поединке против «Руха». У вратаря действующих вице-чемпионов страны было достаточно времени, чтобы сориентироваться и оценить ситуацию, но он не совладал с относительно простым ударом Романа в ближний угол ворот.

Арена тура

Стартовые шесть домашних поединков нынешнего сезона дебютант УПЛ «Эпицентр» проводил в Тернополе. И все эти номинально домашние поединки команда из Каменца-Подольского проиграла. Сменив в качестве домашней арены тернопольскую на киевскую – «Левый Берег» – «Эпицентр» сразу же почувствовал разницу: в номинально домашнем поединке подопечные Сергея Нагорняка впервые в нынешнем сезоне не уступили (нулевая ничья).

Передача тура

Оставалось лишь подставить голову, все остальное уже было сделано: именно так забивал свой первый гол в нынешнем сезоне УПЛ полузащитник «Полесья» Гуцуляк. Алексею ассистировал с правого крыла атаки Велетень. Владислав сделал нацеленную передачу на дальнюю штангу. Мяч проскочил мимо всех, стукнулся о газон, и уже потом забытый всеми Гуцуляк отправил мяч в притирку со штангой.

Рейд тура

«Заря» пыталась спасти игру в матче с «Полесьем». На последних секундах встречи, при счете 1:0 в пользу житомирян, луганчане пошли на последний штурм ворот. Но получили контрвыпад. Назаренко подхватил мяч еще на своей половине поля, и фактически в одиночестве выскочил на ворота. Обыграть Сапутина для полузащитника «волков» проблемой не стало.

Цифра тура

Семь матчей подряд «Полесье» не пропускает в УПЛ. Последний раз подопечные Руслана Ротаня не удержали свои ворота на замке в поединке против «Вереса» – 29 сентября сего года. Тогда «волки» победили своего оппонента со счетом 4:1.

Сенсация тура

Все еще действующий чемпион продолжает разочаровывать. В этот раз «Динамо» проиграло худшей команде УПЛ – «Полтаве». Динамовцам не помогла и смена тренера: игра против полтавчан стала для Игоря Костюка дебютной во главе первой команды «бело-синих». Специалист заменил на этом посту Александра Шовковского, который был отправлен в отставку после поражения от «Омонии» в Лиге конференций. Дебют для Костюка получился провальным: его подопечные смогли забить гостям лишь гол престижа, пропустив до этого дважды. А вот «Полтава» таким образом одержала первую в истории УПЛ выездную победу.

Дебют тура

В поединке против «Полтавы» за «Динамо» дебютировал молодой полузащитник Богдан Редушко. На 77-й минуте он вышел на поле, заменив Владислава Кабаева, а спустя две минуты уже отличился результативной передачей на Александра Яцыка.

ФК Динамо. Богдан Редушко

Слова тура

После проигранного поединка «Полтаве» новоиспеченный рулевой «Динамо» Игорь Костюк попытался найти причину своему столь неудачному дебюту: «Как бы мы ни разговаривали, но за два дня невозможно вывести команду психологически из этого кризиса. Мы разговариваем с игроками, просим перенастроиться за счет какого-то микроклимата, здоровой атмосферы. Но если психологически можно выровнять команду, то физически, к сожалению, за два дня мы не можем это сделать. К сожалению, сегодня соперник был сильнее нас, продавил чисто физически и забил нам мячи».

Антирекорд тура

«Динамо» после матча против «Полтавы» обновило свой антирекорд по числу проигранных подряд поединков. Теперь в пассиве «бело-синих» – четыре подряд неудачи. Никогда ранее такой черной полосы в динамовской истории времен УПЛ не случалось.

Матч тура

Действующий лидер – «Шахтер» – встречался с недавним лидером – «Кривбассом». Пикантности моменту прибавлял и тот факт, что нынешний наставник криворожан Патрик ван Леувен в свое время (не так давно) возглавлял «горняков», и был оттуда изгнан в отставку. Наверняка и сам нидерландский специалист, и его подопечные «прониклись моментом» и попытались сыграть, словно это был последний матч в жизни. Почти получилось. Гости долгое время вели в счете – 2:1, однако удержать победу им так и не удалось. В итоге боевая ничья – 2:2.

Развязка тура

В поединке против «Кривбасса» «Шахтер» ушел от поражения лишь на шестой компенсированной ко времени второго тайма минуте. Точным ударом отличился бразильский вингер «оранжево-черных» Эгиналду.

Символическая сборная тура: Восконян – Мирошниченко, Мисюра, Виливальд, Протасевич – Яшари, Бабенко, Задерака, Гуцуляк, Эгиналду – Ассинор.