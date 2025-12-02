Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Самые интересные события 14-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
ЛНЗ обыграл «Кудровку» и закрепился на втором месте. А на третьем месте закрепилось «Полесье», одолевшее «Зарю». А вот «Динамо» снова проиграло. В этот раз «Полтаве». Не помогла киевской команде и смена на тренерском мостике. В поединке тура «Шахтер» и «Кривбасс» расписали боевую ничью.
Тенденция тура
«Оболонь» и «Колос» снова сыграли вничью. Уже пятый раз подряд. Понятное дело, ничья лучше, чем ничего, однако для «пивоваров» она вряд ли стала утешением. Киевская команда не может выиграть в родных стенах уже шесть матчей подряд – это повторение клубного антирекорда.
Откровение тура
После минимальной победы над «Кудровкой» главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев признал, что действия его подопечных в этом поединке были далеки от идеальных: «Мы очень самоуверенно вышли на эту игру, и некоторые игроки еще до начала матча думали, что уже победили. Как показала игра, нужно на каждого соперника настраиваться очень серьезно. Мы не должны так играть, как в первом тайме. Хорошо, что победили, но на победу мы не наиграли. Была равная игра».
Травма тура
В начале второй половины встречи «Верес» – «Карпаты» в борьбе с полузащитником хозяев Айдином травмировался центрбек «Карпат» Адамюк. Владимир покинул поле самостоятельно, но сильно прихрамывая. После матча наставник «зелено-белых» Лупашко относительно этот травмы отметил, что что-то конкретное можно будет сказать лишь после тщательного медицинского обследования. Позже стало известно, что «Карпаты» потеряли Адамюка до конца года.
Ошибка тура
В довольно простой ситуации голкипер «Александрии» Виктор Долгий пропустил единственный гол в поединке против «Руха». У вратаря действующих вице-чемпионов страны было достаточно времени, чтобы сориентироваться и оценить ситуацию, но он не совладал с относительно простым ударом Романа в ближний угол ворот.
Арена тура
Стартовые шесть домашних поединков нынешнего сезона дебютант УПЛ «Эпицентр» проводил в Тернополе. И все эти номинально домашние поединки команда из Каменца-Подольского проиграла. Сменив в качестве домашней арены тернопольскую на киевскую – «Левый Берег» – «Эпицентр» сразу же почувствовал разницу: в номинально домашнем поединке подопечные Сергея Нагорняка впервые в нынешнем сезоне не уступили (нулевая ничья).
Передача тура
Оставалось лишь подставить голову, все остальное уже было сделано: именно так забивал свой первый гол в нынешнем сезоне УПЛ полузащитник «Полесья» Гуцуляк. Алексею ассистировал с правого крыла атаки Велетень. Владислав сделал нацеленную передачу на дальнюю штангу. Мяч проскочил мимо всех, стукнулся о газон, и уже потом забытый всеми Гуцуляк отправил мяч в притирку со штангой.
Рейд тура
«Заря» пыталась спасти игру в матче с «Полесьем». На последних секундах встречи, при счете 1:0 в пользу житомирян, луганчане пошли на последний штурм ворот. Но получили контрвыпад. Назаренко подхватил мяч еще на своей половине поля, и фактически в одиночестве выскочил на ворота. Обыграть Сапутина для полузащитника «волков» проблемой не стало.
Цифра тура
Семь матчей подряд «Полесье» не пропускает в УПЛ. Последний раз подопечные Руслана Ротаня не удержали свои ворота на замке в поединке против «Вереса» – 29 сентября сего года. Тогда «волки» победили своего оппонента со счетом 4:1.
Сенсация тура
Все еще действующий чемпион продолжает разочаровывать. В этот раз «Динамо» проиграло худшей команде УПЛ – «Полтаве». Динамовцам не помогла и смена тренера: игра против полтавчан стала для Игоря Костюка дебютной во главе первой команды «бело-синих». Специалист заменил на этом посту Александра Шовковского, который был отправлен в отставку после поражения от «Омонии» в Лиге конференций. Дебют для Костюка получился провальным: его подопечные смогли забить гостям лишь гол престижа, пропустив до этого дважды. А вот «Полтава» таким образом одержала первую в истории УПЛ выездную победу.
Дебют тура
В поединке против «Полтавы» за «Динамо» дебютировал молодой полузащитник Богдан Редушко. На 77-й минуте он вышел на поле, заменив Владислава Кабаева, а спустя две минуты уже отличился результативной передачей на Александра Яцыка.
Слова тура
После проигранного поединка «Полтаве» новоиспеченный рулевой «Динамо» Игорь Костюк попытался найти причину своему столь неудачному дебюту: «Как бы мы ни разговаривали, но за два дня невозможно вывести команду психологически из этого кризиса. Мы разговариваем с игроками, просим перенастроиться за счет какого-то микроклимата, здоровой атмосферы. Но если психологически можно выровнять команду, то физически, к сожалению, за два дня мы не можем это сделать. К сожалению, сегодня соперник был сильнее нас, продавил чисто физически и забил нам мячи».
Антирекорд тура
«Динамо» после матча против «Полтавы» обновило свой антирекорд по числу проигранных подряд поединков. Теперь в пассиве «бело-синих» – четыре подряд неудачи. Никогда ранее такой черной полосы в динамовской истории времен УПЛ не случалось.
Матч тура
Действующий лидер – «Шахтер» – встречался с недавним лидером – «Кривбассом». Пикантности моменту прибавлял и тот факт, что нынешний наставник криворожан Патрик ван Леувен в свое время (не так давно) возглавлял «горняков», и был оттуда изгнан в отставку. Наверняка и сам нидерландский специалист, и его подопечные «прониклись моментом» и попытались сыграть, словно это был последний матч в жизни. Почти получилось. Гости долгое время вели в счете – 2:1, однако удержать победу им так и не удалось. В итоге боевая ничья – 2:2.
Развязка тура
В поединке против «Кривбасса» «Шахтер» ушел от поражения лишь на шестой компенсированной ко времени второго тайма минуте. Точным ударом отличился бразильский вингер «оранжево-черных» Эгиналду.
Символическая сборная тура: Восконян – Мирошниченко, Мисюра, Виливальд, Протасевич – Яшари, Бабенко, Задерака, Гуцуляк, Эгиналду – Ассинор.
