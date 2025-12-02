Гол Грилиша помог Эвертону одолеть Борнмут, Миколенко сыграл весь матч

Во вторник, 2 декабря, состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Борнмут» и «Эвертон». «Ириски» одолели соперника со счетом 1:0.

На 45+3 минуте форвард «вишен» Эли Крупи забил в ворота Джордана Пикфорда, но гол был отменен после просмотра VAR из-за офсайда. Главным героем встречи стал Джек Грилиш, который огорчил соперника во втором тайме.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «ирисок», провел на поле 90 минут и получил предупреждение во втором тайме.

«Борнмут» набрал 19 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе «Эвертона» – 21 пункт, команда Дэвида Мойеса разместилась на девятой позиции.

Английская Премьер-лига, 14-й тур. 2 декабря

Борнмут – Эвертон – 0:1

Гол: Грилиш 78

Фотогалерея: