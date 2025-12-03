Англия03 декабря 2025, 02:05 | Обновлено 03 декабря 2025, 02:26
56
0
Борнмут – Эвертон – 0:1. Удар Грилиша, горчичник для Миколенко. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 2 декабря прошел матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.
Борнмут на домашней арене проиграл Эвертону со счетом 0:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный в матче гол забил Джек Грилиш на 78-й минуте.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе ирисок, отыграл весь матч и получил горчичник на 49-й минуте за грубую игру.
Английская Премьер-лига
14-й тур. 2 декабря 2025
Борнмут – Эвертон – 0:1
Гол: Джек Грилиш, 78
Видео гола и обзор матча
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Эвертон), асcист Карлос Алькарас.
