Борнмут – Эвертон – 0:1. Удар Грилиша, горчичник для Миколенко. Видео гола

Вечером 2 декабря прошел матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут на домашней арене проиграл Эвертону со счетом 0:1.

Единственный в матче гол забил Джек Грилиш на 78-й минуте.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе ирисок, отыграл весь матч и получил горчичник на 49-й минуте за грубую игру.

Английская Премьер-лига

14-й тур. 2 декабря 2025

Борнмут – Эвертон – 0:1

Гол: Джек Грилиш, 78

Видео гола и обзор матча