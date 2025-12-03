Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Эвертон – 0:1. Удар Грилиша, горчичник для Миколенко. Видео гола
Чемпионат Англии
Борнмут
02.12.2025 21:30 – FT 0 : 1
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 декабря 2025, 02:05 | Обновлено 03 декабря 2025, 02:26
56
0

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 декабря прошел матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут на домашней арене проиграл Эвертону со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный в матче гол забил Джек Грилиш на 78-й минуте.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе ирисок, отыграл весь матч и получил горчичник на 49-й минуте за грубую игру.

Английская Премьер-лига

14-й тур. 2 декабря 2025

Борнмут Эвертон 0:1

Гол: Джек Грилиш, 78

Видео гола и обзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Эвертон), асcист Карлос Алькарас.
По теме:
Миколенко получил хорошие оценки за матч против Борнмута
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2. Шпоры спаслись на 90+5 мин. Видео голов и обзор
Гвардиола отреагировал на 100-й гол Холанда и победу 5:4 над Фулхэмом
Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Джек Грилиш Виталий Миколенко видео голов и обзор Борнмут - Эвертон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
