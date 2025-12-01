Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
02.12.2025 21:30 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 декабря 2025, 21:02 | Обновлено 01 декабря 2025, 21:10
57
0

Борнмут – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 2 декабря в 21:30 по Киеву

01 декабря 2025, 21:02 | Обновлено 01 декабря 2025, 21:10
57
0
Борнмут – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Борнмут

Во вторник, 2 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Борнмут

Команда начала сезон просто прекрасно, однако в последних играх немного потеряла игровую стабильность – 3/4 проигрыша «вишен» в этом сезоне Премьер-лиги произошли в последних 4-х матчах. Тем не менее, «Борнмут» имеет на своем счету 19 баллов, которые позволяют ему занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. От топ-3 клуб отделяет 5 очков, от зоны вылета – 8.

В Кубке английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Брентфорда».

Эвертон

Похожий по результатам сезон проводят «ириски». После 13 сыгранных туров чемпионата Англии на счету команды есть 18 зачетных баллов, позволяющих ей находиться на 14-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние между клубами сейчас очень плотное – от зоны вылета, что от 2-го места «Эвертон» отдаляет 7 очков.

В Кубке английской лиги коллектив дошел до 1/16 финала, где вылетел от «Вулверхемптона».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами полное преимущество имеет «Борнмут», за это время «вишни» одержали 5 побед. «Эвертон» последний раз побеждал в этом противостоянии еще в октябре 2023 года.

Интересные факты

  • В текущем сезоне Премьер-лиги «Борнмут» не проиграл ни в одном домашнем поединке. На счету команды 3 победы и 3 ничьи.
  • В каждом из 4 последних матчей «Борнмута» было забито по меньшей мере 4 гола.
  • В последних 10-х играх «Эвертон» 8 раз не хранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.95.

Прогноз Sport.ua
Борнмут
2 декабря 2025 -
21:30
Эвертон
Тотал больше 2.5 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Юта Джаз – Хьюстон Рокетс. Прогноз и анонс на матч НБА
Ньюкасл – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Райо Вальекано – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Борнмут Эвертон прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Динамо нашли трех кандидатов на место главного тренера
Футбол | 01 декабря 2025, 18:45 7
Для Динамо нашли трех кандидатов на место главного тренера
Для Динамо нашли трех кандидатов на место главного тренера

Иван Гецко считает, что клуб должен возглавить кто-то из бывших игроков

Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Футбол | 01 декабря 2025, 06:50 19
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка

Киевлян может возглавить иностранный специалист

БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
Бокс | 01.12.2025, 01:32
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
Талантливый футболист Динамо дебютировал за первую команду в матче УПЛ
Футбол | 01.12.2025, 19:21
Талантливый футболист Динамо дебютировал за первую команду в матче УПЛ
Талантливый футболист Динамо дебютировал за первую команду в матче УПЛ
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Бокс | 01.12.2025, 07:25
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
29.11.2025, 23:19 4
Футбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 6
Другие виды
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 16
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем