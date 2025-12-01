Во вторник, 2 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Борнмут

Команда начала сезон просто прекрасно, однако в последних играх немного потеряла игровую стабильность – 3/4 проигрыша «вишен» в этом сезоне Премьер-лиги произошли в последних 4-х матчах. Тем не менее, «Борнмут» имеет на своем счету 19 баллов, которые позволяют ему занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. От топ-3 клуб отделяет 5 очков, от зоны вылета – 8.

В Кубке английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Брентфорда».

Эвертон

Похожий по результатам сезон проводят «ириски». После 13 сыгранных туров чемпионата Англии на счету команды есть 18 зачетных баллов, позволяющих ей находиться на 14-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние между клубами сейчас очень плотное – от зоны вылета, что от 2-го места «Эвертон» отдаляет 7 очков.

В Кубке английской лиги коллектив дошел до 1/16 финала, где вылетел от «Вулверхемптона».

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами полное преимущество имеет «Борнмут», за это время «вишни» одержали 5 побед. «Эвертон» последний раз побеждал в этом противостоянии еще в октябре 2023 года.

Интересные факты

В текущем сезоне Премьер-лиги «Борнмут» не проиграл ни в одном домашнем поединке. На счету команды 3 победы и 3 ничьи.

В каждом из 4 последних матчей «Борнмута» было забито по меньшей мере 4 гола.

В последних 10-х играх «Эвертон» 8 раз не хранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.95.