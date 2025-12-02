Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1

Вечером 2 ноября команды Фулхэм и Манчестер Сити выдали сумасшедший матч на арене «Крейвен Коттедж» в Лондоне в 14-м туре АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы, выигрывая 3:0 и 5:1 в гостях, едва удержала такое огромное преимущество (5:4). Лондонская команда едва не создала фантастический камбек после 1:5.

Ман Сити в дебюте игры получил преимущество. Знаменитый норвежский форвард Эрлинг Холанд открыл счет после передачи Жереми Доку, а затем сам ассистировал Тиджани Рейндерсу. Перед перерывом Фил Фоден сделал 3:0. Казалось, что интриги уже нет. Однако Эмиль Смит-Роу в компенсированное время подарил Фулхэму надежду (1:3).

Во втором тайме Фоден оформил дубль, а автогол Сандера Берге довел дело до 5:1. Однако Самуэль Чуквуезе, который появился с лавки, чуть ли не изменил все. Сначала гол забил Алекс Ивоби, потом Чуквуезе отличился сам и затем оформил дубль, сократив разрыв до минимума (4:5).

Хозяева чуть не сделали невероятный камбек, забив 4 гола после всего лишь 5 ударов в створ ворот. А для Пепа Гвардиолы это был очень нервный поединок. В конце игры Фулхэм имел отличный шанс сравнять счет в моменте, где удачно сыграл Кевин, экс-игрок Шахтера.

По показателю xG команды имели 0.86–2.50, а реальный счет 4:5. Это была безумная ночь в Лондоне.

Манчестер Сити набрал 28 очков и удерживает второе место вслед за Арсеналом (30).

Английская Премьер-лига

14-й тур, 2 декабря 2025

Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5

Голы: Смит-Роу, 45+2, Ивоби, 57, Чуквуезе, 72, 78 – Холанд, 17, Рейндерс, 37, Фоден, 44, 48, Берге, 54 (автогол)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея