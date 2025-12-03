Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фулхэм – Ман Сити – 4:5. Невероятная драма. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Фулхэм
02.12.2025 21:30 – FT 4 : 5
Манчестер Сити
Англия
03 декабря 2025, 00:17 | Обновлено 03 декабря 2025, 00:20
Фулхэм – Ман Сити – 4:5. Невероятная драма. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура Английской Преьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 ноября команды Фулхэм и Манчестер Сити сыграли сумасшедший матч на арене «Крейвен Коттедж» в Лондоне в 14-м туре АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы, выигрывая 3:0 и 5:1 в гостях, едва удержала такое огромное преимущество (5:4). Лондонская команда едва не создала фантастический камбек.

В конце игры Фулхэм имел отличный шанс сравнять счет в моменте, где удачно сыграл Кевин, экс-игрок Шахтера.

Манчестер Сити набрал 28 очков и удерживает второе место вслед за Арсеналом (30).

Английская Премьер-лига

14-й тур, 2 декабря 2025

Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5

Голы: Смит-Роу, 45+2, Ивоби, 57, Чуквуезе, 72, 78 – Холанд, 17, Рейндерс, 37, Фоден, 44, 48, Берге, 54 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Фулхэм).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Фулхэм).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
54’
ГОЛ ! Автогол забил Сандер Берге (Фулхэм).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Эрлинг Холанд.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Фулхэм), асcист Гарри Уилсон.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити), асcист Эрлинг Холанд.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Жереми Доку.
Фулхэм Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити автогол Английская Премьер-лига Алекс Ивоби Фил Фоден Эмиль Смит-Роу Фулхэм - Манчестер Сити Эрлинг Холанд Самуэль Чуквуезе Тиджани Рейндерс Кевин (Лопес де Маседо)
Николай Степанов
Николай Степанов
