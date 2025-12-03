Фулхэм – Ман Сити – 4:5. Невероятная драма. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 14-го тура Английской Преьер-лиги
Вечером 2 ноября команды Фулхэм и Манчестер Сити сыграли сумасшедший матч на арене «Крейвен Коттедж» в Лондоне в 14-м туре АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы, выигрывая 3:0 и 5:1 в гостях, едва удержала такое огромное преимущество (5:4). Лондонская команда едва не создала фантастический камбек.
В конце игры Фулхэм имел отличный шанс сравнять счет в моменте, где удачно сыграл Кевин, экс-игрок Шахтера.
Манчестер Сити набрал 28 очков и удерживает второе место вслед за Арсеналом (30).
Английская Премьер-лига
14-й тур, 2 декабря 2025
Фулхэм – Манчестер Сити – 4:5
Голы: Смит-Роу, 45+2, Ивоби, 57, Чуквуезе, 72, 78 – Холанд, 17, Рейндерс, 37, Фоден, 44, 48, Берге, 54 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
Для коуча горожан Пеп Гвардиола это был чрезвычайно нервный поединок
