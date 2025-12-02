Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Фулхэм
02.12.2025 21:30 - : -
Манчестер Сити
Англия
02 декабря 2025, 16:41 | Обновлено 02 декабря 2025, 16:42
Смотрите 2 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МАРЕСКА: «Я хотел бы выпускать его в стартовом составе на каждый матч»
Фулхэм Манчестер Сити Фулхэм - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
