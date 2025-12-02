02.12.2025 21:30 - : -
Фулхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии
Во вторник, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
