Во вторник, 2 декабря состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Фулхэм

Команда начала сезон не лучшим образом, но сейчас ее форма значительно улучшилась. За 13 туров чемпионата Англии «дачникам» удалось набрать 17 зачетных пунктов (9 из них в последних 4-х матчах), позволяющих им занимать 15-ю строчку турнирной таблицы. От зоны вылета клуб оторвался уже на 6 очков – такое же расстояние отделяет клуб от 5-й ступени.

В Кубке английской лиги лондонцы прошли «Бристоль», «Кембридж» и «Виком», благодаря чему квалифицировались в 1/4 финала турнира, где встретятся с «Ньюкаслом».

Манчестер Сити

Не слишком уверенные (как для своего статуса) выступления демонстрируют манчестерцы в нынешнем сезоне. Тем не менее, коллектив имеет на балансе 25 очков в Премьер-лиге, благодаря которым занимает 2-е место турнирной таблицы. От лидера, Арсенала, ТС отстает на 5 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги клуб выбил «Хаддерсфилд» и «Свонси» и прошел в четвертьфинал, где его ждет игра против «Брентфорда».

В Лиге чемпионов англичане набрали 10 зачетных пунктов за 5 матчей, потому и занимают 9-ю позицию общей таблицы. Хотя расстояния между клубами сейчас довольно маленькие – от нужного топ-8 команду отделяет только худшая разница забитых/пропущенных голов.

Личные встречи

В последних пяти играх полностью доминирует «Манчестер Сити». На счету команды 5 побед с общим счетом 16:4.

Интересные факты

«Фулхэм» победил в 6/7 предыдущих домашних поединках.

«Манчестер Сити» забил 27 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

В последних 7 играх «МС» лишь раз сохранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.71.