ГВАРДИОЛА: «Я не знаю, что произошло. Футбол – это эмоции»

Коуч Манчестер Сити Пеп Гвардиола сказал, что он может объяснить, что произошло в драматичном матче АПЛ против «Фулхэма» (5:4).

Главный тренер «Сити» наблюдал, как его команда быстро вышла вперед 5:1. Эрлинг Холанд забил свой 100-й гол в Премьер-лиге, затем последовал дубль Фила Фодена, удар Тиджани Рейндерса и автогол Сандера Берге.

Но «дачники» вернулись в игру, забив три мяча. Горожане удержали три очка в триллере с 9 голами. При этом Холанд дважды попадал во внутреннюю часть штанги.

Гвардиола увидел много хорошего в игре своей команды, но признал, что понадобилось немного удачи, чтобы удержать победу, которая сократила отставание от «Арсенала» до двух очков на вершине Премьер-лиги.

Пеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции сказал: «Я знаю, что вы собираетесь спросить, что произошло, но у меня нет ответа.

Футбол – это эмоции. Все голы были следствием плохой обороны, мы слишком глубоко отходили, чтобы защищать такие навесы, нам нужно немного лучше занимать свободные зоны.

Но мы сделали сегодня невероятные вещи, потому что я знаю, насколько сложным является «Фулхэм» – как мы оборонялись и все остальное.

Но после этого Эрлинг должен был делать 6:3, но попал в штангу, и сразу же стало 5:4. Когда такое происходит, остается только выжить. Не спрашивайте как, нужна немного удачи, и в итоге мы ее получили».