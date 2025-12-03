Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ГВАРДИОЛА: «Я не знаю, что произошло. Футбол – это эмоции»
Чемпионат Англии
Фулхэм
02.12.2025 21:30 – FT 4 : 5
Манчестер Сити
Англия
03 декабря 2025, 15:12 | Обновлено 03 декабря 2025, 15:20
ГВАРДИОЛА: «Я не знаю, что произошло. Футбол – это эмоции»

Главный тренер Ман Сити прокомментировал матч-триллер с Фулхэмом

ГВАРДИОЛА: «Я не знаю, что произошло. Футбол – это эмоции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Эрлинг Холанд

Коуч Манчестер Сити Пеп Гвардиола сказал, что он может объяснить, что произошло в драматичном матче АПЛ против «Фулхэма» (5:4).

Главный тренер «Сити» наблюдал, как его команда быстро вышла вперед 5:1. Эрлинг Холанд забил свой 100-й гол в Премьер-лиге, затем последовал дубль Фила Фодена, удар Тиджани Рейндерса и автогол Сандера Берге.

Но «дачники» вернулись в игру, забив три мяча. Горожане удержали три очка в триллере с 9 голами. При этом Холанд дважды попадал во внутреннюю часть штанги.

Гвардиола увидел много хорошего в игре своей команды, но признал, что понадобилось немного удачи, чтобы удержать победу, которая сократила отставание от «Арсенала» до двух очков на вершине Премьер-лиги.

Пеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции сказал: «Я знаю, что вы собираетесь спросить, что произошло, но у меня нет ответа.

Футбол – это эмоции. Все голы были следствием плохой обороны, мы слишком глубоко отходили, чтобы защищать такие навесы, нам нужно немного лучше занимать свободные зоны.

Но мы сделали сегодня невероятные вещи, потому что я знаю, насколько сложным является «Фулхэм» – как мы оборонялись и все остальное.

Но после этого Эрлинг должен был делать 6:3, но попал в штангу, и сразу же стало 5:4. Когда такое происходит, остается только выжить. Не спрашивайте как, нужна немного удачи, и в итоге мы ее получили».

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Фулхэм).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Фулхэм).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
54’
ГОЛ ! Автогол забил Сандер Берге (Фулхэм).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Эрлинг Холанд.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Фулхэм), асcист Гарри Уилсон.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Манчестер Сити), асcист Эрлинг Холанд.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Жереми Доку.
Фулхэм Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Фулхэм - Манчестер Сити Эрлинг Холанд пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
