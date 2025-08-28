Кейс Осимхена. Откуда у турецких клубов деньги на трансферы мирового уровня

Если вы по какой-то причине пропустили почти все новости текущего трансферного окна в европейском и мировом футболе, а теперь вдруг просто откроете таблицу с наиболее дорогостоящими сделками, то, нет сомнений, вы будете очень удивлены. Нет, в топ-5 самых дорогих сделок по состоянию на сегодня все стабильно: там представлены четыре перехода в два английских клуба – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Однако тот единственный, пятый, который не связан с Туманным Альбионом, не имеет никакого отношения ни к чемпионату Испании, ни к чемпионату Италии, ни даже к первенствам Франции или Германии, как кто-то мог бы себе представить…

Четвертое-пятое места в списке самых дорогостоящих переходов летнего трансферного окна-2025 с Брианом Мбемо делит Виктор Осимхен, перебравшийся в последний день июля из «Наполи» в «Галатасарай» на полноценной основе за… 75 миллионов евро! Космические деньги для турецкой Суперлиги – чемпионата, который представляет ассоциацию, занимающую ныне девятое место в таблице коэффициентов УЕФА. Конечно, девятая позиция – это не так и низко, однако еще до начала полномасштабной фазы российско-украинской войны где-то на такое же место претендовала и Украина, но представить входящие трансферы для УПЛ с суммой в 75 миллионов евро невозможно, даже если вести речь о самом богатом клубе страны – донецком «Шахтере»…

Безусловно, трансфер Осимхена очень выделяется в турецкой Суперлиге, но в целом в последние годы в этом чемпионате зафиксировано немало знаковых переходов. Кого-то подписывали свободными агентами, но с высокими суммами подъемных, кого-то брали в аренду с опцией или обязательством выкупа, а кого-то и просто сразу выкупили. Судите сами: за последнее время турецкая Суперлига пополнилась такими звездными именами как Лерой Сане, Джон Дуран, Юссеф Эн-Несири, Эдсон Альварес, Оркун Кекчю, Уилфред Ндиди, Милан Шкриньяр, Тэмми Абрахам и другие.

Самое удивительное в этой истории то, что клубный турецкий футбол, по идее, в наше время должен был бы находиться на грани краха. Еще совсем недавно предполагалось, что ситуация вполне может прийти к подобному: в 2021 году три крупнейших стамбульских клуба – «Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай», – а также примкнувший к ним «Трабзонспор», за который ныне выступают три украинских легионера (Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан), имели совокупный долг в 1,7 миллиарда евро. Именно эти клубы инвестируют наибольшее количество средств, причем не только в трансферы новичков, но и в другие секторы турецкой экономики.

Бывший президент Турецкой футбольной федерации Йылдырым Демирорен, возглавлявший организацию с 2012 по 2019 годы, несколько лет назад публично заявлял следующее: «Турецкие клубы финансово крайне неустойчивы». Тем самым функционер словно открывал глаза болельщикам и всем, кто занимается развитием футбола в стране, на серьезные экономические проблемы. Дело в том, что сейчас турецкая лира торгуется на уровне 48/1 по отношению к евро, в то время как еще пять лет назад за одну единицу европейской валюты давали всего 9 лир.

Getty Images/Global Images Ukraine

Обвал экономики привел к тому, что многие клубы турецкой Суперлиги столкнулись с очень серьезной проблемой: зарплаты большинства их футболистов в контрактах были оговорены в евро или долларах, в то время как значительная часть доходов, получаемых от продажи билетов или мерчандайзинга, поступала в лирах, со всеми вытекающими из этого последствиями…

Два года назад авторитетное издание The Athletic вышло с интервью одного из ведущих европейских футбольных агентов, в котором тот, характеризуя состояние дел в клубном турецком футболе и не пожелав раскрывать личность, заявил следующее: «Поезд сошел с рельсов, потому что они сошли с ума. Я не знаю, откуда у них деньги».

На самом деле, турецкая Суперлига не может похвастаться большими заработками от реализации телевизионных прав, которые являются основными источниками доходов для всех ключевых чемпионатов континента. Наоборот, если посмотреть исследования, то можно заметить закономерность: в последнее десятилетие уровень доходов от телетрансляций элитарного дивизиона чемпионата Турции неизменно снижался. Год назад Суперлига заключила новое трехлетнее соглашение на организацию внутренних и международных трансляций турнира с компанией BeIN Sports. По оценкам экспертов, за это туркам удалось выторговать лишь чуть более 300 миллионов долларов, что на сущие проценты больше, чем по предыдущему соглашению.

Так откуда у турецких клубов деньги для столь значительных инвестиций на трансферном рынке, если только один переход Осимхена стоит почти столько же, как и совокупный годовой доход всей Суперлиги от реализации телевизионных прав? Если отвечать коротко, то суть в многовекторности доходов и использовании сложившейся ситуации.

Гранды турецкого футбола используют свою популярность для заключения новых спонсорских контрактов. Например, «Галатасарай» летом минувшего года заключил трехлетнее партнерство на сумму 15 миллионов евро с Socar, азербайджанской государственной нефтяной компанией, которая теперь является их титульным спонсором в европейских соревнованиях. Также стамбульские «львы» переподписали контракт с титульным спонсором – компанией по прокату автомобилей Sixt – на 20 миллионов евро в год. И, конечно же, «Галатасарай» не мог не использовать возможность получить доход от продажи названия своего стадиона. Арена, которая во всем мире известна как «Али Сами Ен», имеет официальное спонсорские название «Рамс Парк», за что «львы» получают дополнительную прибыль. Ее размер остается неизвестным, а вот «Трабзонспор» не скрывает, что получает от продажи названия на домашний стадион (официально это «Папара Парк», хотя болельщикам более привычно именовать арену как «Стадион Шенола Гюнеша») по 10 миллионов евро в год, согласно контракту, заключенному на пять сезонов.

Не брезгуют турецкие гранды и выгодно продавать своих футболистов, имея на этом дополнительную и весьма пристойную прибыль. Например, «Фенербахче» только за последние годы продал в топ-чемпионаты молодых Ким Мин Джэ, Элифа Элмаса и Арду Гюлера – согласитесь, это вовсе не тот список, который можно ожидать от лиги, часто называемой кладбищем слонов.

Впрочем, ни одна из этих финансовых стратегий не дает такого однозначного ответа на вопрос, как дорогие трансферы в нынешнем турецком футболе вообще возможны, как его связь с политикой. Еще в 2019 году Марко Беллинаццо написал в Il Sole 24 Ore интересное мнение о том, что «республиканский патриотизм Кемаля Ататюрка в современной Турции трансформировался в воинствующий национализм». Футбольные и идеологические амбиции президента государства Реджепа Тайипа Эрдогана в первую очередь нашли отображение в строительстве стадионов. В период с 2009 по 2017 год правительство Турции инвестировало один миллиард евро в возведение 21 нового футбольного стадиона. В последующие шесть лет открыли еще 21 арену! Стамбул принимал финал Лиги чемпионов 2023 года (город выиграл право провести решающий матч турнира еще в 2020-м, но тогда из-за пандемии Covid-19 матч был сыгран в Лиссабоне), в то время как страна в целом несколько раз претендовала на проведение чемпионата Европы, пока, наконец, не выиграла конкурс на организацию турнира в 2032 году, который проведет совместно с Италией.

Getty Images/Global Images Ukraine

Очевидно, что современные турецкие политики крайне озадачены тем, как выглядит уровень футбола в их стране, стараясь защитить его имидж, так как этот вид спорта в определенной степени влияет на уровень и градус настроений в стране. Сейчас турецкий футбол и его высший дивизион не могут позволить себе крах: ни спортивный, ни экономический. Именно поэтому политики его всячески поддерживают.

«Футбол в Турции настолько популярен, что никто не рискнул бы пойти на банкротство клуба, особенно из числа так называемой «Большой тройки» («Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче»), – писала ранее газета The Athletic, плотно изучавшая вопрос развития клубного футбола в Турции с тамошними экспертами и специалистами. – «Все крупные клубы страны являются публичными компаниями и котируются на фондовой бирже, но если бы это были другие компании, они бы объявили о банкротстве много лет назад».

В худшие годы экономического кризиса, когда балансы крупных клубов достигли своего рода критической точки, а правительство перестало пополнять их казну, оно вынудило клубы наконец-то начать платить по долгам. Но даже тогда «Большая тройка» получила льготы, о которых другие компании на их месте могли только мечтать: их долги часто «реструктуризировались» государственными банками под выгодные процентные ставки.

С другой стороны, ситуация выглядит такой, которая зашла в глухой угол. Пока политики обеспокоены социальными и политическими последствиями негативных сценариев вокруг наиболее известных и популярных футбольных клубов, руководство последних убеждено, что какой бы сложной не оказалась ситуация, а правительство все равно обязательно придет им на помощь. Просто потому, что они стали слишком значимыми, чтобы доводить дело до банкротства.

Когда же у предпринимателя напрочь отсутствует понятие наступления негативного сценария, развитие бизнеса идет вовсе не по прогрессивному пути. Именно поэтому, несмотря на крупные инвестиции, турецкая Суперлига в целом не демонстрирует существенного прогресса на фоне топовых лиг Европы, и продолжает восприниматься многими как чемпионат, куда можно поехать, чтобы заработать на безбедную старость, причем особо не напрягаясь.

Последний громкий успех турецкого футбола на клубном уровне по-прежнему датирован уже весьма далеким 2000 годом, когда «Галатасарай» сенсационно в серии пенальти выиграл Кубок УЕФА у «Арсенала». С тех пор в мире футбола поменялось многое, однако турецкая Суперлига, даже несмотря на свои колоссальные инвестиции в новичков в последние годы, для подавляющего большинства европейских футбольных экспертов все равно не выглядит более сильным чемпионатом, нежели нидерландская Эредивизи, бельгийская Про Лига или португальская Примейра. Это все равно своего рода периферия большого футбола, и далеко не факт, что даже по прошествии времени, нынешний подход, если ему будет суждено сохраниться, принесет положительные результаты и позволит туркам на равных выглядеть хотя бы с французской Лигой 1, которую ее недоброжелатели нередко именуют «лигой фермеров»…