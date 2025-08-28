Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
28 августа 2025, 19:47 | Обновлено 28 августа 2025, 20:09
6

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников

Вечером 28 августа состоялась компьютерная жеребьевка ЛЧ

Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
УЕФА

28 августа в 19:00 по киевскому времени состоялась жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов 2025/26.

36 клубов-участников, поделенные на 4 корзины по 9 команд, узнали по 8 соперников.

Соперники определены жеребьевкой по специальной компьютерной системе. Каждый клуб проведет по два матча с представителями каждой корзины – один дома и один на выезде.

Это второй подряд сезон ЛЧ с новым форматом. Групповой этап в ЛЧ уже не проводится, вместо него в основном раунде введена единая турнирная таблица для 36 команд.

В основном раунде ЛЧ запланировано 8 туров. После этого 8 лучших клубов из турнирной таблицы сразу попадут в 1/8 финала. Команды, которая займут позиции с 9 до 24, сыграют в 1/16 финала.

Дебютируют в основном раунде ЛЧ 4 клуба: Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия), Буде-Глимт (Норвегия), Пафос (Кипр), Кайрат (Казахстан).

Впервые за долгий период Украина не будет представлена ​​в основном раунде ЛЧ. В квалификации Q3 Динамо уступило Пафосу. Однако в турнире могут сыграть несколько украинских футболистов:

  • Илья Забарный (ПСЖ), Александр Зинченко (Арсенал), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).

Точные даты каждого матча будут определены позже и обнародованы 30 августа. Финал турнира намечен на 30 мая 2026 в Будапеште.

Лига чемпионов 2025/26. Основной раунд

Даты матчей

  • Тур 1: 16–18 сентября 2025
  • Тур 2: 30 сентября – 1 октября 2025
  • Тур 3: 21/22 октября 2025
  • Тур 4: 4/5 ноября 2025
  • Тур 5: 25/26 ноября 2025
  • Тур 6: 9/10 декабря 2025
  • Тур 7: 20/21 января 2026
  • Тур 8: 28 января 2026
  • 1/16 финала: 17/18 и 24/25 февраля 2026
  • 1/8 финала: 10/11 и 17/18 марта 2026
  • Четвертьфиналы: 7/8 и 14/15 апреля 2026
  • Полуфиналы: 28/29 апреля и 5/6 мая 2026
  • Финал: 30 мая 2026 (Будапешт)

Состав корзин

🔹 Корзина 1: ПСЖ (Франция), Реал Мадрид (Испания), Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), Ливерпуль (Англия), Интер (Италия), Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Барселона (Испания)

🔹 Корзина 2: Арсенал (Англия), Байер (Германия), Атлетико Мадрид (Испания), Бенфика (Португалия), Аталанта (Италия), Вильярреал (Испания), Ювентус (Италия), Айнтрахт (Германия), Брюгге (Бельгия)

🔹 Корзина 3: Тоттенхэм (Англия), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), Аякс (Нидерланды), Наполи (Италия), Спортинг (Португалия), Олимпиакос (Греция), Славия Прага (Чехия), Буде-Глимт (Норвегия), Марсель (Франция)

🔹 Корзина 4: Копенгаген (Дания), Монако (Франция), Галатасарай (Турция), Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия), Карабах (Азербайджан), Атлетик Бильбао (Испания), Ньюкасл (Англия), Пафос (Кипр), Кайрат (Казахстан)

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов (обновляется)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
