Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов 2025/26.
Жеребьевка главного еврокубкового турнира пройдет 28 августа в 19:00 по киевскому времени.
Команды поделены на 4 корзины по 9 команд согласно клубному рейтингу УЕФА.
Впервые за долгий период Украина не будет представлена в основном раунде ЛЧ.
Лига чемпионов 2025/26. Основной раунд
Состав корзин для жеребьевки
🔹 Корзина 1: ПСЖ (Франция), Реал Мадрид (Испания), Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), Ливерпуль (Англия), Интер (Италия), Челси (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Барселона (Испания)
🔹 Корзина 2: Арсенал (Англия), Байер (Германия), Атлетико Мадрид (Испания), Бенфика (Португалия), Аталанта (Италия), Вильярреал (Испания), Ювентус (Италия), Айнтрахт (Германия), Брюгге (Бельгия)
🔹 Корзина 3: Тоттенхэм (Англия), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), Аякс (Нидерланды), Наполи (Италия), Спортинг (Португалия), Олимпиакос (Греция), Славия Прага (Чехия), Буде-Глимт (Норвегия), Марсель (Франция)
🔹 Корзина 4: Копенгаген (Дания), Монако (Франция), Галатасарай (Турция), Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия), Карабах (Азербайджан), Атлетик Бильбао (Испания), Ньюкасл (Англия), Пафос (Кипр), Кайрат (Казахстан)
Инфографика
