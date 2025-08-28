Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги Q4 Лиги чемпионов. Бенфика с Трубином идет дальше, успех Азербайджана
Лига чемпионов
28 августа 2025, 01:35 | Обновлено 28 августа 2025, 01:37
229
1

Итоги Q4 Лиги чемпионов. Бенфика с Трубином идет дальше, успех Азербайджана

Вечером 27 августа состоялось три поединка 4-го раунда квалификации

28 августа 2025, 01:35 | Обновлено 28 августа 2025, 01:37
229
1
Итоги Q4 Лиги чемпионов. Бенфика с Трубином идет дальше, успех Азербайджана
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 августа состоялись матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.

В этот игровой день прошли 4 поединка. Определены последние 4 участника основного раунда ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По итогам игрового дня Бенфика, Брюгге, Копенгаген и Карабах вышли в основной раунд Лиги чемпионов.

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь матч и помог португальской Бенфике обыграть турецкий Фенербахче (1:0).

Бельгийский Брюгге разгромил шотландский Рейнджерс (6:0), а датский Копенгаген нанес поражение швейцарскому Базелю (2:0).

Успех празднует Карабах из Азербайджана, который по сумме двух матчей вышел в основной этап, несмотря на поражение от Ференцвароша (3:1 и 1:2). Карабах во второй раз выступит в основе ЛЧ (впервые играл в сезоне 2017/18).

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответные матчи, 27 августа 2025

19:45. Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) – 2:3 [первый матч – 1:3]

Голы: Леандру Андраде, 25, Зубир, 45 — Джозеф, 12, Варга, 55 (пен), Тот, 81

22:00. Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 1:0 [первый матч – 0:0]

Голы: Актюркоглу, 35

22:00. Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) – 6:0 [первый матч – 3:1]

Голы: Тресольди, 5, Ванакен, 32, Сейс, 41, 45, Станкович, 45+2, Цолис, 50

22:00. Копенгаген (Дания) – Базель (Швейцария) – 2:0 [первый матч – 1:1]

Голы: Корнелиус, 46, Мукоко, 84 (пен)

Все результаты Q4

Инфографика

По теме:
У кого 7,6? Трубин получил оценку за игру против Фенербахче
Копенгаген – Базель – 2:0. Дания празднует выход в ЛЧ. Видео голов и обзор
Брюгге – Рейнджерс – 6:0. Кошмар для Шотландии. Видео голов и обзор
Лига чемпионов статистические расклады выбор редакции Анатолий Трубин Брюгге Бенфика Фенербахче Глазго Рейнджерс Копенгаген Базель Карабах Агдам Ференцварош
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЯМАЛЬ четко заявил Флику: «Он обязан играть в старте Барселоны»
Футбол | 28 августа 2025, 02:46 0
ЯМАЛЬ четко заявил Флику: «Он обязан играть в старте Барселоны»
ЯМАЛЬ четко заявил Флику: «Он обязан играть в старте Барселоны»

Молодой испанец доволен игрой Феррана Торреса

АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
Бокс | 27 августа 2025, 05:14 2
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»

Расс – о Мухаммеде Али

Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Бокс | 27.08.2025, 08:25
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Футбол | 27.08.2025, 19:59
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Футбол | 27.08.2025, 23:59
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NemaScall
Кайрат, Карабах , Пафос.....тепер це для динами як колись Барса ,Мансіті і Реал. 
Ответить
-1
Популярные новости
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двоих экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 9
Футбол
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
Ванат выбрал себе новый клуб. Его родственники давят на Суркиса
27.08.2025, 04:56 11
Футбол
Еще одна именитая теннисистка покинула US Open 2025 и завершила карьеру
Еще одна именитая теннисистка покинула US Open 2025 и завершила карьеру
26.08.2025, 02:27
Теннис
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
Известный боксер победил впервые за 26 лет и бросил вызов Усику
26.08.2025, 00:45 3
Бокс
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
Сенсация: чемпионка Australian Open вылетела с US Open от 82-й ракетки мира
26.08.2025, 02:13 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем