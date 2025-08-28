Итоги Q4 Лиги чемпионов. Бенфика с Трубином идет дальше, успех Азербайджана
Вечером 27 августа состоялось три поединка 4-го раунда квалификации
Вечером 27 августа состоялись матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.
В этот игровой день прошли 4 поединка. Определены последние 4 участника основного раунда ЛЧ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По итогам игрового дня Бенфика, Брюгге, Копенгаген и Карабах вышли в основной раунд Лиги чемпионов.
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел весь матч и помог португальской Бенфике обыграть турецкий Фенербахче (1:0).
Бельгийский Брюгге разгромил шотландский Рейнджерс (6:0), а датский Копенгаген нанес поражение швейцарскому Базелю (2:0).
Успех празднует Карабах из Азербайджана, который по сумме двух матчей вышел в основной этап, несмотря на поражение от Ференцвароша (3:1 и 1:2). Карабах во второй раз выступит в основе ЛЧ (впервые играл в сезоне 2017/18).
🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4
Ответные матчи, 27 августа 2025
19:45. Карабах (Азербайджан) – Ференцварош (Венгрия) – 2:3 [первый матч – 1:3]
Голы: Леандру Андраде, 25, Зубир, 45 — Джозеф, 12, Варга, 55 (пен), Тот, 81
22:00. Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 1:0 [первый матч – 0:0]
Голы: Актюркоглу, 35
22:00. Брюгге (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) – 6:0 [первый матч – 3:1]
Голы: Тресольди, 5, Ванакен, 32, Сейс, 41, 45, Станкович, 45+2, Цолис, 50
22:00. Копенгаген (Дания) – Базель (Швейцария) – 2:0 [первый матч – 1:1]
Голы: Корнелиус, 46, Мукоко, 84 (пен)
Все результаты Q4
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Молодой испанец доволен игрой Феррана Торреса
Расс – о Мухаммеде Али