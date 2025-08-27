Итоги дня Q4 Лиги чемпионов. Кайрат, Пафос и Буде-Глимт прошли отбор
Вечером 26 августа состоялось три поединка 4-го раунда квалификации
Вечером 26 августа состоялись матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.
В этот игровой день прошли 3 матча. Определены три участника основного раунда.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кайрат из Казахстана по пенальти сенсационно прошел шотландский Селтик (0:0, 0:0, пен. 3:2).
Кипрский Пафос прошел сербскую Црвену Звезду благодаря победе в первом матчи и решающему голу Жажа на последних минутах (2:1, 1:1).
Норвежский Буде-Глимт, хотя и уступил Штурму из Граца, имел большой запас после разгромной победы (5:0, 1:2).
Кайрат, Пафос и Буде-Глимт вышли в основной раунд Лиги чемпионов. Селтик, Црвена Звезда и Штурм будут играть в Лиге Европы.
🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4
Ответные матчи, 26 августа 2025
19:45. Кайрат (Казахстан) – Селтик (Шотландия) – 0:0, пен. 3:2 [первый матч – 0:0]
Серия пенальти: Ида (не забил), Громыко (не забил), Маккоуэн (не забил), Мартынович (1:0), Энгельс (1:1), Арад (2:1), Макгрегор (2:2), Сорокин (3:2), Маэда (не забил).
Пафос (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Жажа, 89 – Мирко Иванич, 60
Штурм Грац (Австрия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 (первый матч — 0:5)
Голы: Ятта, 30, Эрманн, 73 – Йоргенсен, 15
Все результаты Q4
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер национальной команды вызвал 25 футболистов
Владиславу интересен вариант с «Жироной»