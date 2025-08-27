Итоги дня Q4 Лиги чемпионов. Кайрат, Пафос и Буде-Глимт прошли отбор

Вечером 26 августа состоялись матчи стадии Q4 квалификации Лиги чемпионов.

В этот игровой день прошли 3 матча. Определены три участника основного раунда.

Кайрат из Казахстана по пенальти сенсационно прошел шотландский Селтик (0:0, 0:0, пен. 3:2).

Кипрский Пафос прошел сербскую Црвену Звезду благодаря победе в первом матчи и решающему голу Жажа на последних минутах (2:1, 1:1).

Норвежский Буде-Глимт, хотя и уступил Штурму из Граца, имел большой запас после разгромной победы (5:0, 1:2).

Кайрат, Пафос и Буде-Глимт вышли в основной раунд Лиги чемпионов. Селтик, Црвена Звезда и Штурм будут играть в Лиге Европы.

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответные матчи, 26 августа 2025

19:45. Кайрат (Казахстан) – Селтик (Шотландия) – 0:0, пен. 3:2 [первый матч – 0:0]

Серия пенальти: Ида (не забил), Громыко (не забил), Маккоуэн (не забил), Мартынович (1:0), Энгельс (1:1), Арад (2:1), Макгрегор (2:2), Сорокин (3:2), Маэда (не забил).

Пафос (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Жажа, 89 – Мирко Иванич, 60

Штурм Грац (Австрия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 (первый матч — 0:5)

Голы: Ятта, 30, Эрманн, 73 – Йоргенсен, 15

