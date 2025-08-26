Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кайрат и Селтик определили участника основного этапа Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Проходит дальше Кайрат
26.08.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 0
3 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Селтик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 августа 2025, 22:29 | Обновлено 26 августа 2025, 22:51
3113
43

Кайрат и Селтик определили участника основного этапа Лиги чемпионов

120 минут прошли без забитых голов, и была проведена серия пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

В квалификации Q4 Лиги чемпионов УЕФА встречались «Кайрат» Алматы и шотландский «Селтик».

Первый матч в шотландском Глазго завершился нулевой ничьей (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во второй игре в Казахстане команды провели 120 минут без забитых голов. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0.

Судьбу путевки в основной этап Лиги чемпионов решила серия пенальти, в которой больше повезло хозяевам поля (пен. 3:2). Игроки команды Брендана Роджерса покидали поле разочарованными, коучу угрожает отставка.

«Кайрат» Алматы впервые в истории стал участником основного раунда Лиги чемпионов 2025/26. Для Казахстана это второй такой успех: «Астана» играла в групповой стадии ЛЧ в сезоне 2015/16.

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответный матч, 26 августа 2025

19:45. Кайрат (Казахстан) – Селтик (Шотландия) – 0:0, пен. 3:2 [первый матч – 0:0]

Серия пенальти: Ида (не забил), Громыко (не забил), Маккоуэн (не забил), Мартынович (1:0), Энгельс (1:1), Арад (2:1), Макгрегор (2:2), Сорокин (3:2), Маэда (не забил).

Фотогалерея

Лига чемпионов Кайрат Алматы Селтик серия пенальти Александр Мартынович Дайдзэн Маэда Адам Ида Каллум Макгрегор Брендан Роджерс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Harun Bakircioğlu
Впервые в истории ЛЧ. Вот футбольные миллиардеры обрадуются летать за 7000 км почти на границу с Китаем.
+8
avk2307
Казахстану Вітання!!!!
Але звісно тим, хто попаде з ними літати ого...
Та і стадіон в Алмати не критий як в Астані...
+6
Oliynuk_sport
Молодці казахи
+5
Trishovich
Казахстан есть в Лч а Украины нет
Это позорище 
+3
Паваротті
бл...ть як же жаба давить коли кіпріоти казахи будуть грати в лч а наші інваліди не
Ответить
Brian
Будем болеть за Кайрат как за своих.
Ответить
Remark
Казахи красені!!! 👏
+2
Demid Romanchik
Кому 4 т км лететь,а кому больше...От 8 до 13 часов  лететь...
+1
Олексій Коваль
От і маєш
+1
GroundUnder
фанаты Динамо: наш клуб хоть Пафоса вылетел, а Селтик (хозяин киевлян в ЕК) - так вобще от Кайрата ...
0
Trishovich
Пафос все. Это вам не слабое Динамо без атаки и обороны 
0
Trishovich
Там Пафос пропустил
Позорище А Динамо не смогло им забить даже гол
0
Trishovich
Динамо купите вратаря Кайрата. Это не ваш Нещерет - решето
0
Maks23
Скоро на казахов будем равняться...
0
Trishovich
Заслуженно
У Селтика было 2 момента, но они не реализовали
0
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🎉🎉🎉Как же круто, мы как раз этого и хотели. Без Шахты и ДК будем болеть в Лиге Чемпионов за братские казахский Кайрат🇰🇿 и азербайджанский (надеемся) Карабах🇦🇿!
Сейчас же пойду поздравлю Алма-Атинцев в их группы в фейсбуке! 😊
-1
Пафосный
Пафосный Кайратик☝️
-1
Trishovich
У Кайрата Вратарь топ. Не то что Нещерет и Резник
-1
Trishovich
Читаю фейсбук фанов Селтика
По приезду будут бить лица игрокам 
-1
Alex
Молодцы . Команда на 5 месте  и играют без уважения к сопернику на победу. Мы же от сразу как же автобус и как получится. Правильный тренер, подбор игроков . Как мы сейчас отстали от всего этого . Понятно что за войны кацапов но все же  
-1
