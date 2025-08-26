Кайрат и Селтик определили участника основного этапа Лиги чемпионов

В квалификации Q4 Лиги чемпионов УЕФА встречались «Кайрат» Алматы и шотландский «Селтик».

Первый матч в шотландском Глазго завершился нулевой ничьей (0:0).

Во второй игре в Казахстане команды провели 120 минут без забитых голов. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0.

Судьбу путевки в основной этап Лиги чемпионов решила серия пенальти, в которой больше повезло хозяевам поля (пен. 3:2). Игроки команды Брендана Роджерса покидали поле разочарованными, коучу угрожает отставка.

«Кайрат» Алматы впервые в истории стал участником основного раунда Лиги чемпионов 2025/26. Для Казахстана это второй такой успех: «Астана» играла в групповой стадии ЛЧ в сезоне 2015/16.

🏆 Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответный матч, 26 августа 2025

19:45. Кайрат (Казахстан) – Селтик (Шотландия) – 0:0, пен. 3:2 [первый матч – 0:0]

Серия пенальти: Ида (не забил), Громыко (не забил), Маккоуэн (не забил), Мартынович (1:0), Энгельс (1:1), Арад (2:1), Макгрегор (2:2), Сорокин (3:2), Маэда (не забил).

