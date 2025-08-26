26 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Кайрат (Казахстан) и Селтик (Шотландия).

Поединок состоится на стадионе в городе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой встрече в Глазго была зафиксирована нулевая ничья. Победитель противостояния выйдет в основной этап главного еврокубка.

Кайрат стартовал в отборе к ЛЧ с первого раунда. Казахстанский коллектив уже прошел Олимпию Любляну (1:1, 2:0), КуПС (0:2, 3:0) и Слован (1:0, 0:1, пен. 4:3). Селтик начал еврокубковую квалификацию с Q4 Лиги чемпионов.

Кайрат – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.