Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кайрат – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Кайрат
26.08.2025 19:45 2-й матч. Результат первого матча 0:0 - : -
Селтик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 августа 2025, 16:06 | Обновлено 26 августа 2025, 16:08
18
0

Кайрат – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q4 Лиги чемпионов 26 августа в 19:45

26 августа 2025, 16:06 | Обновлено 26 августа 2025, 16:08
18
0
Кайрат – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

26 августа состоится ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Кайрат (Казахстан) и Селтик (Шотландия).

Поединок состоится на стадионе в городе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой встрече в Глазго была зафиксирована нулевая ничья. Победитель противостояния выйдет в основной этап главного еврокубка.

Кайрат стартовал в отборе к ЛЧ с первого раунда. Казахстанский коллектив уже прошел Олимпию Любляну (1:1, 2:0), КуПС (0:2, 3:0) и Слован (1:0, 0:1, пен. 4:3). Селтик начал еврокубковую квалификацию с Q4 Лиги чемпионов.

Кайрат – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Кайрат – Селтик
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Штурм – Буде-Глимт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пафос – Црвена Звезда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кайрат – Селтик. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Кайрат Алматы Селтик смотреть онлайн Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Работал на матчах Реала. Известно, кто будет судить матч Фиорентина – Полес
Футбол | 26 августа 2025, 15:39 0
Работал на матчах Реала. Известно, кто будет судить матч Фиорентина – Полес
Работал на матчах Реала. Известно, кто будет судить матч Фиорентина – Полес

УЕФА назначил испанскую бригаду арбитров

Куда идет Артем? Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба
Футбол | 26 августа 2025, 08:06 5
Куда идет Артем? Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба
Куда идет Артем? Довбик отказал итальянскому гранду ради другого клуба

Украинец хочет вернуться в Испанию

ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Теннис | 25.08.2025, 16:56
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
ЯСТРЕМСКАЯ: Нокаут на первой минуте. Сначала не поняла, а потом была в шоке
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Футбол | 26.08.2025, 11:17
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Динамо подписало контракт с новым тренером. Это иностранец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 79
Футбол
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
Луиш Фигу назвал трех футболистов, которые превзошли Лионеля Месси
25.08.2025, 03:08 8
Футбол
Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроил шоу в Ла Лиге
Рейтинг Ямаля. Звезда Барселоны снова устроил шоу в Ла Лиге
24.08.2025, 16:52 3
Футбол
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
Источник: Ребров вызовет в сборную Украины 25 футболистов. Известны имена
25.08.2025, 13:24 20
Футбол
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 45
Теннис
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
Кроуофрд назвал боксера, который превзошел Усика и Мухаммеда Али
25.08.2025, 00:02 1
Бокс
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
Ротань не рассчитывает на игрока сборной Украины. Полесье хочет его продать
26.08.2025, 07:46 4
Футбол
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
Первый вылет сеяной с US Open. Творит историю: индонезийка выбила нейтралку
24.08.2025, 23:41
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем